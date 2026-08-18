Конор Галлахер илк фарзандини кутаётганини эълон қилди
Тоттенхем ярим ҳимоячиси Конор Галлахер ва унинг келини Аине Май Кеннеди биринчи фарзандини дунёга келтиришини маълум қилди. Бу ҳақда Goal.com хабар тарқатди. Мазкур хушхабар футболчининг мухлислари ва бутун футбол жамоатчилиги орасида катта қизиқиш ҳамда илиқ муносабатларга сабаб бўлди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Жуфтлик ўзларининг Instagram саҳифаларида махсус фотосессияни бўлишиб, бу муҳим воқеадан хабардор қилди. Кеннеди табиат қўйнида туширилган бир нечта суратларни жойлаштириб, уларга ҳомиладорлик ультратовуш текшируви натижасини ҳам илова қилган. Мазкур пост остида келаси йилнинг январ ойида дунёга келиши кутилаётган чақалоқ ҳақида ёзилган.
Футбол оламидан табриклар оқимиМажум эълондан сўнг дарҳол кўплаб футболчилар, клублар ва танишлар ўзларининг самимий тилакларини йўллай бошлади. Хусусан, Тоттенхем сафидаги жамоадошлари Майки Мур, Педро Порро ва Кевин Дансо изоҳлар бўлимида ўз табрикларини қолдирди. Шунингдек, Атлетико Мадрид ва Кристал Пелас клубларидаги собиқ жамоадошлари ҳам бу қувончга шерик бўлди.
Айниқса, Атлетико Мадрид клубининг расмий саҳифаси ҳам ёш оилага ўзининг самимий тилакларини йўллагани эътиборга молик. Бу ҳолат футболчининг собиқ жамоаси билан ҳам илиқ муносабатларни сақлаб қолганидан далолат беради. Англия терма жамоаси футболчиларининг турмуш ўртоқлари ҳам табрик йўллаганлар қаторида бўлди.
Майдондаги янги вазифалар ва мавсумолди тайёргарликШахсий ҳаётидаги муҳим ўзгаришлар билан бир қаторда, Конор Галлахер профессионал фаолиятига ҳам алоҳида эътибор қаратмоқда. У январ ойида жамоага келиб қўшилгач, Тоттенхем сафидаги илк тўлақонли мавсумига тайёргарлик кўрмоқда. Футболчи бош мураббий Роберто Де Зерби қўл остидаги янги тизимга мослашиш жараёни ҳақида ҳам тўхталиб ўтди.
Галлахернинг таъкидлашича, жамоада янги муҳит, янги юзлар ва ўйин услуби шаклланмоқда. Мавсумолди йиғинларида мураббийнинг талабларини тўғри тушуниш ва майдонда бир хил тилда гаплашиш асосий вазифа бўлган. Эндиликда ярим ҳимоячи отасизлик мақомига тайёргарлик кўриш билан бирга, Англия Премер-лигасининг янги мавсумида Тоттенхем таркибида муҳим рол ўйнаши кутилмоқда.
…