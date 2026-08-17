Кучли таъсир: Елена Зеленскаянинг Украина ҳокимиятидаги "яширин роли" қандай?

·3·Дунё
Кучли таъсир: Елена Зеленскаянинг Украина ҳокимиятидаги "яширин роли" қандай?
Қисқача

«РБК-Украина» нашри ҳукумат ва президент атрофидаги манбаларга таяниб, Елена Зеленская Владимир Зеленскийнинг муҳим қарорлари ва сиёсий баёнотларига жиддий таъсир кўрсатиши мумкинлигини маълум қилди. Манбаларга кўра, у номақбул инсон ёки ғояларни блоклаш, шунингдек, айрим мулозим ва сиёсатчиларнинг лавозимдаги тақдирига билвосита таъсир ўтказиш имконига эга.

Украина сиёсий саҳнасида жамоатчилик кўзидан четда қоладиган норасмий таъсир ричаглари ҳақида шов-шувли маълумотлар пайдо бўлди. «РБК-Украина» нашри ҳукумат ва президент атрофидаги манбаларга таяниб, биринчи хоним Елена Зеленская давлат раҳбарининг муҳим қарорлари ва сиёсий баёнотларига жиддий таъсир кўрсатиш имкониятига эга эканини маълум қилди.

Гарчи Елена Зеленская ҳеч қачон очиқ сиёсий жараёнларга тўғридан-тўғри аралашмаган бўлса-да, унинг турмуш ўртоғига таъсир даражасини паст баҳолаб бўлмайди.

«Олтин вето ҳуқуқи»: Инсонни ёки ғояни тўхтатиб қолиш кучи

Нашр суҳбатдоши бўлган манба биринчи хонимнинг амалдаги ролини қуйидагича таърифлайди:

«Биринчи хоним қай даражада бирор янги ташаббусни илгари сура олишини аниқ айта олмайман, аммо у исталган номақбул инсонни ёки салбий ғояни блоклаб қўйиши мумкин. Унда, шартли равишда айтганда, ҳақиқий „олтин вето ҳуқуқи“ мавжуд».

Маълумотларга кўра, Владимир Зеленский кўплаб мураккаб вазиятларда рафиқасининг фикри билан ҳисоблашади ва унинг доимий психологик ҳамда маънавий таъсири остида қарор қабул қилади.

Президентни мувозанатловчи куч ва кадрлар масаласи

Манбаларнинг таъкидлашича, Зеленская сарой интригалари ёки сиёсий ўйинларда бевосита қатнашмайди, бироқ муайян шахсларнинг карера босқичларида муҳим фигурага айланиши мумкин:

  • Кадрлар тақдири: У маълум бир мулозим ёки сиёсатчининг юқори поғоналарга кўтарилишига ёки аксинча, жамоадан четлатилишига билвосита таъсир ўтказа олади;

  • Эмоционал ва психологик мувозанат: «У президентни мувозанатлаб туради — ҳар ҳолда, уни қай даражада мувозанатлаш мумкин бўлса, шунчалик даражада», — дея қўшимча қилади манба.

Елена Зеленскаянинг бундай норасмий мақоми Украина олий ҳокимиятида биринчи хоним нафақат протокол вазифаларини бажарувчи шахс, балки давлат бошқарувининг муҳим таркибий қисми эканини кўрсатмоқда.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Берлинда 11-қаватдаги ёнғинда қиз қутқарув саватига сакради (видео)Берлинда 11-қаватдаги ёнғинда қиз қутқарув саватига сакради (видео)Бугун, 12:48Исроилда тўй куни ушланган фаластинлик жуфтлик муҳокамаларга сабаб бўлдиИсроилда тўй куни ушланган фаластинлик жуфтлик муҳокамаларга сабаб бўлдиБугун, 11:16Ёш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқдиЁш шифокор хусусий шифохонадаги илк иш кунидаёқ истеъфога чиқдиБугун, 11:02Эрон АҚШ ҳарбийларини ушлаш учун мукофот эълон қилдиЭрон АҚШ ҳарбийларини ушлаш учун мукофот эълон қилдиБугун, 10:08Венгрияда зиёратчилар автобуси ҳалокатга учрадиВенгрияда зиёратчилар автобуси ҳалокатга учрадиБугун, 09:57€9 миллионлик санъат хазинаси топилди: машҳур рассомларнинг ўғирланган картиналари қайтарилди€9 миллионлик санъат хазинаси топилди: машҳур рассомларнинг ўғирланган картиналари қайтарилдиБугун, 06:29
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Дунё янгиликлар

Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Қозоғистонлик келиннинг маҳр учун кутилмаган талаби барчани ҳайратга солди
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Роналду ва Жоржинанинг тўйига таклиф этилган меҳмонлар рўйхати шов-шувда
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Глазгода улкан аждарҳо осмонда пайдо бўлиб, барчани ҳайратга солди
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Атлантикада улкан оқ акула пайдо бўлди, янада каттаси яқинлашмоқда
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Дунёдаги энг чиройли сўз эълон қилинди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Ошқозонидан бутун ўлжалар чиққан махлуқ соҳилга чиқди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Дрон илк бор китнинг туғилиш жараёнини тўлиқ тасвирга олди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди
Боғча тарбиячисининг бу меҳри миллионлар қалбини забт этди