Энзо Мареска учун муваффақиятсиз дебют ва 120 йиллик салбий антирекорд

·3·Спорт
Энзо Мареска учун муваффақиятсиз дебют ва 120 йиллик салбий антирекорд
Қисқача

Энзо Маресканинг Манчестер Сити бош мураббийи сифатидаги илк расмий ўйини Арсеналга қарши Коммунитй Шиелд баҳсида 3:0 ҳисобидаги мағлубият билан якунланди. Бу натижа клуб тарихидаги 120 йиллик салбий антирекордни такрорлади, чунки бундай омадсиз дебют 1906-йилда Гарри Нюбулд бошчилигида қайд этилган эди. Арсенал сафида Рикардо Калафиори 23 сонияда, Кай Хаверц ва Мартин Эдегор эса кейинчалик гол урди.

Энзо Маресканинг Манчестер Сити бош мураббийи сифатидаги фаолияти оғриқли зарба билан бошланди. Жамоа Англия Суперкубоги — Коммунитй Шиелд учрашувида Арсеналга қарши баҳсда 3:0 ҳисобида йирик мағлубиятга учради. Goal.com хабар беришича, ушбу натижа сабабли мураббий клуб тарихидаги 120 йиллик салбий антирекордни такрорлади ва ўйин сифатини кескин ошириш зарурлигини тан олди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Принципалитй стадионида кечган учрашув шаҳарсшунослар учун даҳшатли тарзда бошланди. Ўйин бошланганига атиги 23 сония бўлганида, Рикардо Калафиори рақиб дарвозасини ишғол қилиб, Манчестер Сити ҳимоясини шокка солди. Тезкор гол амалдаги Англия Премер-лигаси чемпионлари фойдасига ўйин динамикасини бутунлай ўзгартириб юборди.

Мағлубият тафсилотлари ва антирекорд

Биринчи бўлим якунланишига қадар Кай Хаверц фарқни иккитага оширди. Иккинчи бўлимда эса Мартин Эдегор ўз номини таблозға ёздириб қўйди ва учрашувдаги якуний 3:0 ҳисобидаги ишончли ғалабани таъминлади. Ушбу мағлубият Энзо Марескани шубҳали рекорд эгасига айлантирди. У клуб тарихида ўзининг илк расмий ўйинидаёқ энг йирик мағлубиятга учраган бош мураббийлардан бирига айланди.

Статистикага кўра, бундай омадсиз дебют бундан 100 йилдан зиёдроқ вақт олдин, аниқроғи 1906-йилда Гарри Нюбулд бошчилигида қайд этилган эди. Ўшанда ҳам Манчестер Сити айнан Арсеналга қарши баҳсда 4:1 ҳисобида мағлуб бўлган эди. Тарихнинг бу тарзда такрорланиши мухлисларда хавотир уйғотди.

Мураббийнинг фикрлари ва жамоадаги муаммолар

Ўйиндан кейинги матбуот анжуманида Энзо Мареска ўйин тақдирини дастлабки сониялардаёқ ўтказиб юборилган гол ҳал қилганини очиқ тан олди. Унинг сўзларига кўра, футболчиларикаш қилиб ҳисобни тенглаштиришга уринишган ва иккинчи голгача 3-4 та қулай имкониятга эга бўлишган, бироқ улардан фойдалана олишмаган.

ФотМоб маълумотларига таяниб хабар қилинишича, ўйин давомида Эрлинг Холанд ва Фил Фоден рақиб ҳимояси қуршовида қолиб кетиб, етарлича тўп узатмаларини олишмади. Манчестер Сити 12 та зарба бериб, улардан 5 тасини аниқ йўналтирган бўлса-да, кутилган голлар (хГ) кўрсаткичи атиги 0:8 ни ташкил этди, бу эса ҳужумдаги самарадорлик паст бўлганини кўрсатади.

Мареска мавсум эндигина бошланганини ва ҳатто ғалаба қозонилган ўйинлардан кейин ҳам жамоа устида кўп ишлаш кераклигини таъкидлади. Мутахассиснинг фикрича, жамоанинг ҳар бир чизиғида талаб даражасидаги ўйинни кўрсатиш учун вақт ва жиддий меҳнат талаб этилади.

Энзо МарескаМанчестер СитйАрсеналКоммунитй ШиелдАнглия Премер-лигаси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Манчестер Сити Пеп Гуардиола давридан кейинги оғир синовларни бошдан кечирмоқдаМанчестер Сити Пеп Гуардиола давридан кейинги оғир синовларни бошдан кечирмоқдаБугун, 13:36Ливерпул Бредли Барколя учун PSJга 135 миллион евро таклиф қилдиЛиверпул Бредли Барколя учун PSJга 135 миллион евро таклиф қилдиБугун, 13:20Рубен Аморим Рафаел Леаога огоҳлантириш бердиРубен Аморим Рафаел Леаога огоҳлантириш бердиБугун, 13:18Барселона Жоау Канцелу ва Родрини қабул қилиб олишга тайёрланмоқдаБарселона Жоау Канцелу ва Родрини қабул қилиб олишга тайёрланмоқдаБугун, 12:58Ливерпул мавсумолди ўйинини ғалаба билан якунладиЛиверпул мавсумолди ўйинини ғалаба билан якунладиБугун, 12:34Мартин Эдегор рақибларга огоҳлантириш бердиМартин Эдегор рақибларга огоҳлантириш бердиБугун, 12:19
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди