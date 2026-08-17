Кучли таъсир: Елена Зеленскаянинг Украина ҳокимиятидаги "яширин роли" қандай?
«РБК-Украина» нашри ҳукумат ва президент атрофидаги манбаларга таяниб, Елена Зеленская Владимир Зеленскийнинг муҳим қарорлари ва сиёсий баёнотларига жиддий таъсир кўрсатиши мумкинлигини маълум қилди. Манбаларга кўра, у номақбул инсон ёки ғояларни блоклаш, шунингдек, айрим мулозим ва сиёсатчиларнинг лавозимдаги тақдирига билвосита таъсир ўтказиш имконига эга.
Украина сиёсий саҳнасида жамоатчилик кўзидан четда қоладиган норасмий таъсир ричаглари ҳақида шов-шувли маълумотлар пайдо бўлди. «РБК-Украина» нашри ҳукумат ва президент атрофидаги манбаларга таяниб, биринчи хоним Елена Зеленская давлат раҳбарининг муҳим қарорлари ва сиёсий баёнотларига жиддий таъсир кўрсатиш имкониятига эга эканини маълум қилди.
Гарчи Елена Зеленская ҳеч қачон очиқ сиёсий жараёнларга тўғридан-тўғри аралашмаган бўлса-да, унинг турмуш ўртоғига таъсир даражасини паст баҳолаб бўлмайди.
«Олтин вето ҳуқуқи»: Инсонни ёки ғояни тўхтатиб қолиш кучи
Нашр суҳбатдоши бўлган манба биринчи хонимнинг амалдаги ролини қуйидагича таърифлайди:
«Биринчи хоним қай даражада бирор янги ташаббусни илгари сура олишини аниқ айта олмайман, аммо у исталган номақбул инсонни ёки салбий ғояни блоклаб қўйиши мумкин. Унда, шартли равишда айтганда, ҳақиқий „олтин вето ҳуқуқи“ мавжуд».
Маълумотларга кўра, Владимир Зеленский кўплаб мураккаб вазиятларда рафиқасининг фикри билан ҳисоблашади ва унинг доимий психологик ҳамда маънавий таъсири остида қарор қабул қилади.
Президентни мувозанатловчи куч ва кадрлар масаласи
Манбаларнинг таъкидлашича, Зеленская сарой интригалари ёки сиёсий ўйинларда бевосита қатнашмайди, бироқ муайян шахсларнинг карера босқичларида муҳим фигурага айланиши мумкин:
Кадрлар тақдири: У маълум бир мулозим ёки сиёсатчининг юқори поғоналарга кўтарилишига ёки аксинча, жамоадан четлатилишига билвосита таъсир ўтказа олади;
Эмоционал ва психологик мувозанат: «У президентни мувозанатлаб туради — ҳар ҳолда, уни қай даражада мувозанатлаш мумкин бўлса, шунчалик даражада», — дея қўшимча қилади манба.
Елена Зеленскаянинг бундай норасмий мақоми Украина олий ҳокимиятида биринчи хоним нафақат протокол вазифаларини бажарувчи шахс, балки давлат бошқарувининг муҳим таркибий қисми эканини кўрсатмоқда.
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.
…