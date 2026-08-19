Реал Мадрид Родри учун паст таклиф бергани маълум бўлди

·0·Спорт
Реал Мадрид Родри учун паст таклиф бергани маълум бўлди

Ёзги трансферлар мавсумининг энг шов-шувли воқеаларидан бири тафсилотлари ойдинлашди. Эл Чирингуито ТВ хабар қилишича, жорий йилда «Олтин тўп»ни қўлга киритган испаниялик юлдуз Родри учу Реал Мадрид ва Барселона клублари ўртасида кескин кураш кечган. Бироқ «қироллик клуби» тақдим этган илк молиявий таклиф Манчестер Сити раҳбариятида ҳам, мутахассисларда ҳам ажабланиш уйғотди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Молиявий тафовут ва Мадриднинг ожизлиги

Манбаларга кўра, Флорентино Перес бошчилигидаги Реал Мадрид раҳбарияти Родри учун атиги 40 миллион евродан пастроқ бўлган жуда камтарона сумма таклиф қилган. 15 карра Чемпионлар лигаси ғолиби бўлган клубнинг бу ҳаракати футболчининг мавқейи ҳамда унинг Испания терма жамоаси сафидаги улкан ютуқларига мутлақо мос келмас эди. Кейинчалик мадридликлар ўз таклифини 45 миллион евро атрофига етказган бўлса-да, бу Манчестер Сити учун етарли даражада жиддий қабул қилмади.

Англия клуби сафида 13 та йирик совринни қўлга киритган 30 ёшли таянч яримҳимоячиси жароҳатдан фариқ қилганига ва ёшига қарамай, жаҳон даражасидаги футболчи саналади. Шундай экан, инглизлар унинг трансфери учун янада салмоқли маблағ талаб қилишгани мантиқий эди.

Каталониянинг қатъий қадами ва Барселона ғалабаси

Реал Мадрид иккиланиб турган бир пайтда, Барселона бош мураббийи Ханси Флик ўз жамоасининг асосий мақсадига эришиш учун қатъий ҳаракат бошлади. Каталонияликлар раҳбарияти Френки де Ёнгнинг жароҳатидан кейин майдон марказига тажрибали футболчи сув ва ҳаводек зарурлигини яхши тушуниб турганди. Натижада Блауграна кафолатланган 60 миллион евро ва қўшимча 11 миллион евро бонусларни ўз ичига олган умумий таклиф билан Манчестер Сити билан келишувга эришди.

Spotify Камп Ноу стадионига расман тақдим этилган Родри Каталония клуби билан 2030 йилгача мўлжалланган шартнома имзолади. Бу трансфер Ханси Флик бошчилигидаги янги лойиҳа учун нафақат етакчи, балки ёш футболчиларга таянч бўладиган муҳим фигурали қадам сифатида баҳоланмоқда.

Тақдимот маросимида Родри бошқа клублардан, жумладан Сантиаго Бернабеу томонидан ҳам қизиқиш бўлганини яширмади. «Бу қийин қарор эди. Аввало, менга кўп нарса берган ва бахтли дамларни улашган Ситини тарк этиш осон бўлмади. Улардан кетишимни осонлаштирганликлари учун миннатдорман», дея таъкидлади футболчи янги жамоасидаги илк сўзларида.

РодриРеал МадридБарселонаМанчестер СитиТрансферлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Джамал Мусиала ўртоқлик ўйинида яна ерга қулаб тушдиДжамал Мусиала ўртоқлик ўйинида яна ерга қулаб тушдиКеча, 23:54Родри Барселона сафида ўйнашга тайёрлигини эълон қилдиРодри Барселона сафида ўйнашга тайёрлигини эълон қилдиКеча, 23:31Родри нима учун Реал Мадридни эмас, Барселонани танлаганини айтдиРодри нима учун Реал Мадридни эмас, Барселонани танлаганини айтдиКеча, 23:11Барселона Родри трансферини эълон қилдиБарселона Родри трансферини эълон қилдиКеча, 22:37Конор Галлахер илк фарзандини кутаётганини эълон қилдиКонор Галлахер илк фарзандини кутаётганини эълон қилдиКеча, 22:35Джо Ҳарт Пеп Гуардиоладан кейинги Манчестер Сити учун энг катта синовни айтдиДжо Ҳарт Пеп Гуардиоладан кейинги Манчестер Сити учун энг катта синовни айтдиКеча, 21:58
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди