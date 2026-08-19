Астрономлар 129 та галактикада Дайсон сфераларини топа олмади

·0·Техно
Астрономлар 129 та галактикада Дайсон сфераларини топа олмади

Халқаро олимлар гуруҳи юлдузлараро фазода технологик цивилизациялар изларини аниқлашга қаратилган тарихдаги энг йирик тадқиқотни якунлади. ixbt.com маълумотига кўра, астрономлар 129 та яқин галактикани таҳлил қилиб, уларнинг ҳеч бирида илггари фараз қилинган Дайсон сфералари ёки шунга ўхшаш йирик мега-иншоотлар мавжудлигини тасдиқловчи далилларни топа олмади. Шунга қарамамай, ушбу кенг кўламли изланиш келгусида ўзга сайёраликлар цивилизацияларини қидириш учун анча аниқ ва қатъий илмий услубни шакллантириш имконини берди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Илмий изланишнинг асосий ғояси оддий физика қонунларига асосланади. Агар технологик жиҳатдан ривожланган цивилизация ўз юлдузининг энергиясидан фойдаланиш учун унинг атрофида қуёш батареялари, станциялар ёки бошқа улкан конструкциялардан иборат тизим (Дайсон сурувини) қурган бўлса, ютилган ёруғлик йўқолиб кетмайди. У муқаррар равишда инфрақизил нурланиш диапазонида қайта чиқарилиши керак. Шу сабабли тадқиқотчилар оддий космик чанг, фаол галактика ядроси ёки фаол юлдуз ҳосил бўлиш жараёнлари билан тушунтириб бўлмайдиган ортиқча инфрақизил нурланишни қидиришди.

Қидирув учун энг қулай ҳудудлар аниқланди

Тадқиқот давомида олимлар нафақат реал маълумотларни таҳлил қилишди, балки модел ёрдамида турли параметрларга эга 1419 та спектрал тақсимотни синовдан ўтказишди. Маълум бўлишича, юлдуз ҳосил бўлиш жараёни секин кечадиган ва чанг миқдори кам бўлган тинч галактикалар бундай изланишлар учун энг қулай муҳит ҳисобланади. Бундай тизимларда инфрақизил нурланиш манбалари олдиндан башорат қилинадиган даражада бўлгани боис, юлдуз нурларининг атиги 4-5 фоизини ютувчи ҳипотетик иншоотларни ҳам аниқлаш имконини беради.

Бироқ юлдуз ҳосил бўлиши фаол кечадиган галактикаларда вазият анча мураккаблашади. Қизиган юлдузлараро чанг ўз-ўзидан «инфрақизил ортиқча»ни келтириб чиқаради ва бундай шароитда сунъий сурув сезилиши учун у юлдуз энергиясининг камида 20 фоизини тўсиб қўйиши талаб этилади. Яна бир қийинчилик фаол галактика ядролари билан боғлиқ бўлиб, уларнинг иссиқ чанги технологик чиқинди иссиқлик сифатида қабул қилиниб, чалкашликлар туғдириши мумкин.

Статистик натижалар ва истиқболлар

Олинган реал маълумотларга кўра, ўрганилган 129 та галактиканинг бирортаси ҳам Дайсон суруви моделига статистик жиҳатдан ишончли тарзда мос келмади. Фаол ядроси бўлмаган тинч галактикалар учун ушланган нурланиш улушининг медиан юқори чегараси атиги 0,3 фоизни ташкил этди. Умумий танланма миқёсида эса бу натижа ўрганилган галактикаларнинг кўпи билан 2,6 фоизигагина тахминан 25 фоиз юлдуз нурини тўсувчи иншоотлар хос бўлиши мумкинлигини англатади.

Муаллифлар технологик нурланишни табиий астрофизик ҳодисалардан фарқлаш йўлларини ҳам кўрсатиб ўтдилар. Жумладан, галактик сурув нурланиши юлдуз диски бўйлаб тарқалиши керак, фаол ядро эса марказда тўпланади, юлдуз ҳосил бўлиши билан боғлиқ чанг эса спирал шаклдаги тармоқларни такрорлайди. Келгусида PRИМА кенг бурчакли маълумотлари спектрнинг совуқ қисмини аниқлаштиришга ёрдам беради, шундан сўнг энг қизиқарли номзодларни JWST телескопи ёрдамида текшириш мумкин бўлади.

Дайсон сферасиАстрономияКосмик технологияларЦивилизацияИлмий тадқиқот
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Халқаро космик станцияда алоқа антеннасини ўрнатиш ишлари ортга сурилдиХалқаро космик станцияда алоқа антеннасини ўрнатиш ишлари ортга сурилдиБугун, 02:54Apple Европа Иттифоқидаги App Store комиссиялари ва қоидаларини ўзгартирдиApple Европа Иттифоқидаги App Store комиссиялари ва қоидаларини ўзгартирдиКеча, 22:24Хитойликлар инсон рекордларини янгилаган робот яратдиХитойликлар инсон рекордларини янгилаган робот яратдиКеча, 21:57NASA ва ESA астронавтлари ХКСда очиқ космосга чиқдиNASA ва ESA астронавтлари ХКСда очиқ космосга чиқдиКеча, 21:54Камерага эга Apple қулоқчинлари махфийликка қандай таъсир қиладиКамерага эга Apple қулоқчинлари махфийликка қандай таъсир қиладиКеча, 21:25iQOO Neo 11 Ultra тақдим этилди: 9100 мАч батарея ва кучли Dimensity 9500MiQOO Neo 11 Ultra тақдим этилди: 9100 мАч батарея ва кучли Dimensity 9500MКеча, 19:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Honor Робот Пҳоне илк бор футбол майдонида кўриниш берди: 4D камерали смартфон имкониятлари
Honor Робот Пҳоне илк бор футбол майдонида кўриниш берди: 4D камерали смартфон имкониятлари
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди