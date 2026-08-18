Барселона Родри трансферини эълон қилди
Испаниянинг Барселона клуби трансфер бозорида оламшумул келишувга эришиб, Манчестер Сити яримҳимоячиси Родрини ўз сафига қўшиб олгани расман эълон қилди. Goal.com хабар беришича, каталонияликлар жаҳон чемпионининг трансферини ижтимоий тармоқлардаги ўз саҳифаларида ўзига хос тарзда тақдим этиб, уни бош мураббий Ханси Флик жамоасининг майдон марказидаги ўйинини тубдан ўзгартирувчи футболчи сифатида эътироф этишди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Трансфер ойнасининг энг шов-шувли воқеаларидан бирига айланган мазкур битим осонликча амалга ошмади. Барселона раҳбарияти испаниялик футболчи учун азалий рақиби Реал Мадрид билан кескин кураш олиб боришига тўғри келди. Бироқ қизғин кечган музокаралардан сўнг каталонияликлар ўзларининг асосий трансфер нишонини қўлга киритишга муваффақ бўлишди ва футболчи Каталонияда янги саҳна очмоқда.
Рекорд даражадаги молиявий шартномаМанчестер Сити билан келишувга эришиш учун Барселона сезиларли молиявий маблағ йўналтирди. Манбаларга кўра, футболчининг трансфер қиймати жами 76,5 миллион еврони ташкил этади. Англия чемпиони аввалги иккита таклифни рад этганидан кейин томонлар 60 миллион евро кафолатланган қатъий тўлов миқдорида келишиб олишган.
Шартнома шартларига кўра, яна 11,5 миллион евро миқдоридаги бонуслар иккала клуб томонидан осон эришилиши мумкин бўлган кўрсаткичлар сифатида белгиланган. Бундан ташқари, яна 5 миллион евро футболчининг индивидуал натижалари ҳамда Каталония клуби таркибида қўлга киритиладиган жамоавий совринларга боғлаб қўйилган.
Ғалабали анъана ва Испанияга қайтишУшбу трансфер Родри учун ўзига хос уйга қайтиш ҳамдир. Футболчи бунгача Мадриднинг Атлетико клуби сафида Испания пойтахтида порлаган, шундан сўнг Премер-лига ва Европа майдонларида улкан муваффақиятларга эришганди. Родри Барселонага жаҳон футболи тарихида камдан-кам учрайдиган бой титул ва ютуқлар билан келмоқда.
Хусусан, у Англиядаги клуб муваффақиятларидан ташқари, Испания миллий жамоасининг сўнгги йиллардаги ғалабаларининг асосий қаҳрамонларидан бири бўлди. Евро-2024 ғолиблиги, нуфузли Баллон дъОр соврини ва 2026-йилги жаҳон чемпионатидаги зафар унинг ўз карьерасининг энг юқори чўққисига чиққанини кўрсатади.
…