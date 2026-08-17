Васко да Гама ва Сантос ўйинида Неймар ҳамда Тиагу Мендеш тўқнашуви

·23·Спорт
Васко да Гама ва Сантос ўйинида Неймар ҳамда Тиагу Мендеш тўқнашуви
Қисқача

«Сантос» «Васко да Гама»ни 3:0 ҳисобида мағлуб этган учрашув Неймар ва Тиагу Мендеш ўртасидаги кескин зиддият билан ёдда қолди. Ўйин олдидан Мендеш Неймар билан қўл сиқишдан бош тортди, баҳс давомида эса икки футболчи юзма-юз келиб, уларни бошқа футболчилар ажратиб қўйди. Неймар рақибини «аҳмоқ» деб атаб, Мендеш аввал ҳам Пари Сен-Жермен сафида уни жароҳатлаганини айтди.

Футбол оламидаги қадимги рақобат ва шахсий адоватлар яна бир бор йирик тўқнашувга сабаб бўлди. Кеча, якшанба куни «Сан-Жануариу» стадионида бўлиб ўтган «Васко да Гама» ҳамда «Сантос» жамоалари ўртасидаги баҳс майдондаги муросасиз курашлар ва икки сардор — Неймар ҳамда Тиагу Мендеш ўртасидаги зиддият билан ёдда қолди. Мазкур учрашув «Сантос»нинг 3:0 ҳисобидаги йирик ғалабаси билан якунланган бўлса-да, асосий эътибор футболчиларнинг ўзаро муносабатларига қаратилди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Қўл сиқишдан бош тортиш ва майдондаги таранглик

теге.глобо нашри тарқатган маълумотларга кўра, учрашув бошланишидан олдин «Васко да Гама» сардори Тиагу Мендеш рақиб жамоа етакчиси Неймар билан қўл сиқиб кўришишдан бош тортган. Бу эса ўйин давомида янада жиддий можароларга замин ҳозирлади. Биринчи бўлимда Мендеш томонидан қилинган қўпол ҳаракат «Сантос» юлдузининг ғазабини қайнатурди ва кўп ўтмай икки футболчи бир-бирига юзма-юз келиб, қизғин баҳслаша бошлади.

Вазият шунчалик таранглашдики, Неймар рақиб унинг юзига текканини даъво қилиб майдонга йиқилди. Можаро жанжалга айланиб кетишининг олдини олиш мақсадида бошқа футболчилар дарҳол уларни ажратиб олишга мажбур бўлишди. Ўйиннинг биринчи бўлимидан сўнг берган интервюсида Неймар рақиб сардорини кескин танқид қилиб, уни «аҳмоқ» деб атади ва Франциядаги ўтмишдаги эски воқеаларни эслади.

Неймар ўз интервюсида шундай деди: «У доимо муаммо келтириб чиқарадиган ва ўзини қаттиққўл қилиб кўрсатишни яхши кўрадиган инсон, вазият ҳар доим шундай бўлган. Ҳурматни сақлаган ҳолда айтаманки, у аҳмоқ. Мендеш Пари Сен-Жермен сафида тўп сурган кезларимда ҳам мени жароҳатлаган эди ва бугун у буни яна такрорлашини айтди. Кўрамиз, мардлиги етармикин?»

Тиагу Мендешнинг жавоби ва ҳакамликка эътирозлар

Ўз навбатида, Тиагу Мендеш ҳам юзага келган вазият юзасидан ўз фикрларини билдириб, бу оддий футбол кураши эканини таъкидлади. У Неймарнинг хатти-ҳаракатлари жамоасига ҳурматсизлик бўлганини даъво қилди.

«Бу оддий ҳолат, бу — футбол, ҳар ким ўз жамоасини ҳимоя қилади. Мен фақат озгина ҳурмат талаб қилдим холос. Неймар голни нишонлаш чоғида мухлисларимизга жим туришни кўрсатди. Мен ортиқча гапирганим йўқ, аммо у менга нисбатан ҳурматсизлик қилди», — деди Мендеш.

Шунингдек, «Васко да Гама» сардори учрашув бош ҳаками Рафаел Родригу Клейин фақат бир томонлама ҳушак чалганидан шикоят қилди: «Ўйин деярли фақат Неймарнинг ўйинига айланди. Ҳакам бирор марта ҳам бизнинг фойдамизга ҳуштак кальмади. Афсуски, биз бу вазиятда ҳеч нарса қила олмадик ва майдонни мағлубият билан тарк этдик».

НеймарСантосВаско да ГамаТиагу МендешФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Милан трансфер ойнаси якунида таркибни кучайтирмоқчиМилан трансфер ойнаси якунида таркибни кучайтирмоқчиБугун, 14:31Родри трансфери Атлетико ва Вилярреалга катта фойда келтирадиРодри трансфери Атлетико ва Вилярреалга катта фойда келтирадиБугун, 14:17Энзо Мареска учун муваффақиятсиз дебют ва 120 йиллик салбий антирекордЭнзо Мареска учун муваффақиятсиз дебют ва 120 йиллик салбий антирекордБугун, 13:37Манчестер Сити Пеп Гуардиола давридан кейинги оғир синовларни бошдан кечирмоқдаМанчестер Сити Пеп Гуардиола давридан кейинги оғир синовларни бошдан кечирмоқдаБугун, 13:36Ливерпул Бредли Барколя учун PSJга 135 миллион евро таклиф қилдиЛиверпул Бредли Барколя учун PSJга 135 миллион евро таклиф қилдиБугун, 13:20Рубен Аморим Рафаел Леаога огоҳлантириш бердиРубен Аморим Рафаел Леаога огоҳлантириш бердиБугун, 13:18
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди