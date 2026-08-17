Васко да Гама ва Сантос ўйинида Неймар ҳамда Тиагу Мендеш тўқнашуви
«Сантос» «Васко да Гама»ни 3:0 ҳисобида мағлуб этган учрашув Неймар ва Тиагу Мендеш ўртасидаги кескин зиддият билан ёдда қолди. Ўйин олдидан Мендеш Неймар билан қўл сиқишдан бош тортди, баҳс давомида эса икки футболчи юзма-юз келиб, уларни бошқа футболчилар ажратиб қўйди. Неймар рақибини «аҳмоқ» деб атаб, Мендеш аввал ҳам Пари Сен-Жермен сафида уни жароҳатлаганини айтди.
Футбол оламидаги қадимги рақобат ва шахсий адоватлар яна бир бор йирик тўқнашувга сабаб бўлди. Кеча, якшанба куни «Сан-Жануариу» стадионида бўлиб ўтган «Васко да Гама» ҳамда «Сантос» жамоалари ўртасидаги баҳс майдондаги муросасиз курашлар ва икки сардор — Неймар ҳамда Тиагу Мендеш ўртасидаги зиддият билан ёдда қолди. Мазкур учрашув «Сантос»нинг 3:0 ҳисобидаги йирик ғалабаси билан якунланган бўлса-да, асосий эътибор футболчиларнинг ўзаро муносабатларига қаратилди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Қўл сиқишдан бош тортиш ва майдондаги тарангликтеге.глобо нашри тарқатган маълумотларга кўра, учрашув бошланишидан олдин «Васко да Гама» сардори Тиагу Мендеш рақиб жамоа етакчиси Неймар билан қўл сиқиб кўришишдан бош тортган. Бу эса ўйин давомида янада жиддий можароларга замин ҳозирлади. Биринчи бўлимда Мендеш томонидан қилинган қўпол ҳаракат «Сантос» юлдузининг ғазабини қайнатурди ва кўп ўтмай икки футболчи бир-бирига юзма-юз келиб, қизғин баҳслаша бошлади.
Вазият шунчалик таранглашдики, Неймар рақиб унинг юзига текканини даъво қилиб майдонга йиқилди. Можаро жанжалга айланиб кетишининг олдини олиш мақсадида бошқа футболчилар дарҳол уларни ажратиб олишга мажбур бўлишди. Ўйиннинг биринчи бўлимидан сўнг берган интервюсида Неймар рақиб сардорини кескин танқид қилиб, уни «аҳмоқ» деб атади ва Франциядаги ўтмишдаги эски воқеаларни эслади.
Неймар ўз интервюсида шундай деди: «У доимо муаммо келтириб чиқарадиган ва ўзини қаттиққўл қилиб кўрсатишни яхши кўрадиган инсон, вазият ҳар доим шундай бўлган. Ҳурматни сақлаган ҳолда айтаманки, у аҳмоқ. Мендеш Пари Сен-Жермен сафида тўп сурган кезларимда ҳам мени жароҳатлаган эди ва бугун у буни яна такрорлашини айтди. Кўрамиз, мардлиги етармикин?»
Тиагу Мендешнинг жавоби ва ҳакамликка эътирозларЎз навбатида, Тиагу Мендеш ҳам юзага келган вазият юзасидан ўз фикрларини билдириб, бу оддий футбол кураши эканини таъкидлади. У Неймарнинг хатти-ҳаракатлари жамоасига ҳурматсизлик бўлганини даъво қилди.
«Бу оддий ҳолат, бу — футбол, ҳар ким ўз жамоасини ҳимоя қилади. Мен фақат озгина ҳурмат талаб қилдим холос. Неймар голни нишонлаш чоғида мухлисларимизга жим туришни кўрсатди. Мен ортиқча гапирганим йўқ, аммо у менга нисбатан ҳурматсизлик қилди», — деди Мендеш.
Шунингдек, «Васко да Гама» сардори учрашув бош ҳаками Рафаел Родригу Клейин фақат бир томонлама ҳушак чалганидан шикоят қилди: «Ўйин деярли фақат Неймарнинг ўйинига айланди. Ҳакам бирор марта ҳам бизнинг фойдамизга ҳуштак кальмади. Афсуски, биз бу вазиятда ҳеч нарса қила олмадик ва майдонни мағлубият билан тарк этдик».
…