Манчестер Сити Пеп Гуардиола давридан кейинги оғир синовларни бошдан кечирмоқда

·1·Спорт
Манчестер Сити Пеп Гуардиола давридан кейинги оғир синовларни бошдан кечирмоқда
Қисқача

Манчестер Сити Суперкубок баҳсида Арсеналга 0:3 ҳисобида йирик мағлуб бўлиб, ўн йилдан ортиқ қурилган лойиҳасида жиддий муаммолар пайдо бўлганини кўрсатди. Замонавий даврнинг энг яхши спорт директори Тхики Бегиристаин лавозимини тарк этди, унинг вориси Ҳуго Виана эса ёзги трансферлар даврида атиги иккита битим учун 130 миллиондан ортиқ маблағ сарфлади.

Англия футболининг сўнгги ўн йилликдаги энг ҳукмрон жамоаси саналган Манчестер Сити ўзининг олтин даври якунига етаётганини билдирувчи илк жиддий синовларга дуч келмоқда. ixbt.com маълумотига кўра, жамоанинг Суперкубок доирасида Арсеналга қарши кечган ва 0:3 ҳисобидаги йирик мағлубият билан якунланган учрашуви шунчаки ўртоқлик ўйини эмас, балки ўн йилдан ортиқ вақт давомида қурилган лойиҳанинг пойдеворида ёриқлар пайдо бўлганидан далолат берди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ҳозирда инглиз футболи жамоатчилиги олдида битта ҳал қилувчи савол кўндаланг турибди: Манчестер Сити сер Алекс Фергюсон кетганидан кейин Манчестер Юнайтед бошига тушган қисматдан қочиб қутула оладими ёки учта асосий устуннинг бир йўла йўқолиши клубни нолдан бошлашга мажбур қиладими? Бу саволнинг жавоби энди назарий эмас, балки майдонда ўз аксини топмоқда.

Раҳбарият ва мураббийлар штабидаги ўзгаришлар

Клуб эгалари барқарорлигича қолаётган ва Ферран Сориано ўз лавозимида ишлаётган бўлса-да, Манчестер Сити бир йил ичида афсонавий жамоага айланишида асосий рол ўйнаган илк устунини йўқотди. Замонавий даврнинг энг яхши спорт директори Тхики Бегиристаин ўз лавозимини тарк этди. У ўз вақтида Эрлинг Холандни 60 миллионга, Родрини эса 70 миллион эврога олиб келиб, ақлли сотувлар эвазига мукаммал таркиб шакллантирган эди.

Бегиристаин ўз вориси Ҳуго Вианага дастлабки ойларда кўмаклашган бўлса-да, вақт ўтиши билан фарқ яққол сезила бошлади. Виана ёзги трансферлар даврида атиги иккита битим учун 130 миллиондан ортиқ маблағ сарфлаб улгурди. Бу эса клуб трансфер сиёсатида янги ва қимматроқ босқич бошланганини кўрсатади.

Янги давр ва олдиндаги улкан муаммолар

Лестер Сити ва Челси билан совринлар ютган тажрибали мутахассис Энсо Мареска Пеп Гуардиоладан кейин Манчестер Сити бошқарувини қабул қилиб олди. Бироқ у ўзининг илк расмий синовидаёқ Арсенал деворига урилди ва жамоа оғир кунлар бошланганини ҳис қилди.

Маълумотларга кўра, Тхики Бегиристаиннинг кетиши, вақти келиб Пеп Гуардиоланинг истеъфога чиқиши ва Родрининг эҳтимолий видолашуви клубни енгилмас машинадан таниш бўлмаган ҳудудда ўз қиёфасини қидираётган жамоага айлантирмоқда. Янги мураббий ва раҳбарият ортиб бораётган босим остида улкан муаммоларни ҳал қилишига тўғри келади.

Манчестер СитиПеп ГуардиолаАнглия Премер-лигасиФутбол янгиликлариТрансферлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Энзо Мареска учун муваффақиятсиз дебют ва 120 йиллик салбий антирекордЭнзо Мареска учун муваффақиятсиз дебют ва 120 йиллик салбий антирекордБугун, 13:37Ливерпул Бредли Барколя учун PSJга 135 миллион евро таклиф қилдиЛиверпул Бредли Барколя учун PSJга 135 миллион евро таклиф қилдиБугун, 13:20Рубен Аморим Рафаел Леаога огоҳлантириш бердиРубен Аморим Рафаел Леаога огоҳлантириш бердиБугун, 13:18Барселона Жоау Канцелу ва Родрини қабул қилиб олишга тайёрланмоқдаБарселона Жоау Канцелу ва Родрини қабул қилиб олишга тайёрланмоқдаБугун, 12:58Ливерпул мавсумолди ўйинини ғалаба билан якунладиЛиверпул мавсумолди ўйинини ғалаба билан якунладиБугун, 12:34Мартин Эдегор рақибларга огоҳлантириш бердиМартин Эдегор рақибларга огоҳлантириш бердиБугун, 12:19
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди