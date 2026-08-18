Родри Барселона сафида ўйнашга тайёрлигини эълон қилди
Испания терма жамоаси сардори Родри Барселона клубига расман қўшилгач ўтказилган матбуот анжуманида ўзининг жамоадаги келажаги, бош мураббий Ханси Флик билан режалари ва жамоанинг ёш юлдузлари ҳақида фикр билдирди. 2030-йилгача мўлжалланган шартнома имзолаган футболчи янги жамоасида дарҳол майдонга тушишга шай эканини қатъий таъкидлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
ixbt.com ва манбалар тарқатган хабарларга кўра, Родри тақдимот маросимида ўз рақамини ҳали олмагани, бироқ шартнома муддати ёзилган футболкада суратга тушгани маълум қилинди. Унинг сўзларига кўра, каталонияликлар лойиҳасига қўшилишдан мамнун ва клубнинг сўнгги йиллардаги натижалари ҳамда Европа аренасидаги улкан мақсадлари уни ўзига жалб қилган.
Ханси Флик таъсири ва ривожланиш режасиТажрибали футболчи Барселона бош мураббийи Ханси Флик билан суҳбат унинг қарорига катта таъсир кўрсатганини яширмади. Германиялик мутахассис Родридаги ўсиш салоҳиятини юқори баҳолаб, унинг ўйинидаги баъзи камчиликларни тўлдиришда ёрдам беришини билдирган.
“Флик менга ўзининг катта қизиқишини билдирди. Менда ҳали ўсиш учун имкониятлар кўп ва мураббий ўйинимни янада мукаммал қилишга кўмаклаша олади,” — деди Родри ўз интервюсида. Шунингдек, у Барселона сўнгги мавсумларда Испания чемпионатида кетма-кет муваффақиятларга эришгани ва халқаро майдонда ҳам жиддий қадамлар ташлаётганини эътироф этди.
Келажакдаги ҳамкорликлар ва жамоа муҳитиМатбуот анжуманида Родри жамоанинг ёш иқтидори Ламине Ямал билан бирга тўп суриш истаги ҳақида ҳам тўхталиб ўтди. Унинг фикрича, Ямалнинг индивидуал маҳорати ва жамоавий ҳаракатлари Барселона лойиҳасининг муҳим қисми ҳисобланади ҳамда улар биргаликда ўз салоҳиятларини янада тўлароқ очиб кўрсатишлари мумкин.
Родрининг Барселона сафидаги дебюти ва унинг жамоа ўйинига қандай таъсир кўрсатиши мутахассислар ва мухлислар эътиборида қолмоқда. Испания терма жамоаси сардорининг тажрибаси каталонияликларга ҳам ички чемпионатда, ҳам Чемпионлар лигасида муваффақият келтириши кутилмоқда.
…