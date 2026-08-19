Хаби Алонсо Челси мураббийлар штабига нима учун Аустин МакПҳее қўшилганини тушунтирди
Челси бош мураббийи Хаби Алонсо Аустин МакПҳеени жамоага қўшиш қарорини унинг стандарт вазиятлар бўйича юқори малакаси ва Премер-лигадаги катта тажрибаси билан изоҳлади. Астон Вилла билан товон пули бўйича келишувга эришилгач, шотландиялик мутахассис июл ойи охирида жамоага қўшилди ва мавсумолди тайёргарликда тактик ғояларини сингдира бошлади.
Челси бош мураббий Хаби Алонсо Астон Вилла клубидан тажрибали стандартлар бўйича мутахассис Аустин МакПҳеени жамоага таклиф қилиш қарори ҳақида фикр билдирди. Мутахассиснинг фикрича, тор доирадаги юқори малакали экспертларни жалб қилиш кўк-анорранглилар учун Англия Премер-лигасининг етакчилари билан фарқни қисқартириш йўлидаги муҳим қадам ҳисобланади. Клуб бу кадрлар алмашинуви орқали ўйиннинг барча жабҳаларида устунликка эришиш ниятида эканини кўрсатди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Мен Ин Блазерс Нетворк нашрига берган интервюсида Хаби Алонсо янги мураббийнинг жамоага келиши клуб эволюсияси учун қанчалик аҳамиятли эканини алоҳида таъкидлади. Челси раҳбарияти Астон Вилла билан товон пули бўйича келишувга эришгач, шотландиялик мутахассис июль ойи охирида Стамфорд Бридге қароргоҳига келиб қўшилди ва қисқа фурсат ичида жамоанинг мавсумолди тайёргарлик жараёнига ўзининг тактик ғояларини сингдира бошлади.
Тажриба ва мослашув жараёниАустин МакПҳее ўтган давр мобайнида Унаи Эмерй бошчилигидаги Астон Вилла жамоасини жарима ва бурчак тўпламларидан унумли фойдаланадиган кучли жамоага айлантириши билан катта обрў қозонган эди. Хаби Алонсо ўзининг Англия футболидаги илк мавсумини ўтказаётганини ҳисобга олсак, бу каби маҳаллий шароитни яхши билувчи мутахассисларнинг ёрдами жуда қўл келиши табиий ҳол.
“Биз ўз бўлимларида энг яхши мутахассислар бўлишини истаймиз. Албатта, Аустин Премер-лигада катта тажрибага эга”, дейди Хаби Алонсо. Унинг сўзларига кўра, мураббийлар штаби учун Англия чемпионатининг талабларига тезда мослашиш муҳим вазифа бўлиб, Бен Робертс ва Аустин МакПҳее каби мутахассисларнинг ўтган мавсумдаги тажрибаси ҳар бир ўйинга тайёргарлик кўришда катта ёрдам беради.
Коул Палмер ва жамоанинг келгуси режалариМураббийлар штабидаги ўзгаришлар билан бир қаторда, Хаби Алонсо майдондаги асосий етакчилардан бири бўлган Коул Палмернинг ўйинини яна-да кучайтириш устида ҳам ишламоқда. Ўтган мавсумда жароҳатлар ва жисмоний муаммолар сабабли инглиз футболчисининг уринган ҳаракатлари турғун бўлмаган эди. Бироқ бош мураббий футболчини жисмоний ва тактик жиҳатдан қайта ишга тушириш орқали уни ўзининг энг яхши спорт формасига қайтаришига қатъий ишонмоқда.
Даилй Маил нашрига берган маълумотига кўра, Хаби Алонсо 24 ёшли футболчини тиклаш режасининг илк босқичи тўлиқ жисмоний тайёргарликка асосланганини таъкидлаган. Футболчи ўзини 100 фоиз соғлом ҳис қилиши ва майдонда бор кучини беришга тайёр бўлиши зарур. Шундан сўнггина ўйинчининг ўзига бўлган ишончи ортиб, жамоавий тактикадан завқлана бошлаши ва вазифаларни тўлақонли бажариши мумкинлиги қайд этилди.
…