Ливерпул Бредли Барколя учун PSJга 135 миллион евро таклиф қилди

·5·Спорт
Ливерпул Бредли Барколя учун PSJга 135 миллион евро таклиф қилди
Қисқача

Ливерпул Бредли Барколя трансфери учун Пари Сен-Жерменга 135 миллион евролик янгиланган расмий таклиф юборди. Пари Сен-Жермен аввал футболчини 150 миллион еврога баҳолаган, бироқ ҳозир Ливерпул таклифини жиддий кўриб чиқмоқда. Луис Энрике Барколяни Ленсга қарши учрашув қайдномасига киритмади, бу эса музокаралар ҳал қилувчи босқичга кирганидан дарак бермоқда.

Англиянинг Ливерпул клуби Франциянинг Пари Сен-Жермен жамоаси ҳужумчиси Бредли Барколя трансфери учун ўз ҳаракатларини кескин оширди. Foot01 нашри маълумотига кўра, мерсисайдликлар франциялик вингер учун 135 миллион евро миқдорида янгиланган расмий таклиф юборган. Ушбу молиявий пакет аввалги 100 миллион евродан ошиқ таклифларга нисбатан сезиларли даражада юқори бўлиб, клуб раҳбарияти трансферни тезроқ якунлаш ниятида қатъий эканини кўрсатади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Трансфер музокараларидаги ушбу кескин бурилиш ўйин кунига тўғри келди. Пари Сен-Жермен бош мураббийи Луис Энрике Франция чемпионати доирасидаги Ленсга қарши учрашув учун қайдномага Бредли Барколяни киритмади. Мутахассис футболчининг келажаги борасида оммага изоҳ беришдан бош тортган бўлса-да, унинг таркибдан бутунлай четлатилгани клублар ўртасидаги музокаралар ҳал қилувчи босқичга кирганидан далолат беради.

Трансфер нархи ва Париж клубининг позицияси

Пари Сен-Жермен раҳбарияти дастлаб футболчини 150 миллион еврога баҳолаган эди. Бироқ клуб президенти Носир Ал-Хелайфи ва бошқа мутасаддилар Килиан Мбаппе трансфери атрофидаги чўзилиб кетган воқеаларни такрорламаслик учун жорий таклифни жиддий равишда кўриб чиқмоқда. Аввалига дарҳол рад этилиши кутилган 135 миллион евролик таклиф ҳозирда Париж клуби раҳбарлари томонидан диққат билан ўрганилмоқда.

Ливерпулнинг бундай йирик молиявий қадам ташлашига Amazon раҳбариятининг клуб капитал тузилмасига қўшилгани ҳам ижобий таъсир кўрсатгани айтилмоқда. Инглиз клуби ўз таркибини кучайтириш учун маблағни аямаётгани уларнинг Европа аренасидаги улкан мақсадларидан дарак беради. Футболчининг ўзи ҳам фаолиятини айнан Мерсисайд клубида давом этишни истамоқда.

Бошқа даъвогарлар ва келажакдаги режалар

Матбуотда тарқалган хабарларга кўра, Англия Премер-лигасининг бошқа бир гиганти Арсенал ҳам футболчига қизиқиш билдирган. Бироқ Лондон клуби ва PSJ ўртасида ҳеч қандай расмий музокаралар бўлиб ўтмагани сабабли, унинг Эмиратес Стадиумга кўчиб ўтиши ҳозирча реал кўринмаяпти. Ливерпул ва франциялик вингер ўртасидаги музокаралар анча олдинга силжигани боис бошқа даъвогарларнинг имкониятлари паст баҳоланмоқда.

Собиқ Лион футболчиси Бредли Барколянинг Париждан Англияга кўчиб ўтиши жорий трансфер ойнасининг энг шов-шувли келишувларидан бирига айланиши мумкин. PSJ раҳбарияти тез орада якуний қарорга келиши кутилмоқда, чунки мавсум бошланиши билан жамоа таркибини тўлиқ шакллантириб олиш ҳар икки томон учун ҳам муҳим аҳамият касб этади.

ЛиверпулБредли БарколяPSJТрансферларАнглия Премер-лигаси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Рубен Аморим Рафаел Леаога огоҳлантириш бердиРубен Аморим Рафаел Леаога огоҳлантириш бердиБугун, 13:18Барселона Жоау Канцелу ва Родрини қабул қилиб олишга тайёрланмоқдаБарселона Жоау Канцелу ва Родрини қабул қилиб олишга тайёрланмоқдаБугун, 12:58Ливерпул мавсумолди ўйинини ғалаба билан якунладиЛиверпул мавсумолди ўйинини ғалаба билан якунладиБугун, 12:34Мартин Эдегор рақибларга огоҳлантириш бердиМартин Эдегор рақибларга огоҳлантириш бердиБугун, 12:19Порлоқ старт: Шомуродовдан гол, даҳшатли тўпурарлар пойгаси бошланди!Порлоқ старт: Шомуродовдан гол, даҳшатли тўпурарлар пойгаси бошланди!Бугун, 12:06Ирландиялик юлдуз Ислом Махачевнинг ғалабаси ҳақида очиқ гапирди...Ирландиялик юлдуз Ислом Махачевнинг ғалабаси ҳақида очиқ гапирди...Бугун, 12:02
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди