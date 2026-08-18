Родри нима учун Реал Мадридни эмас, Барселонани танлаганини айтди

·2·Спорт
Родри нима учун Реал Мадридни эмас, Барселонани танлаганини айтди

Амалдаги «Олтин тўп» эгаси Родриго Эрнандес расман Барселона футболчисига айланди ва Каталония клубига ўтиш қарори ортидаги сабабларни очиқлади. Манчестер Сити сафида 13 та совринни қўлга киритган тажрибали яримҳимоячи 2030-йилгача мўлжалланган шартномага имзо чекди ҳамда тиббий кўрикдан муваффақиятли ўтди. Ушбу трансфер Европа футболида катта шов-шувларга сабаб бўлди, чунки футболчининг хизматларига асосий рақиб — Реал Мадрид ҳам жиддий қизиқиш билдирган эди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com хабар беришича, узоқ давом этган музокаралардан сўнг расман таништирилган испаниялик футболчи трансфер жараёни оғир кечганини тан олди. У Манчестер Сити клубидан кетиш қарори қийин бўлганини, инглиз клуби унга кўп нарса бергани ва ҳар доим миннатдор бўлишини таъкидлади. Шунингдек, у Манчестер Сити раҳбариятига трансферни амалга оширишда ёрдам бергани учун миннатдорчилик билдирди.

Мадрид таклифи ва асосий устуворлик

Матбуот анжуманида Родри унга пойтахт клубидан ҳам жиддий таклиф бўлганини яширмади. Бироқ, унинг сўзларига кўра, Каталония клуби ҳар доим унинг учун асосий устувор йўналиш бўлиб келган. «Барселона» футболни тушуниш фалсафаси ва қадриятлари билан у учун доимо глобал даражадаги намуна бўлганини таъкидлаган яримҳимоячи клуб раҳбариятига дастлабки вариант айнан шу жамоа эканини очиқ айтганини билдирди.

Янги жамоасида у Ла Лига устунлигини сақлаб қолиш ва бош мураббий Ханси Флик қўл остида еврокубокларда янги босқичга кўтарилишни ўз олдига улкан мақсад қилиб қўйган. Родри немис мутахассисининг жасоратли тактик ғоялари жуда жозибадор эканини эътироф этиб, у билан ижобий суҳбатлар ўтказганини қўшимча қилди.

Жисмоний ҳолат ва ёш иқтидорлар

Сўнгги пайтларда бошдан кечирган бел операциясидан кейинги жисмоний ҳолатига ҳам тўхталиб ўтган футболчи бу оддий муолажа бўлганини ва ҳозирда майдонга тушишга тўла тайёр эканини маълум қилди. У Барселона сафидаги ёш юлдузлар, хусусан, Ламине Ямалнинг ажойиб ўсиши ва кўрсатиб келаётган ўйинидан ҳайратда эканини яширмади.

Родри ўзининг улкан тажрибасини ёш жамоага улашишга ҳамда бу мавсумда жамоанинг асосий мақсади бўлган Чемпионлар лигаси кубогини ютишига ёрдам беришга тайёрлигини билдирди.

РодриБарселонаРеал МадридЛа ЛигаТрансферлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Барселона Родри трансферини эълон қилдиБарселона Родри трансферини эълон қилдиБугун, 22:37Конор Галлахер илк фарзандини кутаётганини эълон қилдиКонор Галлахер илк фарзандини кутаётганини эълон қилдиБугун, 22:35Джо Ҳарт Пеп Гуардиоладан кейинги Манчестер Сити учун энг катта синовни айтдиДжо Ҳарт Пеп Гуардиоладан кейинги Манчестер Сити учун энг катта синовни айтдиБугун, 21:58Манчестер Сити мавсум бошида жиддий йўқотишга учрадиМанчестер Сити мавсум бошида жиддий йўқотишга учрадиБугун, 21:56Трой Парротт нега ҳамон Англия Премер-лигасига ўтмади?Трой Парротт нега ҳамон Англия Премер-лигасига ўтмади?Бугун, 21:13Челси раҳбариятида ўзгаришлар кутилмоқдаЧелси раҳбариятида ўзгаришлар кутилмоқдаБугун, 20:31
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди