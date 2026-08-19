Халқаро космик станцияда алоқа антеннасини ўрнатиш ишлари ортга сурилди

·1·Техно
Халқаро космик станцияда алоқа антеннасини ўрнатиш ишлари ортга сурилди
Қисқача

Халқаро космик стансияда эски алоқа антеннаси демонтаж қилинди, бироқ техник кечикишлар сабаб янги антенна ўрнатилмади. NASA астронавти Анил Менон ва Европа космик агентлиги вакили Софи Аденонинг очиқ космосдаги амалиёти 6 соат 23 дақиқа давом этди. Янги ускунани ўрнатиш келгуси очиқ космосга чиқиш амалиётларидан бирида якунланиши режалаштирилган.

Халқаро космик станция бортида бўлиб ўтган навбатдаги очиқ космосга чиқиш амалиёти кутилмаган қийинчиликларга дуч келди ва асосий вазифа тўлиқ бажарилмай қолди. ТАСС ахборот агентлиги тарқатган маълумотларга кўра, NASA астронавти Анил Менон ва Европа космик агентлиги вакили Софи Адено орбитал станция ташқарисидаги вазифаларни бажариш учун очиқ космосга йўл олдилар. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Мазкур космик юриш жами 6 соат 23 дақиқа давом этди. Операциянинг бош мақсади Халқаро космик станция ва Хюстондаги Ерюстю бошқарув маркази ўртасидаги барқарор алоқани таъминловчи эски антензани янгисига алмаштиришдан иборат эди. Бироқ ишлар давомида юзага келган техник кечикишлар режаларни ўзгартириб юборди.

Антенна демонтаж қилинди, бироқ янгиси ўрнатилмади

Астронавтлар эски ускунани муваффақиятли тарзда демонтаж қилишга муваффақ бўлишди. Шунга қарамай, ишлар жадвалидаги силжишлар ва юзага келган тўсиқлар туфайли янги антензани ўрнатиш амалиётини ўша вақтнинг ўзида якунлаб бўлмади.

Мутахассисларнинг режасига кўра, алоқа ускунасининг янги намунасини ўрнатиш жараёни келгуси очиқ космосга чиқиш амалиётларидан бирида тўлиқ якунланади. Шу тариқа, мазкур космик миссиянинг асосий вазифаси ҳозирча фақат қисман бажарилган деб топилди.

Тарихий воқелик ва келгуси режалар

Ушбу қийинчиликларга қарам тентатива, жорий чиқиш Франция космонавтикаси учун муҳим тарихий воқеа сифатида ёзилди. Софи Адено очиқ космосда фаолият олиб борган тарихдаги илк француз аёлига айланди. Унинг ҳамкори Анил Менон учун эса бу фазовий станция ташқарисига иккинчи марта чиқиш тажрибаси бўлди.

Ҳозирда Халқаро космик станция мутахассислари алоқа тизимидаги узилишларнинг олдини олиш ва кейинги космик юриш санасини аниқлаштириш устида ишламоқда. Хюстондаги бошқарув маркази билан алоқани тўлиқ тиклаш масаласи яқин кунлардаги устувор вазифалардан бири бўлиб қолмоқда.

КосмосNASAХКСТехнологияАстрономия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Apple Европа Иттифоқидаги App Store комиссиялари ва қоидаларини ўзгартирдиApple Европа Иттифоқидаги App Store комиссиялари ва қоидаларини ўзгартирдиКеча, 22:24Хитойликлар инсон рекордларини янгилаган робот яратдиХитойликлар инсон рекордларини янгилаган робот яратдиКеча, 21:57NASA ва ESA астронавтлари ХКСда очиқ космосга чиқдиNASA ва ESA астронавтлари ХКСда очиқ космосга чиқдиКеча, 21:54Камерага эга Apple қулоқчинлари махфийликка қандай таъсир қиладиКамерага эга Apple қулоқчинлари махфийликка қандай таъсир қиладиКеча, 21:25iQOO Neo 11 Ultra тақдим этилди: 9100 мАч батарея ва кучли Dimensity 9500MiQOO Neo 11 Ultra тақдим этилди: 9100 мАч батарея ва кучли Dimensity 9500MКеча, 19:55Расмий тақдимотгача ҳали вақт бор: iPhone 18 учун илк аксессуарлар сотувга чиқдиРасмий тақдимотгача ҳали вақт бор: iPhone 18 учун илк аксессуарлар сотувга чиқдиКеча, 19:29
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Honor Робот Пҳоне илк бор футбол майдонида кўриниш берди: 4D камерали смартфон имкониятлари
Honor Робот Пҳоне илк бор футбол майдонида кўриниш берди: 4D камерали смартфон имкониятлари
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди