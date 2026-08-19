Барселона жамоаси Родри трансфери орқали майдонда барқарорликка эришди

·2·Спорт
Барселона жамоаси Родри трансфери орқали майдонда барқарорликка эришди
Қисқача

Барселона собиқ Манчестер Сити ярим ҳимоячиси Родрини ўз сафига қўшиб, майдондаги барқарорлик ва назоратни кучайтирди. Родри жамоанинг ҳужумдаги шиддати ва тартибсизликларини мувозанатлаштириб, ҳимоя хавфсизлигини таъминлай оладиган футболчи сифатида кўрилмоқда. У тўғри жойлашуви, ўйин темпини бошқариши ва рақиб ҳаракатларини олдиндан сезиши орқали жамоадошларининг ўйинини ҳам яхшилайди.

Каталониянинг Барселона клуби ўз таркибини кучайтириш йўлида кутилмаган, аммо жуда муҳим қадам ташлади ва собиқ Манчестер Сити ярим ҳимоячиси Родрини ўз сафига қўшиб олди. Мазкур трансфер жамоага нафақат ёрқин юлдузни, балки узоқ вақтдан бери етишмаётган хотиржамлик, назорат ва ҳимоя хавфсизлигини олиб келди. Клуб раҳбарияти бу қадамни амалга оширар экан, шунчаки шовқинли харид ортидан қувмагани, балки майдондаги тартибсизликларни жиловлай оладиган футболчига эҳтиёж сезгани яққол намоён бўлди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Майдондаги тартиб ва хотиржамлик кафолати

Ҳозирги кунда Барселона сафида Ламине Ямал, Педри, Рафиня, Дани Олмо каби ўйин тақдирини ҳал қилувчи футболчилар етарлича топилади. Шунингдек, таркибга Энтони Гордон ва Карим Адееми каби янги футболчилар ҳам келиб қўшилди. Бироқ жамоанинг асосий муаммоси ҳужумдаги шиддат ва тартибсизликларни мувозанатга келтирувчи, жамоадошларига эркинлик бериб, ҳимояни очиб қўймайдиган футболчининг йўқлиги эди. Родри айнан ана шу бўшлиқни тўлдириш учун мукаммал номзод бўлиб чиқди.

Клуб сешанба кунги расмий эълонида Родрини ҳақли равишда «вақт ва макон устаси» деб атади. Бу таъриф шунчаки чиройли сўзлар йиғиндиси эмас, балки футболчининг ўйинга бўлган ўта чуқур ёндашувини акс эттиради. Родри майдонда қачон ҳаракат қилишни, қачон тўпни узатишни, қачон тезликни пасайтириш ёки оширишни аниқ билади. Унинг жойлашувни тўғри танлаши бўш зоналарни ёпиш ва рақиб ҳужумларини олдиндан ўқий олиш имконини беради.

Майдон марказидаги ҳақиқий компас

Мутахассисларнинг фикрича, Родрининг қиймати унинг фақат тўп билан ишлашида эмас, балки атрофдагиларни руҳлантириб, бутун ўйин темпини бошқара олишида намоён бўлади. У тўп ортидан югуриб юришга мажбур эмас; у жойлашувни тўғри танлаб, рақиб ҳаракатини олдиндан сезади. Натижада унинг майдондаги ҳаракати жамоа учун ўзига хос компас вазифасини бажариб, бошқа футболчиларнинг ўйинини ҳам яхшилайди ва тартибга солади.

Шу тариқа, Барселона бу трансфер орқали ҳужумдаги хаосни бостирадиган, қийин вазиятларда ўйинни назоратга оладиган чинакам устунни қўлга киритди. Родрининг келиши каталонияликларга мавсум давомида ишончли ўйин кўрсатиш ва рақибларга қарши курашда янги қиёфа бахш этиши кутилмоқда.

РодриБарселонаМанчестер СитиТрансферФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Манчестер Сити иши: Ричард Мастерс кечикиш сабабларини тушунтирдиМанчестер Сити иши: Ричард Мастерс кечикиш сабабларини тушунтирдиБугун, 00:55Барселона жамоаси Родри трансфери орқали майдонда хотиржамлик ва назоратни таъминладиБарселона жамоаси Родри трансфери орқали майдонда хотиржамлик ва назоратни таъминладиБугун, 00:50Реал Мадрид Родри учун паст таклиф бергани маълум бўлдиРеал Мадрид Родри учун паст таклиф бергани маълум бўлдиБугун, 00:31Джамал Мусиала ўртоқлик ўйинида яна ерга қулаб тушдиДжамал Мусиала ўртоқлик ўйинида яна ерга қулаб тушдиКеча, 23:54Родри Барселона сафида ўйнашга тайёрлигини эълон қилдиРодри Барселона сафида ўйнашга тайёрлигини эълон қилдиКеча, 23:31Родри нима учун Реал Мадридни эмас, Барселонани танлаганини айтдиРодри нима учун Реал Мадридни эмас, Барселонани танлаганини айтдиКеча, 23:11
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди