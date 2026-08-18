Барселона Родри трансферини эълон қилди

·0·Спорт
Барселона Родри трансферини эълон қилди

Испаниянинг Барселона клуби трансфер бозорида оламшумул келишувга эришиб, Манчестер Сити яримҳимоячиси Родрини ўз сафига қўшиб олгани расман эълон қилди. Goal.com хабар беришича, каталонияликлар жаҳон чемпионининг трансферини ижтимоий тармоқлардаги ўз саҳифаларида ўзига хос тарзда тақдим этиб, уни бош мураббий Ханси Флик жамоасининг майдон марказидаги ўйинини тубдан ўзгартирувчи футболчи сифатида эътироф этишди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Трансфер ойнасининг энг шов-шувли воқеаларидан бирига айланган мазкур битим осонликча амалга ошмади. Барселона раҳбарияти испаниялик футболчи учун азалий рақиби Реал Мадрид билан кескин кураш олиб боришига тўғри келди. Бироқ қизғин кечган музокаралардан сўнг каталонияликлар ўзларининг асосий трансфер нишонини қўлга киритишга муваффақ бўлишди ва футболчи Каталонияда янги саҳна очмоқда.

Рекорд даражадаги молиявий шартнома

Манчестер Сити билан келишувга эришиш учун Барселона сезиларли молиявий маблағ йўналтирди. Манбаларга кўра, футболчининг трансфер қиймати жами 76,5 миллион еврони ташкил этади. Англия чемпиони аввалги иккита таклифни рад этганидан кейин томонлар 60 миллион евро кафолатланган қатъий тўлов миқдорида келишиб олишган.

Шартнома шартларига кўра, яна 11,5 миллион евро миқдоридаги бонуслар иккала клуб томонидан осон эришилиши мумкин бўлган кўрсаткичлар сифатида белгиланган. Бундан ташқари, яна 5 миллион евро футболчининг индивидуал натижалари ҳамда Каталония клуби таркибида қўлга киритиладиган жамоавий совринларга боғлаб қўйилган.

Ғалабали анъана ва Испанияга қайтиш

Ушбу трансфер Родри учун ўзига хос уйга қайтиш ҳамдир. Футболчи бунгача Мадриднинг Атлетико клуби сафида Испания пойтахтида порлаган, шундан сўнг Премер-лига ва Европа майдонларида улкан муваффақиятларга эришганди. Родри Барселонага жаҳон футболи тарихида камдан-кам учрайдиган бой титул ва ютуқлар билан келмоқда.

Хусусан, у Англиядаги клуб муваффақиятларидан ташқари, Испания миллий жамоасининг сўнгги йиллардаги ғалабаларининг асосий қаҳрамонларидан бири бўлди. Евро-2024 ғолиблиги, нуфузли Баллон дъОр соврини ва 2026-йилги жаҳон чемпионатидаги зафар унинг ўз карьерасининг энг юқори чўққисига чиққанини кўрсатади.

БарселонаРодриМанчестер СитиЛа ЛигаТрансфер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Конор Галлахер илк фарзандини кутаётганини эълон қилдиКонор Галлахер илк фарзандини кутаётганини эълон қилдиБугун, 22:35Джо Ҳарт Пеп Гуардиоладан кейинги Манчестер Сити учун энг катта синовни айтдиДжо Ҳарт Пеп Гуардиоладан кейинги Манчестер Сити учун энг катта синовни айтдиБугун, 21:58Манчестер Сити мавсум бошида жиддий йўқотишга учрадиМанчестер Сити мавсум бошида жиддий йўқотишга учрадиБугун, 21:56Трой Парротт нега ҳамон Англия Премер-лигасига ўтмади?Трой Парротт нега ҳамон Англия Премер-лигасига ўтмади?Бугун, 21:13Челси раҳбариятида ўзгаришлар кутилмоқдаЧелси раҳбариятида ўзгаришлар кутилмоқдаБугун, 20:31Роналду Мессининг постида Instagram рекордини янгиладиРоналду Мессининг постида Instagram рекордини янгиладиБугун, 20:11
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди