Барселона жамоаси Родри трансфери орқали майдонда барқарорликка эришди
Барселона собиқ Манчестер Сити ярим ҳимоячиси Родрини ўз сафига қўшиб, майдондаги барқарорлик ва назоратни кучайтирди. Родри жамоанинг ҳужумдаги шиддати ва тартибсизликларини мувозанатлаштириб, ҳимоя хавфсизлигини таъминлай оладиган футболчи сифатида кўрилмоқда. У тўғри жойлашуви, ўйин темпини бошқариши ва рақиб ҳаракатларини олдиндан сезиши орқали жамоадошларининг ўйинини ҳам яхшилайди.
Каталониянинг Барселона клуби ўз таркибини кучайтириш йўлида кутилмаган, аммо жуда муҳим қадам ташлади ва собиқ Манчестер Сити ярим ҳимоячиси Родрини ўз сафига қўшиб олди. Мазкур трансфер жамоага нафақат ёрқин юлдузни, балки узоқ вақтдан бери етишмаётган хотиржамлик, назорат ва ҳимоя хавфсизлигини олиб келди. Клуб раҳбарияти бу қадамни амалга оширар экан, шунчаки шовқинли харид ортидан қувмагани, балки майдондаги тартибсизликларни жиловлай оладиган футболчига эҳтиёж сезгани яққол намоён бўлди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Майдондаги тартиб ва хотиржамлик кафолатиҲозирги кунда Барселона сафида Ламине Ямал, Педри, Рафиня, Дани Олмо каби ўйин тақдирини ҳал қилувчи футболчилар етарлича топилади. Шунингдек, таркибга Энтони Гордон ва Карим Адееми каби янги футболчилар ҳам келиб қўшилди. Бироқ жамоанинг асосий муаммоси ҳужумдаги шиддат ва тартибсизликларни мувозанатга келтирувчи, жамоадошларига эркинлик бериб, ҳимояни очиб қўймайдиган футболчининг йўқлиги эди. Родри айнан ана шу бўшлиқни тўлдириш учун мукаммал номзод бўлиб чиқди.
Клуб сешанба кунги расмий эълонида Родрини ҳақли равишда «вақт ва макон устаси» деб атади. Бу таъриф шунчаки чиройли сўзлар йиғиндиси эмас, балки футболчининг ўйинга бўлган ўта чуқур ёндашувини акс эттиради. Родри майдонда қачон ҳаракат қилишни, қачон тўпни узатишни, қачон тезликни пасайтириш ёки оширишни аниқ билади. Унинг жойлашувни тўғри танлаши бўш зоналарни ёпиш ва рақиб ҳужумларини олдиндан ўқий олиш имконини беради.
Майдон марказидаги ҳақиқий компасМутахассисларнинг фикрича, Родрининг қиймати унинг фақат тўп билан ишлашида эмас, балки атрофдагиларни руҳлантириб, бутун ўйин темпини бошқара олишида намоён бўлади. У тўп ортидан югуриб юришга мажбур эмас; у жойлашувни тўғри танлаб, рақиб ҳаракатини олдиндан сезади. Натижада унинг майдондаги ҳаракати жамоа учун ўзига хос компас вазифасини бажариб, бошқа футболчиларнинг ўйинини ҳам яхшилайди ва тартибга солади.
Шу тариқа, Барселона бу трансфер орқали ҳужумдаги хаосни бостирадиган, қийин вазиятларда ўйинни назоратга оладиган чинакам устунни қўлга киритди. Родрининг келиши каталонияликларга мавсум давомида ишончли ўйин кўрсатиш ва рақибларга қарши курашда янги қиёфа бахш этиши кутилмоқда.
…