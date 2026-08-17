Рубен Аморим Рафаел Леаога огоҳлантириш берди

·1·Спорт
Рубен Аморим Рафаел Леаога огоҳлантириш берди
Қисқача

Рубен Аморим Рафаел Леао асосий таркибдаги ўрни учун жиддий рақобатда курашиши кераклигини айтди. Рафаел Леао жароҳати сабаб Манчестер Юнайтедга қарши ўртоқлик учрашувида қатнашмади, Милан эса баҳсда 4:0 ҳисобида ғалаба қозонди. 27 ёшли футболчи ўтган мавсум якунида Англия ёки Испанияда янги синов бошлаш истагини билдирган, бироқ ҳозирча унга аниқ таклифлар келиб тушмаган.

Милан жамоасининг бош мураббийи Рубен Аморим ҳужумчи Рафаел Леаонинг клубдаги келажаги ва асосий таркибдаги ўрни ҳақида қатъий фикр билдирди. Мутахассиснинг таъкидлашича, португалиялик футболчи ўз позицияси учун жиддий рақобатда кураш олиб боришга мажбур бўлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com хабар беришича, Рафаел Леао жароҳати сабаб Манчестер Юнайтедга қарши кечган ўртоқлик учрашувини ўтказиб юборган. Вротславдаги баҳсда Милан рақиб дарвозасига жавобсиз тўртта гол уриб, ёрқин ғалабага эришди. Самуел Чуквуезе, Алпҳаджо Сиссе, Гонсалу Ramуш ва Рубен Лофтус-Чик киритган голлар жамоанинг мавсумолди ўйинларидаги юқори спорт формасини кўрсатиб берди.

Трансфер миш-маслари ва таркибдаги рақобат

27 ёшли футболчи ўтган мавсум охирида чет элда янги синовларни бошлаш истагини яширмаган эди. Унинг устувор йўналишлари сифатида Англия ёки Испания клублари қаралаётган эди. Бироқ трансфер ойнасининг ёпилишига атиги икки ҳафта қолганига қарамай, ҳозирча аниқ таклифлар келиб тушгани йўқ.

ТМВ нашри маълумотига кўра, Рубен Аморим шогирдининг ҳолати ҳақида тўхталиб ўтган: "Ўйлашимча, бу жиддий жароҳат эмас, лекин у тайёр бўладими ёки йўқ — буни ҳозирча аниқ айта олмайман. Леао — бизнинг ўйинчимиз. Уни жамоада кўриб турганимиздан хурсандмиз, у қимматли футболчи. Лекин у курашиши керак".

Италия Серия А олдидан жамоа аҳволи

Мураббийнинг фикрича, жамоа ичидаги рақобат ҳар қачонгидан ҳам кескинлашмоқда. Хусусан, ёш футболчи Алпҳаджо Сиссе охирги учрашувлардаги ўйини билан мураббийлар штабига бош оғриқ туғдирмоқда. Шунингдек, Алексис Салемакерс ўз позициясини ўзгартиргани ва тез орада сафга қайтадиган Кристиан Пулисич ҳам қанотлардаги рақобатни янада кучайтиради.

Ҳозирда Рафаел Леао яқинлашиб келаётган Турин жамоасига қарши Италия Серия А очилиш учрашувигача тўлиқ соғайиш учун вақт билан пойга олиб бормоқда. Агар ҳужумчи сафда бўлмаса, мавсумолди баҳсларида ўзини кўрсата олган бошқа футболчилар илк дақиқалардан майдонга тушиш имкониятига эга бўладилар.

МиланРубен АморимРафаел ЛеаоСерие АФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ливерпул Бредли Барколя учун PSJга 135 миллион евро таклиф қилдиЛиверпул Бредли Барколя учун PSJга 135 миллион евро таклиф қилдиБугун, 13:20Барселона Жоау Канцелу ва Родрини қабул қилиб олишга тайёрланмоқдаБарселона Жоау Канцелу ва Родрини қабул қилиб олишга тайёрланмоқдаБугун, 12:58Ливерпул мавсумолди ўйинини ғалаба билан якунладиЛиверпул мавсумолди ўйинини ғалаба билан якунладиБугун, 12:34Мартин Эдегор рақибларга огоҳлантириш бердиМартин Эдегор рақибларга огоҳлантириш бердиБугун, 12:19Порлоқ старт: Шомуродовдан гол, даҳшатли тўпурарлар пойгаси бошланди!Порлоқ старт: Шомуродовдан гол, даҳшатли тўпурарлар пойгаси бошланди!Бугун, 12:06Ирландиялик юлдуз Ислом Махачевнинг ғалабаси ҳақида очиқ гапирди...Ирландиялик юлдуз Ислом Махачевнинг ғалабаси ҳақида очиқ гапирди...Бугун, 12:02
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди