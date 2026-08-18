Родри Барселона сафида ўйнашга тайёрлигини эълон қилди

·1·Спорт
Родри Барселона сафида ўйнашга тайёрлигини эълон қилди

Испания терма жамоаси сардори Родри Барселона клубига расман қўшилгач ўтказилган матбуот анжуманида ўзининг жамоадаги келажаги, бош мураббий Ханси Флик билан режалари ва жамоанинг ёш юлдузлари ҳақида фикр билдирди. 2030-йилгача мўлжалланган шартнома имзолаган футболчи янги жамоасида дарҳол майдонга тушишга шай эканини қатъий таъкидлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

ixbt.com ва манбалар тарқатган хабарларга кўра, Родри тақдимот маросимида ўз рақамини ҳали олмагани, бироқ шартнома муддати ёзилган футболкада суратга тушгани маълум қилинди. Унинг сўзларига кўра, каталонияликлар лойиҳасига қўшилишдан мамнун ва клубнинг сўнгги йиллардаги натижалари ҳамда Европа аренасидаги улкан мақсадлари уни ўзига жалб қилган.

Ханси Флик таъсири ва ривожланиш режаси

Тажрибали футболчи Барселона бош мураббийи Ханси Флик билан суҳбат унинг қарорига катта таъсир кўрсатганини яширмади. Германиялик мутахассис Родридаги ўсиш салоҳиятини юқори баҳолаб, унинг ўйинидаги баъзи камчиликларни тўлдиришда ёрдам беришини билдирган.

“Флик менга ўзининг катта қизиқишини билдирди. Менда ҳали ўсиш учун имкониятлар кўп ва мураббий ўйинимни янада мукаммал қилишга кўмаклаша олади,” — деди Родри ўз интервюсида. Шунингдек, у Барселона сўнгги мавсумларда Испания чемпионатида кетма-кет муваффақиятларга эришгани ва халқаро майдонда ҳам жиддий қадамлар ташлаётганини эътироф этди.

Келажакдаги ҳамкорликлар ва жамоа муҳити

Матбуот анжуманида Родри жамоанинг ёш иқтидори Ламине Ямал билан бирга тўп суриш истаги ҳақида ҳам тўхталиб ўтди. Унинг фикрича, Ямалнинг индивидуал маҳорати ва жамоавий ҳаракатлари Барселона лойиҳасининг муҳим қисми ҳисобланади ҳамда улар биргаликда ўз салоҳиятларини янада тўлароқ очиб кўрсатишлари мумкин.

Родрининг Барселона сафидаги дебюти ва унинг жамоа ўйинига қандай таъсир кўрсатиши мутахассислар ва мухлислар эътиборида қолмоқда. Испания терма жамоаси сардорининг тажрибаси каталонияликларга ҳам ички чемпионатда, ҳам Чемпионлар лигасида муваффақият келтириши кутилмоқда.

РодриБарселонаХанси ФликЛамине ЯмалИспания
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Родри нима учун Реал Мадридни эмас, Барселонани танлаганини айтдиРодри нима учун Реал Мадридни эмас, Барселонани танлаганини айтдиКеча, 23:11Барселона Родри трансферини эълон қилдиБарселона Родри трансферини эълон қилдиКеча, 22:37Конор Галлахер илк фарзандини кутаётганини эълон қилдиКонор Галлахер илк фарзандини кутаётганини эълон қилдиКеча, 22:35Джо Ҳарт Пеп Гуардиоладан кейинги Манчестер Сити учун энг катта синовни айтдиДжо Ҳарт Пеп Гуардиоладан кейинги Манчестер Сити учун энг катта синовни айтдиКеча, 21:58Манчестер Сити мавсум бошида жиддий йўқотишга учрадиМанчестер Сити мавсум бошида жиддий йўқотишга учрадиКеча, 21:56Трой Парротт нега ҳамон Англия Премер-лигасига ўтмади?Трой Парротт нега ҳамон Англия Премер-лигасига ўтмади?Кеча, 21:13
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди