Самарқандда Mercedes-Benz тез ёрдам машинасига йўл бермади

·0·Жамият
Самарқандда Mercedes-Benz тез ёрдам машинасига йўл бермади

Самарқандда Mercedes-Benz русумли автомобиль ҳайдовчиси сирена ва махсус чироқларини ёққан ҳолда ҳаракатланаётган тез ёрдам машинасига йўл бермагани акс этган видео ижтимоий тармоқларда тарқалди.

Хабарларга кўра, ўша вақтда тез ёрдам автомашинаси ичида оғир аҳволдаги бемор бўлган. Видеонинг тарқалиши ортидан ҳолат масъуллар томонидан ўрганилиб, ҳайдовчига нисбатан қонунчиликда белгиланган тартибда чора кўрилган. Шунингдек, у билан тушунтириш ишлари олиб борилган.

Амалдаги қоидаларга кўра, сирена ва махсус ёруғлик сигналларини ёқиб ҳаракатланаётган тез ёрдам ёки бошқа махсус транспорт воситасига йўл беришга халақит қилган ҳайдовчига жарима қўлланади. Бундай қоидабузарлик учун БҲМнинг беш баравари миқдорида, яъни 2 миллион 60 минг сўм жарима белгиланган.

Шу билан бирга, ҳайдовчи тез ёрдам машинасига йўл бериш учун йўл ҳаракати қоидаларини бузишга мажбур бўлган тақдирда, унга расмийлаштирилган жаримани бекор қилиш имконияти мавжуд.

Мутахассислар махсус транспорт воситаларининг сирена ва чироқлари ёқилган ҳолда яқинлашаётганини кўрган ҳайдовчилар уларга зудлик билан йўл беришлари зарурлигини эслатмоқда. Айниқса, тез ёрдам автомашинасида оғир аҳволдаги бемор бўлиши мумкинлиги сабабли, бир неча сония ҳам инсон ҳаёти учун ҳал қилувчи аҳамият касб этиши мумкин.

YPX xodimi va oq futbolkadagi kishi avtomobil oldida planshet ushlab turishibdi.
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Қашқадарёлик ҳунарманд оддий темирдан санъат асарлари яратмоқдаҚашқадарёлик ҳунарманд оддий темирдан санъат асарлари яратмоқдаБугун, 11:54Ўзбек йигит ва нидерландиялик қизнинг миллий тўйи (видео)Ўзбек йигит ва нидерландиялик қизнинг миллий тўйи (видео)Бугун, 11:38Томди туман суди раиси Азиза Мирзаева ЙТҲда ҳалок бўлдиТомди туман суди раиси Азиза Мирзаева ЙТҲда ҳалок бўлдиБугун, 10:31Оёқлари йўқ бўлса-да ер ҳайдаётган филиппинлик йигит дунёни ларзага солди!Оёқлари йўқ бўлса-да ер ҳайдаётган филиппинлик йигит дунёни ларзага солди!Бугун, 09:59Тошкентда кўп қаватли уй томида ёнғин чиқдиТошкентда кўп қаватли уй томида ёнғин чиқдиБугун, 09:39Тошкент – Қарши поездида катта миқдордаги пул топилди — ИИВ хабариТошкент – Қарши поездида катта миқдордаги пул топилди — ИИВ хабариКеча, 12:21
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди