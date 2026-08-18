Джамал Мусиала ўртоқлик ўйинида яна ерга қулаб тушди

·3·Спорт
Джамал Мусиала ўртоқлик ўйинида яна ерга қулаб тушди

Мюнхеннинг Бавария клуби ярим ҳимоячиси Джамал Мусиала Ҳайденҳаймга қарши кечган ўртоқлик учрашувида кутилмаганда яна майдонда ҳушини йўқотиб йиқилиб тушди. АС нашри тарқатган маълумотларга кўра, бу ташвишли ҳолат футболчининг яқинда оғир жароҳатдан фоҳиг бўлиб сафга қайтганидан кейин унинг жисмоний ҳолати борасида жиддий саволларни юзага келтирмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Саломатлик билан боғлиқ кетма-кет хавотирлар

Мазкур воқеа футболчи захирадан майдонга тушганидан атиги тўрт дақиқа ўтиб содир бўлган. Мусиала 61-дақиқада ўйинга қўшилган, бироқ кўп ўтмай тўпдан узоқда ўзини ёмон ҳис қилиб йиқилиб тушган ва зудлик билан майдонга шифокорлар чақирилган. Якунда футболчи бироз довдираб қолган бўлса-да, тиббий ходимлар ёрдамида ўз оёқлари билан майдонни тарк этган.

Ушбу хавотирли ҳолат ўйин олдидан барча тиббий кўриклардан муваффақиятли ўтганига қарамамай содир бўлди. Бош муррийб Венсан Компани футболчининг соғлиғида ҳеч қандай жиддий муаммо аниқланмагани ҳамда об-ҳаво шароити аввалгидек ўта иссиқ бўлмагани сабабли унга ўйин амалиёти беришга қарор қилган эди.

Бироқ бу ҳолат футболчининг РБ Лейпцигга қарши кечган учрашувдаги шунга ўхшаш воқеадан кўп ўтмай содир бўлгани мухлислар ва мутасаддиларни қаттиқ ташвишга солмоқда. Ўша ўйинда Мусиала захирадан майдонга тушиб гол уришга муваффақ бўлган, шундан сўнг унда ҳолсизлик кузатилган эди. Жамоадоши Исмоил Сайбари тезкорлик билан ҳаракат қилиб, унинг оғир йиқилишининг олдини олган.

Клуб расмийларининг муносабати ва олдинги жароҳатлар

Bild нашрининг тахминига кўра, Мюнхендаги юқори ҳарорат қон айланиши билан боғлиқ муаммоларни келтириб чиқарган бўлиши мумкин. Воқеадан сўнг Бавария спорт директори Макс Эберл мухлисларни тинчлантиришга ҳаракат қилиб, энг муҳими футболчининг аҳволи яхшилигини таъкидлаган эди.

Мазкур воқеалар кетма-кетлиги ярим ҳимоячи бошидан кечирган оғир жароҳатлар фонида янада жиддий аҳамият касб этмоқда. Мусиала 2025-йилги Клублар ўртасидаги жаҳон чемпионатида болдир суяги синиши жароҳатини олиб, бир неча ой давомида яшил майдонлардан узоқда қолганди. Январ ойида сафга қайтганига қарамай, у оёқ тўпиғидаги безовталик сабабли ҳам тиббий штаб назорати остида алоҳида шуғулланишга мажбур бўлган эди.

Джамал МусиалаБаварияБундеслигасиФутболЖароҳат
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Родри Барселона сафида ўйнашга тайёрлигини эълон қилдиРодри Барселона сафида ўйнашга тайёрлигини эълон қилдиКеча, 23:31Родри нима учун Реал Мадридни эмас, Барселонани танлаганини айтдиРодри нима учун Реал Мадридни эмас, Барселонани танлаганини айтдиКеча, 23:11Барселона Родри трансферини эълон қилдиБарселона Родри трансферини эълон қилдиКеча, 22:37Конор Галлахер илк фарзандини кутаётганини эълон қилдиКонор Галлахер илк фарзандини кутаётганини эълон қилдиКеча, 22:35Джо Ҳарт Пеп Гуардиоладан кейинги Манчестер Сити учун энг катта синовни айтдиДжо Ҳарт Пеп Гуардиоладан кейинги Манчестер Сити учун энг катта синовни айтдиКеча, 21:58Манчестер Сити мавсум бошида жиддий йўқотишга учрадиМанчестер Сити мавсум бошида жиддий йўқотишга учрадиКеча, 21:56
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди