«Нафтогаз» ракета ва дрон ҳужумлари оқибатларини очиқлади...
Украинанинг энергетика секторида кескинлик кучаймоқда. Мамлакатнинг асосий нефть ва газ компанияси ҳисобланган «Нафтогаз» гуруҳи сўнгги бир ҳафта ичида ўз объектларига қарши Россия томонидан 13 та дрон ва ракета зарбалари берилганини расман маълум қилди.
Миллий компания хабарига кўра, айрим стратегик активларга бир ҳафтанинг ўзида бир неча бор такрорий ҳужумлар уюштирилган бўлиб, асосий зарба қазиб олиш инфратузилмасига тўғри келган.
«Ускуналар ишдан чиқди, қазиб олиш ҳажми қисқарди»
«Нафтогаз» матбуот хизмати инфратузилманинг шикастланиш даражаси ва ишлаб чиқаришдаги узилишлар ҳақида қуйидагиларни таъкидлади:
«Ускуналар ва ишлаб чиқариш қувватларида жиддий бузилишлар мавжуд. Объектларнинг бир қисми фаолияти вақтинча тўхтатилди, қазиб олиш ҳажмининг муайян қисми йўқотилди».
Расмий маълумотларга кўра, жорий йилнинг бошидан буён Россия армияси томонидан компания объектларига жами 293 та зарба йўлланган.
30–60 фоизлик қисқариш хавфи ва реал статистика
Зарбалар тўлқинидан аввал Украинада ўртача кунлик газ қазиб олиш кўрсаткичи қарийб 50 миллион куб метрни ташкил этаётган эди. Расмий Киев инфратузилмага етказилган шикастланишлар ишлаб чиқаришни 30 фоиздан 60 фоизгача қисқартириши мумкинлигидан хавотир билдирган:
Омборларга ҳайдаш суръати: Европа статистикасига кўра, жорий ёзда Украина ер ости омборларига кунлик газ ҳайдаш ҳажми тахминан 40 миллион куб метр даражасида сақланиб қолмоқда;
GIE маълумотлари: 16 август ҳолатига кўра, мамлакатдаги ер ости газ омборларидаги захира 14,2 миллиард куб метрга етказилган. Бу ҳукуматнинг бўлажак иситиш мавсуми учун белгилаган базавий режасидан атиги 400 миллион куб метрга кам;
Импортнинг минимал даражаси: Апрель ойидан буён Украина деярли газ импорт қилмади — 4,5 ой давомида хориждан бор-йўғи 100 миллион кубометр ёқилғи етказиб берилди.
Мутахассислар бундай кўрсаткичларни хусусий компаниялар ҳисобига қазиб олишнинг кенгайгани ёки статистик ҳисоб-китоблардаги фарқлар билан изоҳламоқда.
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.
…