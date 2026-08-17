«Нафтогаз» ракета ва дрон ҳужумлари оқибатларини очиқлади...

·0·Дунё
«Нафтогаз» ракета ва дрон ҳужумлари оқибатларини очиқлади...

Украинанинг энергетика секторида кескинлик кучаймоқда. Мамлакатнинг асосий нефть ва газ компанияси ҳисобланган «Нафтогаз» гуруҳи сўнгги бир ҳафта ичида ўз объектларига қарши Россия томонидан 13 та дрон ва ракета зарбалари берилганини расман маълум қилди.

Миллий компания хабарига кўра, айрим стратегик активларга бир ҳафтанинг ўзида бир неча бор такрорий ҳужумлар уюштирилган бўлиб, асосий зарба қазиб олиш инфратузилмасига тўғри келган.

«Ускуналар ишдан чиқди, қазиб олиш ҳажми қисқарди»

«Нафтогаз» матбуот хизмати инфратузилманинг шикастланиш даражаси ва ишлаб чиқаришдаги узилишлар ҳақида қуйидагиларни таъкидлади:

«Ускуналар ва ишлаб чиқариш қувватларида жиддий бузилишлар мавжуд. Объектларнинг бир қисми фаолияти вақтинча тўхтатилди, қазиб олиш ҳажмининг муайян қисми йўқотилди».

Расмий маълумотларга кўра, жорий йилнинг бошидан буён Россия армияси томонидан компания объектларига жами 293 та зарба йўлланган.

30–60 фоизлик қисқариш хавфи ва реал статистика

Зарбалар тўлқинидан аввал Украинада ўртача кунлик газ қазиб олиш кўрсаткичи қарийб 50 миллион куб метрни ташкил этаётган эди. Расмий Киев инфратузилмага етказилган шикастланишлар ишлаб чиқаришни 30 фоиздан 60 фоизгача қисқартириши мумкинлигидан хавотир билдирган:

  • Омборларга ҳайдаш суръати: Европа статистикасига кўра, жорий ёзда Украина ер ости омборларига кунлик газ ҳайдаш ҳажми тахминан 40 миллион куб метр даражасида сақланиб қолмоқда;

  • GIE маълумотлари: 16 август ҳолатига кўра, мамлакатдаги ер ости газ омборларидаги захира 14,2 миллиард куб метрга етказилган. Бу ҳукуматнинг бўлажак иситиш мавсуми учун белгилаган базавий режасидан атиги 400 миллион куб метрга кам;

  • Импортнинг минимал даражаси: Апрель ойидан буён Украина деярли газ импорт қилмади — 4,5 ой давомида хориждан бор-йўғи 100 миллион кубометр ёқилғи етказиб берилди.

Мутахассислар бундай кўрсаткичларни хусусий компаниялар ҳисобига қазиб олишнинг кенгайгани ёки статистик ҳисоб-китоблардаги фарқлар билан изоҳламоқда.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Кучли таъсир: Елена Зеленскаянинг Украина ҳокимиятидаги "яширин роли" қандай?Кучли таъсир: Елена Зеленскаянинг Украина ҳокимиятидаги "яширин роли" қандай?Бугун, 13:17Берлинда 11-қаватдаги ёнғинда қиз қутқарув саватига сакради (видео)Берлинда 11-қаватдаги ёнғинда қиз қутқарув саватига сакради (видео)Бугун, 12:48Исроилда тўй куни ушланган фаластинлик жуфтлик муҳокамаларга сабаб бўлдиИсроилда тўй куни ушланган фаластинлик жуфтлик муҳокамаларга сабаб бўлдиБугун, 11:16Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқдиЁш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқдиБугун, 11:02Эрон АҚШ ҳарбийларини ушлаш учун мукофот эълон қилдиЭрон АҚШ ҳарбийларини ушлаш учун мукофот эълон қилдиБугун, 10:08Венгрияда зиёратчилар автобуси ҳалокатга учрадиВенгрияда зиёратчилар автобуси ҳалокатга учрадиБугун, 09:57
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди