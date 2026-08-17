Барселона Жоау Канцелу ва Родрини қабул қилиб олишга тайёрланмоқда
Барселона Жоау Канселу ва Родри трансферларини якунлаб, футболчиларнинг Каталонияга етиб келиш вақтини белгилади. Жоау Канселу шартномасини бекор қилгани сабабли клубга эркин агент сифатида қўшилмоқда ва Барселонага учаётганини маълум қилди. Родри эса Канселудан сўнг кечки пайт Каталонияга етиб келиши кутилмоқда. Футболчилар тиббий кўрикдан ўтиб, расмий шартномаларни имзолагач, Ханси Флик жамоаси машғулотларига қўшилади.
Испаниянинг Барселона клуби трансфер ойнасининг энг муҳим босқичларидан бирини якунлаб, таркибни кучайтириш йўлида жиддий қадам ташлади. Sport нашри тарқатган маълумотларга кўра, каталонияликлар узоқ давом этган музокаралардан сўнг Жоау Канцелу ва Родри трансферларини муваффақиятли якунлаб, футболчиларнинг Каталония пойтахтига етиб келиш вақтини белгилаб олишди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Клуб раҳбарияти барча маъмурий жараёнларни имкон қадар тезроқ якунлашга ҳаракат қилмоқда. Янги келган футболчилар тиббий кўрикдан муваффақиятли ўтиб, расмий шартномаларни имзолагач, Ханси Флик бошчилигидаги жамоанинг машғулотларига қўшилишлари кўзда тутилган. Бу эса жамоанинг мавсумдаги олдига қўйган мақсадлари йўлидаги муҳим қадамдир.
Жоау Канцелу Каталонияга етиб келмоқдаПортугалистонлик ҳимоячи Жоау Канцелу ўзининг ижтимоий тармоқдаги саҳифаси орқали Барселонага учаётганини маълум қилди. У шахсий самолёт салонидан сурат жойлаб, унга «Уйга қайтмоқдаман» деб изоҳ ёзди. Футболчи ўз шартномасини бекор қилгани сабабли Каталония клубига эркин агент сифатида келиб қўшилмоқда.
Ушбу трансфер Барселона учун молиявий жиҳатдан ҳам жуда қулай кел келди. Клуб трансфер суммасини тўламасдан туриб, халқаро майдонларда улкан тажрибага эга бўлган юқори савиядаги футболчини ўз сафига қўшиб олишга мувофиқ бўлди.
Родрининг келиши ва трансфер аҳамиятиКанцелудан сўнг, кечки пайт испаниялик юлдуз Родри ҳам Барселонага етиб келиши кутилмоқда. Унинг трансфери жорий трансфер ойнасидаги энг шов-шувли ва йирик келишувлардан бири сифатида эътироф этилмоқда. Ушбу икки футболчининг жамоага келиши Ханси Флик тақдим этган ўйин тизимини янада кучайтириши кутилмоқда.
Ханси Флик шогирдлари олдида энди янги футболчилар билан биргаликда мамлакат чемпионати ва Европа аренасида юқори натижаларга эришиш вазифаси турибди. Клуб мухлислари эса ушбу янги трансферлар жамоа ўйинига қандай ижобий ўзгаришлар олиб келишини катта қизиқиш билан кутишмоқда.
…