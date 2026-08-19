Хаби Алонсо Челси мураббийлар штабига нима учун Аустин МакПҳее қўшилганини тушунтирди

·1·Спорт
Хаби Алонсо Челси мураббийлар штабига нима учун Аустин МакПҳее қўшилганини тушунтирди
Қисқача

Челси бош мураббийи Хаби Алонсо Аустин МакПҳеени жамоага қўшиш қарорини унинг стандарт вазиятлар бўйича юқори малакаси ва Премер-лигадаги катта тажрибаси билан изоҳлади. Астон Вилла билан товон пули бўйича келишувга эришилгач, шотландиялик мутахассис июл ойи охирида жамоага қўшилди ва мавсумолди тайёргарликда тактик ғояларини сингдира бошлади.

Челси бош мураббий Хаби Алонсо Астон Вилла клубидан тажрибали стандартлар бўйича мутахассис Аустин МакПҳеени жамоага таклиф қилиш қарори ҳақида фикр билдирди. Мутахассиснинг фикрича, тор доирадаги юқори малакали экспертларни жалб қилиш кўк-анорранглилар учун Англия Премер-лигасининг етакчилари билан фарқни қисқартириш йўлидаги муҳим қадам ҳисобланади. Клуб бу кадрлар алмашинуви орқали ўйиннинг барча жабҳаларида устунликка эришиш ниятида эканини кўрсатди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Мен Ин Блазерс Нетворк нашрига берган интервюсида Хаби Алонсо янги мураббийнинг жамоага келиши клуб эволюсияси учун қанчалик аҳамиятли эканини алоҳида таъкидлади. Челси раҳбарияти Астон Вилла билан товон пули бўйича келишувга эришгач, шотландиялик мутахассис июль ойи охирида Стамфорд Бридге қароргоҳига келиб қўшилди ва қисқа фурсат ичида жамоанинг мавсумолди тайёргарлик жараёнига ўзининг тактик ғояларини сингдира бошлади.

Тажриба ва мослашув жараёни

Аустин МакПҳее ўтган давр мобайнида Унаи Эмерй бошчилигидаги Астон Вилла жамоасини жарима ва бурчак тўпламларидан унумли фойдаланадиган кучли жамоага айлантириши билан катта обрў қозонган эди. Хаби Алонсо ўзининг Англия футболидаги илк мавсумини ўтказаётганини ҳисобга олсак, бу каби маҳаллий шароитни яхши билувчи мутахассисларнинг ёрдами жуда қўл келиши табиий ҳол.

“Биз ўз бўлимларида энг яхши мутахассислар бўлишини истаймиз. Албатта, Аустин Премер-лигада катта тажрибага эга”, дейди Хаби Алонсо. Унинг сўзларига кўра, мураббийлар штаби учун Англия чемпионатининг талабларига тезда мослашиш муҳим вазифа бўлиб, Бен Робертс ва Аустин МакПҳее каби мутахассисларнинг ўтган мавсумдаги тажрибаси ҳар бир ўйинга тайёргарлик кўришда катта ёрдам беради.

Коул Палмер ва жамоанинг келгуси режалари

Мураббийлар штабидаги ўзгаришлар билан бир қаторда, Хаби Алонсо майдондаги асосий етакчилардан бири бўлган Коул Палмернинг ўйинини яна-да кучайтириш устида ҳам ишламоқда. Ўтган мавсумда жароҳатлар ва жисмоний муаммолар сабабли инглиз футболчисининг уринган ҳаракатлари турғун бўлмаган эди. Бироқ бош мураббий футболчини жисмоний ва тактик жиҳатдан қайта ишга тушириш орқали уни ўзининг энг яхши спорт формасига қайтаришига қатъий ишонмоқда.

Даилй Маил нашрига берган маълумотига кўра, Хаби Алонсо 24 ёшли футболчини тиклаш режасининг илк босқичи тўлиқ жисмоний тайёргарликка асосланганини таъкидлаган. Футболчи ўзини 100 фоиз соғлом ҳис қилиши ва майдонда бор кучини беришга тайёр бўлиши зарур. Шундан сўнггина ўйинчининг ўзига бўлган ишончи ортиб, жамоавий тактикадан завқлана бошлаши ва вазифаларни тўлақонли бажариши мумкинлиги қайд этилди.

Хаби АлонсоЧелсиАустин МакПҳееКоул ПалмерПремер-лига
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Барселона жамоаси Родри трансфери орқали майдонда барқарорликка эришдиБарселона жамоаси Родри трансфери орқали майдонда барқарорликка эришдиБугун, 01:16Манчестер Сити иши: Ричард Мастерс кечикиш сабабларини тушунтирдиМанчестер Сити иши: Ричард Мастерс кечикиш сабабларини тушунтирдиБугун, 00:55Барселона жамоаси Родри трансфери орқали майдонда хотиржамлик ва назоратни таъминладиБарселона жамоаси Родри трансфери орқали майдонда хотиржамлик ва назоратни таъминладиБугун, 00:50Реал Мадрид Родри учун паст таклиф бергани маълум бўлдиРеал Мадрид Родри учун паст таклиф бергани маълум бўлдиБугун, 00:31Джамал Мусиала ўртоқлик ўйинида яна ерга қулаб тушдиДжамал Мусиала ўртоқлик ўйинида яна ерга қулаб тушдиКеча, 23:54Родри Барселона сафида ўйнашга тайёрлигини эълон қилдиРодри Барселона сафида ўйнашга тайёрлигини эълон қилдиКеча, 23:31
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди