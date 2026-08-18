Конор Галлахер илк фарзандини кутаётганини эълон қилди

·0·Спорт
Конор Галлахер илк фарзандини кутаётганини эълон қилди

Тоттенхем ярим ҳимоячиси Конор Галлахер ва унинг келини Аине Май Кеннеди биринчи фарзандини дунёга келтиришини маълум қилди. Бу ҳақда Goal.com хабар тарқатди. Мазкур хушхабар футболчининг мухлислари ва бутун футбол жамоатчилиги орасида катта қизиқиш ҳамда илиқ муносабатларга сабаб бўлди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Жуфтлик ўзларининг Instagram саҳифаларида махсус фотосессияни бўлишиб, бу муҳим воқеадан хабардор қилди. Кеннеди табиат қўйнида туширилган бир нечта суратларни жойлаштириб, уларга ҳомиладорлик ультратовуш текшируви натижасини ҳам илова қилган. Мазкур пост остида келаси йилнинг январ ойида дунёга келиши кутилаётган чақалоқ ҳақида ёзилган.

Футбол оламидан табриклар оқими

Мажум эълондан сўнг дарҳол кўплаб футболчилар, клублар ва танишлар ўзларининг самимий тилакларини йўллай бошлади. Хусусан, Тоттенхем сафидаги жамоадошлари Майки Мур, Педро Порро ва Кевин Дансо изоҳлар бўлимида ўз табрикларини қолдирди. Шунингдек, Атлетико Мадрид ва Кристал Пелас клубларидаги собиқ жамоадошлари ҳам бу қувончга шерик бўлди.

Айниқса, Атлетико Мадрид клубининг расмий саҳифаси ҳам ёш оилага ўзининг самимий тилакларини йўллагани эътиборга молик. Бу ҳолат футболчининг собиқ жамоаси билан ҳам илиқ муносабатларни сақлаб қолганидан далолат беради. Англия терма жамоаси футболчиларининг турмуш ўртоқлари ҳам табрик йўллаганлар қаторида бўлди.

Майдондаги янги вазифалар ва мавсумолди тайёргарлик

Шахсий ҳаётидаги муҳим ўзгаришлар билан бир қаторда, Конор Галлахер профессионал фаолиятига ҳам алоҳида эътибор қаратмоқда. У январ ойида жамоага келиб қўшилгач, Тоттенхем сафидаги илк тўлақонли мавсумига тайёргарлик кўрмоқда. Футболчи бош мураббий Роберто Де Зерби қўл остидаги янги тизимга мослашиш жараёни ҳақида ҳам тўхталиб ўтди.

Галлахернинг таъкидлашича, жамоада янги муҳит, янги юзлар ва ўйин услуби шаклланмоқда. Мавсумолди йиғинларида мураббийнинг талабларини тўғри тушуниш ва майдонда бир хил тилда гаплашиш асосий вазифа бўлган. Эндиликда ярим ҳимоячи отасизлик мақомига тайёргарлик кўриш билан бирга, Англия Премер-лигасининг янги мавсумида Тоттенхем таркибида муҳим рол ўйнаши кутилмоқда.

Конор ГаллахерТоттенхемПремер-лигаФутбол янгиликлариТрансфер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Барселона Родри трансферини эълон қилдиБарселона Родри трансферини эълон қилдиБугун, 22:37Джо Ҳарт Пеп Гуардиоладан кейинги Манчестер Сити учун энг катта синовни айтдиДжо Ҳарт Пеп Гуардиоладан кейинги Манчестер Сити учун энг катта синовни айтдиБугун, 21:58Манчестер Сити мавсум бошида жиддий йўқотишга учрадиМанчестер Сити мавсум бошида жиддий йўқотишга учрадиБугун, 21:56Трой Парротт нега ҳамон Англия Премер-лигасига ўтмади?Трой Парротт нега ҳамон Англия Премер-лигасига ўтмади?Бугун, 21:13Челси раҳбариятида ўзгаришлар кутилмоқдаЧелси раҳбариятида ўзгаришлар кутилмоқдаБугун, 20:31Роналду Мессининг постида Instagram рекордини янгиладиРоналду Мессининг постида Instagram рекордини янгиладиБугун, 20:11
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди