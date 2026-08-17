Рубен Аморим Рафаел Леаога огоҳлантириш берди
Рубен Аморим Рафаел Леао асосий таркибдаги ўрни учун жиддий рақобатда курашиши кераклигини айтди. Рафаел Леао жароҳати сабаб Манчестер Юнайтедга қарши ўртоқлик учрашувида қатнашмади, Милан эса баҳсда 4:0 ҳисобида ғалаба қозонди. 27 ёшли футболчи ўтган мавсум якунида Англия ёки Испанияда янги синов бошлаш истагини билдирган, бироқ ҳозирча унга аниқ таклифлар келиб тушмаган.
Милан жамоасининг бош мураббийи Рубен Аморим ҳужумчи Рафаел Леаонинг клубдаги келажаги ва асосий таркибдаги ўрни ҳақида қатъий фикр билдирди. Мутахассиснинг таъкидлашича, португалиялик футболчи ўз позицияси учун жиддий рақобатда кураш олиб боришга мажбур бўлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Goal.com хабар беришича, Рафаел Леао жароҳати сабаб Манчестер Юнайтедга қарши кечган ўртоқлик учрашувини ўтказиб юборган. Вротславдаги баҳсда Милан рақиб дарвозасига жавобсиз тўртта гол уриб, ёрқин ғалабага эришди. Самуел Чуквуезе, Алпҳаджо Сиссе, Гонсалу Ramуш ва Рубен Лофтус-Чик киритган голлар жамоанинг мавсумолди ўйинларидаги юқори спорт формасини кўрсатиб берди.
Трансфер миш-маслари ва таркибдаги рақобат27 ёшли футболчи ўтган мавсум охирида чет элда янги синовларни бошлаш истагини яширмаган эди. Унинг устувор йўналишлари сифатида Англия ёки Испания клублари қаралаётган эди. Бироқ трансфер ойнасининг ёпилишига атиги икки ҳафта қолганига қарамай, ҳозирча аниқ таклифлар келиб тушгани йўқ.
ТМВ нашри маълумотига кўра, Рубен Аморим шогирдининг ҳолати ҳақида тўхталиб ўтган: "Ўйлашимча, бу жиддий жароҳат эмас, лекин у тайёр бўладими ёки йўқ — буни ҳозирча аниқ айта олмайман. Леао — бизнинг ўйинчимиз. Уни жамоада кўриб турганимиздан хурсандмиз, у қимматли футболчи. Лекин у курашиши керак".
Италия Серия А олдидан жамоа аҳволиМураббийнинг фикрича, жамоа ичидаги рақобат ҳар қачонгидан ҳам кескинлашмоқда. Хусусан, ёш футболчи Алпҳаджо Сиссе охирги учрашувлардаги ўйини билан мураббийлар штабига бош оғриқ туғдирмоқда. Шунингдек, Алексис Салемакерс ўз позициясини ўзгартиргани ва тез орада сафга қайтадиган Кристиан Пулисич ҳам қанотлардаги рақобатни янада кучайтиради.
Ҳозирда Рафаел Леао яқинлашиб келаётган Турин жамоасига қарши Италия Серия А очилиш учрашувигача тўлиқ соғайиш учун вақт билан пойга олиб бормоқда. Агар ҳужумчи сафда бўлмаса, мавсумолди баҳсларида ўзини кўрсата олган бошқа футболчилар илк дақиқалардан майдонга тушиш имкониятига эга бўладилар.
…