Манчестер Сити Пеп Гуардиола давридан кейинги оғир синовларни бошдан кечирмоқда
Манчестер Сити Суперкубок баҳсида Арсеналга 0:3 ҳисобида йирик мағлуб бўлиб, ўн йилдан ортиқ қурилган лойиҳасида жиддий муаммолар пайдо бўлганини кўрсатди. Замонавий даврнинг энг яхши спорт директори Тхики Бегиристаин лавозимини тарк этди, унинг вориси Ҳуго Виана эса ёзги трансферлар даврида атиги иккита битим учун 130 миллиондан ортиқ маблағ сарфлади.
Англия футболининг сўнгги ўн йилликдаги энг ҳукмрон жамоаси саналган Манчестер Сити ўзининг олтин даври якунига етаётганини билдирувчи илк жиддий синовларга дуч келмоқда. ixbt.com маълумотига кўра, жамоанинг Суперкубок доирасида Арсеналга қарши кечган ва 0:3 ҳисобидаги йирик мағлубият билан якунланган учрашуви шунчаки ўртоқлик ўйини эмас, балки ўн йилдан ортиқ вақт давомида қурилган лойиҳанинг пойдеворида ёриқлар пайдо бўлганидан далолат берди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ҳозирда инглиз футболи жамоатчилиги олдида битта ҳал қилувчи савол кўндаланг турибди: Манчестер Сити сер Алекс Фергюсон кетганидан кейин Манчестер Юнайтед бошига тушган қисматдан қочиб қутула оладими ёки учта асосий устуннинг бир йўла йўқолиши клубни нолдан бошлашга мажбур қиладими? Бу саволнинг жавоби энди назарий эмас, балки майдонда ўз аксини топмоқда.
Раҳбарият ва мураббийлар штабидаги ўзгаришларКлуб эгалари барқарорлигича қолаётган ва Ферран Сориано ўз лавозимида ишлаётган бўлса-да, Манчестер Сити бир йил ичида афсонавий жамоага айланишида асосий рол ўйнаган илк устунини йўқотди. Замонавий даврнинг энг яхши спорт директори Тхики Бегиристаин ўз лавозимини тарк этди. У ўз вақтида Эрлинг Холандни 60 миллионга, Родрини эса 70 миллион эврога олиб келиб, ақлли сотувлар эвазига мукаммал таркиб шакллантирган эди.
Бегиристаин ўз вориси Ҳуго Вианага дастлабки ойларда кўмаклашган бўлса-да, вақт ўтиши билан фарқ яққол сезила бошлади. Виана ёзги трансферлар даврида атиги иккита битим учун 130 миллиондан ортиқ маблағ сарфлаб улгурди. Бу эса клуб трансфер сиёсатида янги ва қимматроқ босқич бошланганини кўрсатади.
Янги давр ва олдиндаги улкан муаммоларЛестер Сити ва Челси билан совринлар ютган тажрибали мутахассис Энсо Мареска Пеп Гуардиоладан кейин Манчестер Сити бошқарувини қабул қилиб олди. Бироқ у ўзининг илк расмий синовидаёқ Арсенал деворига урилди ва жамоа оғир кунлар бошланганини ҳис қилди.
Маълумотларга кўра, Тхики Бегиристаиннинг кетиши, вақти келиб Пеп Гуардиоланинг истеъфога чиқиши ва Родрининг эҳтимолий видолашуви клубни енгилмас машинадан таниш бўлмаган ҳудудда ўз қиёфасини қидираётган жамоага айлантирмоқда. Янги мураббий ва раҳбарият ортиб бораётган босим остида улкан муаммоларни ҳал қилишига тўғри келади.
…