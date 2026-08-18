Джамал Мусиала ўртоқлик ўйинида яна ерга қулаб тушди
Мюнхеннинг Бавария клуби ярим ҳимоячиси Джамал Мусиала Ҳайденҳаймга қарши кечган ўртоқлик учрашувида кутилмаганда яна майдонда ҳушини йўқотиб йиқилиб тушди. АС нашри тарқатган маълумотларга кўра, бу ташвишли ҳолат футболчининг яқинда оғир жароҳатдан фоҳиг бўлиб сафга қайтганидан кейин унинг жисмоний ҳолати борасида жиддий саволларни юзага келтирмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Саломатлик билан боғлиқ кетма-кет хавотирларМазкур воқеа футболчи захирадан майдонга тушганидан атиги тўрт дақиқа ўтиб содир бўлган. Мусиала 61-дақиқада ўйинга қўшилган, бироқ кўп ўтмай тўпдан узоқда ўзини ёмон ҳис қилиб йиқилиб тушган ва зудлик билан майдонга шифокорлар чақирилган. Якунда футболчи бироз довдираб қолган бўлса-да, тиббий ходимлар ёрдамида ўз оёқлари билан майдонни тарк этган.
Ушбу хавотирли ҳолат ўйин олдидан барча тиббий кўриклардан муваффақиятли ўтганига қарамамай содир бўлди. Бош муррийб Венсан Компани футболчининг соғлиғида ҳеч қандай жиддий муаммо аниқланмагани ҳамда об-ҳаво шароити аввалгидек ўта иссиқ бўлмагани сабабли унга ўйин амалиёти беришга қарор қилган эди.
Бироқ бу ҳолат футболчининг РБ Лейпцигга қарши кечган учрашувдаги шунга ўхшаш воқеадан кўп ўтмай содир бўлгани мухлислар ва мутасаддиларни қаттиқ ташвишга солмоқда. Ўша ўйинда Мусиала захирадан майдонга тушиб гол уришга муваффақ бўлган, шундан сўнг унда ҳолсизлик кузатилган эди. Жамоадоши Исмоил Сайбари тезкорлик билан ҳаракат қилиб, унинг оғир йиқилишининг олдини олган.
Клуб расмийларининг муносабати ва олдинги жароҳатларBild нашрининг тахминига кўра, Мюнхендаги юқори ҳарорат қон айланиши билан боғлиқ муаммоларни келтириб чиқарган бўлиши мумкин. Воқеадан сўнг Бавария спорт директори Макс Эберл мухлисларни тинчлантиришга ҳаракат қилиб, энг муҳими футболчининг аҳволи яхшилигини таъкидлаган эди.
Мазкур воқеалар кетма-кетлиги ярим ҳимоячи бошидан кечирган оғир жароҳатлар фонида янада жиддий аҳамият касб этмоқда. Мусиала 2025-йилги Клублар ўртасидаги жаҳон чемпионатида болдир суяги синиши жароҳатини олиб, бир неча ой давомида яшил майдонлардан узоқда қолганди. Январ ойида сафга қайтганига қарамай, у оёқ тўпиғидаги безовталик сабабли ҳам тиббий штаб назорати остида алоҳида шуғулланишга мажбур бўлган эди.
…