Родри нима учун Реал Мадридни эмас, Барселонани танлаганини айтди
Амалдаги «Олтин тўп» эгаси Родриго Эрнандес расман Барселона футболчисига айланди ва Каталония клубига ўтиш қарори ортидаги сабабларни очиқлади. Манчестер Сити сафида 13 та совринни қўлга киритган тажрибали яримҳимоячи 2030-йилгача мўлжалланган шартномага имзо чекди ҳамда тиббий кўрикдан муваффақиятли ўтди. Ушбу трансфер Европа футболида катта шов-шувларга сабаб бўлди, чунки футболчининг хизматларига асосий рақиб — Реал Мадрид ҳам жиддий қизиқиш билдирган эди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Goal.com хабар беришича, узоқ давом этган музокаралардан сўнг расман таништирилган испаниялик футболчи трансфер жараёни оғир кечганини тан олди. У Манчестер Сити клубидан кетиш қарори қийин бўлганини, инглиз клуби унга кўп нарса бергани ва ҳар доим миннатдор бўлишини таъкидлади. Шунингдек, у Манчестер Сити раҳбариятига трансферни амалга оширишда ёрдам бергани учун миннатдорчилик билдирди.
Мадрид таклифи ва асосий устуворликМатбуот анжуманида Родри унга пойтахт клубидан ҳам жиддий таклиф бўлганини яширмади. Бироқ, унинг сўзларига кўра, Каталония клуби ҳар доим унинг учун асосий устувор йўналиш бўлиб келган. «Барселона» футболни тушуниш фалсафаси ва қадриятлари билан у учун доимо глобал даражадаги намуна бўлганини таъкидлаган яримҳимоячи клуб раҳбариятига дастлабки вариант айнан шу жамоа эканини очиқ айтганини билдирди.
Янги жамоасида у Ла Лига устунлигини сақлаб қолиш ва бош мураббий Ханси Флик қўл остида еврокубокларда янги босқичга кўтарилишни ўз олдига улкан мақсад қилиб қўйган. Родри немис мутахассисининг жасоратли тактик ғоялари жуда жозибадор эканини эътироф этиб, у билан ижобий суҳбатлар ўтказганини қўшимча қилди.
Жисмоний ҳолат ва ёш иқтидорларСўнгги пайтларда бошдан кечирган бел операциясидан кейинги жисмоний ҳолатига ҳам тўхталиб ўтган футболчи бу оддий муолажа бўлганини ва ҳозирда майдонга тушишга тўла тайёр эканини маълум қилди. У Барселона сафидаги ёш юлдузлар, хусусан, Ламине Ямалнинг ажойиб ўсиши ва кўрсатиб келаётган ўйинидан ҳайратда эканини яширмади.
Родри ўзининг улкан тажрибасини ёш жамоага улашишга ҳамда бу мавсумда жамоанинг асосий мақсади бўлган Чемпионлар лигаси кубогини ютишига ёрдам беришга тайёрлигини билдирди.
…