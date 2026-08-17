Энзо Мареска учун муваффақиятсиз дебют ва 120 йиллик салбий антирекорд
Энзо Маресканинг Манчестер Сити бош мураббийи сифатидаги илк расмий ўйини Арсеналга қарши Коммунитй Шиелд баҳсида 3:0 ҳисобидаги мағлубият билан якунланди. Бу натижа клуб тарихидаги 120 йиллик салбий антирекордни такрорлади, чунки бундай омадсиз дебют 1906-йилда Гарри Нюбулд бошчилигида қайд этилган эди. Арсенал сафида Рикардо Калафиори 23 сонияда, Кай Хаверц ва Мартин Эдегор эса кейинчалик гол урди.
Энзо Маресканинг Манчестер Сити бош мураббийи сифатидаги фаолияти оғриқли зарба билан бошланди. Жамоа Англия Суперкубоги — Коммунитй Шиелд учрашувида Арсеналга қарши баҳсда 3:0 ҳисобида йирик мағлубиятга учради. Goal.com хабар беришича, ушбу натижа сабабли мураббий клуб тарихидаги 120 йиллик салбий антирекордни такрорлади ва ўйин сифатини кескин ошириш зарурлигини тан олди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Принципалитй стадионида кечган учрашув шаҳарсшунослар учун даҳшатли тарзда бошланди. Ўйин бошланганига атиги 23 сония бўлганида, Рикардо Калафиори рақиб дарвозасини ишғол қилиб, Манчестер Сити ҳимоясини шокка солди. Тезкор гол амалдаги Англия Премер-лигаси чемпионлари фойдасига ўйин динамикасини бутунлай ўзгартириб юборди.
Мағлубият тафсилотлари ва антирекордБиринчи бўлим якунланишига қадар Кай Хаверц фарқни иккитага оширди. Иккинчи бўлимда эса Мартин Эдегор ўз номини таблозға ёздириб қўйди ва учрашувдаги якуний 3:0 ҳисобидаги ишончли ғалабани таъминлади. Ушбу мағлубият Энзо Марескани шубҳали рекорд эгасига айлантирди. У клуб тарихида ўзининг илк расмий ўйинидаёқ энг йирик мағлубиятга учраган бош мураббийлардан бирига айланди.
Статистикага кўра, бундай омадсиз дебют бундан 100 йилдан зиёдроқ вақт олдин, аниқроғи 1906-йилда Гарри Нюбулд бошчилигида қайд этилган эди. Ўшанда ҳам Манчестер Сити айнан Арсеналга қарши баҳсда 4:1 ҳисобида мағлуб бўлган эди. Тарихнинг бу тарзда такрорланиши мухлисларда хавотир уйғотди.
Мураббийнинг фикрлари ва жамоадаги муаммоларЎйиндан кейинги матбуот анжуманида Энзо Мареска ўйин тақдирини дастлабки сониялардаёқ ўтказиб юборилган гол ҳал қилганини очиқ тан олди. Унинг сўзларига кўра, футболчиларикаш қилиб ҳисобни тенглаштиришга уринишган ва иккинчи голгача 3-4 та қулай имкониятга эга бўлишган, бироқ улардан фойдалана олишмаган.
ФотМоб маълумотларига таяниб хабар қилинишича, ўйин давомида Эрлинг Холанд ва Фил Фоден рақиб ҳимояси қуршовида қолиб кетиб, етарлича тўп узатмаларини олишмади. Манчестер Сити 12 та зарба бериб, улардан 5 тасини аниқ йўналтирган бўлса-да, кутилган голлар (хГ) кўрсаткичи атиги 0:8 ни ташкил этди, бу эса ҳужумдаги самарадорлик паст бўлганини кўрсатади.
Мареска мавсум эндигина бошланганини ва ҳатто ғалаба қозонилган ўйинлардан кейин ҳам жамоа устида кўп ишлаш кераклигини таъкидлади. Мутахассиснинг фикрича, жамоанинг ҳар бир чизиғида талаб даражасидаги ўйинни кўрсатиш учун вақт ва жиддий меҳнат талаб этилади.
…