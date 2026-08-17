Барселона Жоау Канцелу ва Родрини қабул қилиб олишга тайёрланмоқда

·3·Спорт
Барселона Жоау Канцелу ва Родрини қабул қилиб олишга тайёрланмоқда
Қисқача

Барселона Жоау Канселу ва Родри трансферларини якунлаб, футболчиларнинг Каталонияга етиб келиш вақтини белгилади. Жоау Канселу шартномасини бекор қилгани сабабли клубга эркин агент сифатида қўшилмоқда ва Барселонага учаётганини маълум қилди. Родри эса Канселудан сўнг кечки пайт Каталонияга етиб келиши кутилмоқда. Футболчилар тиббий кўрикдан ўтиб, расмий шартномаларни имзолагач, Ханси Флик жамоаси машғулотларига қўшилади.

Испаниянинг Барселона клуби трансфер ойнасининг энг муҳим босқичларидан бирини якунлаб, таркибни кучайтириш йўлида жиддий қадам ташлади. Sport нашри тарқатган маълумотларга кўра, каталонияликлар узоқ давом этган музокаралардан сўнг Жоау Канцелу ва Родри трансферларини муваффақиятли якунлаб, футболчиларнинг Каталония пойтахтига етиб келиш вақтини белгилаб олишди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Клуб раҳбарияти барча маъмурий жараёнларни имкон қадар тезроқ якунлашга ҳаракат қилмоқда. Янги келган футболчилар тиббий кўрикдан муваффақиятли ўтиб, расмий шартномаларни имзолагач, Ханси Флик бошчилигидаги жамоанинг машғулотларига қўшилишлари кўзда тутилган. Бу эса жамоанинг мавсумдаги олдига қўйган мақсадлари йўлидаги муҳим қадамдир.

Жоау Канцелу Каталонияга етиб келмоқда

Португалистонлик ҳимоячи Жоау Канцелу ўзининг ижтимоий тармоқдаги саҳифаси орқали Барселонага учаётганини маълум қилди. У шахсий самолёт салонидан сурат жойлаб, унга «Уйга қайтмоқдаман» деб изоҳ ёзди. Футболчи ўз шартномасини бекор қилгани сабабли Каталония клубига эркин агент сифатида келиб қўшилмоқда.

Ушбу трансфер Барселона учун молиявий жиҳатдан ҳам жуда қулай кел келди. Клуб трансфер суммасини тўламасдан туриб, халқаро майдонларда улкан тажрибага эга бўлган юқори савиядаги футболчини ўз сафига қўшиб олишга мувофиқ бўлди.

Родрининг келиши ва трансфер аҳамияти

Канцелудан сўнг, кечки пайт испаниялик юлдуз Родри ҳам Барселонага етиб келиши кутилмоқда. Унинг трансфери жорий трансфер ойнасидаги энг шов-шувли ва йирик келишувлардан бири сифатида эътироф этилмоқда. Ушбу икки футболчининг жамоага келиши Ханси Флик тақдим этган ўйин тизимини янада кучайтириши кутилмоқда.

Ханси Флик шогирдлари олдида энди янги футболчилар билан биргаликда мамлакат чемпионати ва Европа аренасида юқори натижаларга эришиш вазифаси турибди. Клуб мухлислари эса ушбу янги трансферлар жамоа ўйинига қандай ижобий ўзгаришлар олиб келишини катта қизиқиш билан кутишмоқда.

БарселонаЖоау КанцелуРодриХанси ФликТрансфер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ливерпул мавсумолди ўйинини ғалаба билан якунладиЛиверпул мавсумолди ўйинини ғалаба билан якунладиБугун, 12:34Мартин Эдегор рақибларга огоҳлантириш бердиМартин Эдегор рақибларга огоҳлантириш бердиБугун, 12:19Порлоқ старт: Шомуродовдан гол, даҳшатли тўпурарлар пойгаси бошланди!Порлоқ старт: Шомуродовдан гол, даҳшатли тўпурарлар пойгаси бошланди!Бугун, 12:06Ирландиялик юлдуз Ислом Махачевнинг ғалабаси ҳақида очиқ гапирди...Ирландиялик юлдуз Ислом Махачевнинг ғалабаси ҳақида очиқ гапирди...Бугун, 12:02Жозе Моуринью Реал Мадрид футболчиларини юқори баҳоладиЖозе Моуринью Реал Мадрид футболчиларини юқори баҳоладиБугун, 11:58Комо Челси футболчиси Лиам Делап трансферини режалаштирмоқдаКомо Челси футболчиси Лиам Делап трансферини режалаштирмоқдаБугун, 11:58
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди