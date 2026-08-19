Халқаро космик станцияда алоқа антеннасини ўрнатиш ишлари ортга сурилди
Халқаро космик стансияда эски алоқа антеннаси демонтаж қилинди, бироқ техник кечикишлар сабаб янги антенна ўрнатилмади. NASA астронавти Анил Менон ва Европа космик агентлиги вакили Софи Аденонинг очиқ космосдаги амалиёти 6 соат 23 дақиқа давом этди. Янги ускунани ўрнатиш келгуси очиқ космосга чиқиш амалиётларидан бирида якунланиши режалаштирилган.
Халқаро космик станция бортида бўлиб ўтган навбатдаги очиқ космосга чиқиш амалиёти кутилмаган қийинчиликларга дуч келди ва асосий вазифа тўлиқ бажарилмай қолди. ТАСС ахборот агентлиги тарқатган маълумотларга кўра, NASA астронавти Анил Менон ва Европа космик агентлиги вакили Софи Адено орбитал станция ташқарисидаги вазифаларни бажариш учун очиқ космосга йўл олдилар. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Мазкур космик юриш жами 6 соат 23 дақиқа давом этди. Операциянинг бош мақсади Халқаро космик станция ва Хюстондаги Ерюстю бошқарув маркази ўртасидаги барқарор алоқани таъминловчи эски антензани янгисига алмаштиришдан иборат эди. Бироқ ишлар давомида юзага келган техник кечикишлар режаларни ўзгартириб юборди.
Антенна демонтаж қилинди, бироқ янгиси ўрнатилмадиАстронавтлар эски ускунани муваффақиятли тарзда демонтаж қилишга муваффақ бўлишди. Шунга қарамай, ишлар жадвалидаги силжишлар ва юзага келган тўсиқлар туфайли янги антензани ўрнатиш амалиётини ўша вақтнинг ўзида якунлаб бўлмади.
Мутахассисларнинг режасига кўра, алоқа ускунасининг янги намунасини ўрнатиш жараёни келгуси очиқ космосга чиқиш амалиётларидан бирида тўлиқ якунланади. Шу тариқа, мазкур космик миссиянинг асосий вазифаси ҳозирча фақат қисман бажарилган деб топилди.
Тарихий воқелик ва келгуси режаларУшбу қийинчиликларга қарам тентатива, жорий чиқиш Франция космонавтикаси учун муҳим тарихий воқеа сифатида ёзилди. Софи Адено очиқ космосда фаолият олиб борган тарихдаги илк француз аёлига айланди. Унинг ҳамкори Анил Менон учун эса бу фазовий станция ташқарисига иккинчи марта чиқиш тажрибаси бўлди.
Ҳозирда Халқаро космик станция мутахассислари алоқа тизимидаги узилишларнинг олдини олиш ва кейинги космик юриш санасини аниқлаштириш устида ишламоқда. Хюстондаги бошқарув маркази билан алоқани тўлиқ тиклаш масаласи яқин кунлардаги устувор вазифалардан бири бўлиб қолмоқда.
…