Ливерпул Бредли Барколя учун PSJга 135 миллион евро таклиф қилди
Ливерпул Бредли Барколя трансфери учун Пари Сен-Жерменга 135 миллион евролик янгиланган расмий таклиф юборди. Пари Сен-Жермен аввал футболчини 150 миллион еврога баҳолаган, бироқ ҳозир Ливерпул таклифини жиддий кўриб чиқмоқда. Луис Энрике Барколяни Ленсга қарши учрашув қайдномасига киритмади, бу эса музокаралар ҳал қилувчи босқичга кирганидан дарак бермоқда.
Англиянинг Ливерпул клуби Франциянинг Пари Сен-Жермен жамоаси ҳужумчиси Бредли Барколя трансфери учун ўз ҳаракатларини кескин оширди. Foot01 нашри маълумотига кўра, мерсисайдликлар франциялик вингер учун 135 миллион евро миқдорида янгиланган расмий таклиф юборган. Ушбу молиявий пакет аввалги 100 миллион евродан ошиқ таклифларга нисбатан сезиларли даражада юқори бўлиб, клуб раҳбарияти трансферни тезроқ якунлаш ниятида қатъий эканини кўрсатади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Трансфер музокараларидаги ушбу кескин бурилиш ўйин кунига тўғри келди. Пари Сен-Жермен бош мураббийи Луис Энрике Франция чемпионати доирасидаги Ленсга қарши учрашув учун қайдномага Бредли Барколяни киритмади. Мутахассис футболчининг келажаги борасида оммага изоҳ беришдан бош тортган бўлса-да, унинг таркибдан бутунлай четлатилгани клублар ўртасидаги музокаралар ҳал қилувчи босқичга кирганидан далолат беради.
Трансфер нархи ва Париж клубининг позициясиПари Сен-Жермен раҳбарияти дастлаб футболчини 150 миллион еврога баҳолаган эди. Бироқ клуб президенти Носир Ал-Хелайфи ва бошқа мутасаддилар Килиан Мбаппе трансфери атрофидаги чўзилиб кетган воқеаларни такрорламаслик учун жорий таклифни жиддий равишда кўриб чиқмоқда. Аввалига дарҳол рад этилиши кутилган 135 миллион евролик таклиф ҳозирда Париж клуби раҳбарлари томонидан диққат билан ўрганилмоқда.
Ливерпулнинг бундай йирик молиявий қадам ташлашига Amazon раҳбариятининг клуб капитал тузилмасига қўшилгани ҳам ижобий таъсир кўрсатгани айтилмоқда. Инглиз клуби ўз таркибини кучайтириш учун маблағни аямаётгани уларнинг Европа аренасидаги улкан мақсадларидан дарак беради. Футболчининг ўзи ҳам фаолиятини айнан Мерсисайд клубида давом этишни истамоқда.
Бошқа даъвогарлар ва келажакдаги режаларМатбуотда тарқалган хабарларга кўра, Англия Премер-лигасининг бошқа бир гиганти Арсенал ҳам футболчига қизиқиш билдирган. Бироқ Лондон клуби ва PSJ ўртасида ҳеч қандай расмий музокаралар бўлиб ўтмагани сабабли, унинг Эмиратес Стадиумга кўчиб ўтиши ҳозирча реал кўринмаяпти. Ливерпул ва франциялик вингер ўртасидаги музокаралар анча олдинга силжигани боис бошқа даъвогарларнинг имкониятлари паст баҳоланмоқда.
Собиқ Лион футболчиси Бредли Барколянинг Париждан Англияга кўчиб ўтиши жорий трансфер ойнасининг энг шов-шувли келишувларидан бирига айланиши мумкин. PSJ раҳбарияти тез орада якуний қарорга келиши кутилмоқда, чунки мавсум бошланиши билан жамоа таркибини тўлиқ шакллантириб олиш ҳар икки томон учун ҳам муҳим аҳамият касб этади.
…