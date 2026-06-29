Суперкомпьютер Бразилия–Япония ўйини ғолибини айтди

·72·Спорт
Суперкомпьютер Бразилия–Япония ўйини ғолибини айтди

Тошкент вақти билан соат 22:00 да бошланадиган Бразилия ва Япония ўртасидаги ЖЧ-2026 плей-офф (1/16 финал) баҳси олдидан машҳур Opta таҳлилий марказининг суперкомпьютери ўз прогнозларини эълон қилди.

Мазкур рақамли тизим жамоаларнинг гуруҳ босқичидаги кўрсаткичлари, таркибларнинг бугунги ҳолати ва тактик устунликларини минглаб маротаба симуляция қилиб чиқди. Математик таҳлилларга кўра, Карло Анчелотти шогирдлари бу баҳснинг яққол фаворити ҳисобланади.

Opta суперкомпьютерининг баҳс бўйича тахмини:

Эҳтимолий натижа (90 дақиқа ичида)

Имконият даражаси

Бразилиянинг ғалабаси

58,3%

Дуранг (қўшимча вақт ва пенальтилар)

23,6%

Япониянинг ғалабаси

18,1%

Жамоалар плей-оффга қандай етиб келишди? «Пентакампеонлар» гуруҳ босқичида ишончли ўйин намойиш этиб, «C» квартетида 7 очко билан биринчи ўринни эгаллашди. Кутилмаган натижалар қайд этишга уста бўлган «самурайлар» эса анча мураккаб кечган «F» гуруҳида 5 очко жамғариб, иккинчи ўрин билан плей-офф йўлланмасини нақд қилишган эди.

Гарчи рақамлар ва математика Бразилия томонида бўлса-да, плей-офф баҳслари доимо кутилмаган сценарийлари билан гўзал. Япониянинг интизомли мудофааси ва қанотлардаги даҳшатли тезлиги фаворитларни жиддий қийинчиликка учратиши мумкин.

Айниқса, ўйиннинг қарийб тўртдан бир қисми (23,6%) асосий вақтда дуранг билан тугаши тахмин қилингани, мухлисларни асабий ва ҳаяжонли қўшимча дақиқалар ёки пенальтилар серияси кутиб турган бўлиши мумкинлигидан далолат беради.

БразилияЯпонияОптаКарло Анчелотти
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Ал-Ҳилол» клуби Салоҳ трансфери билан шов-шув кўтармоқчи...«Ал-Ҳилол» клуби Салоҳ трансфери билан шов-шув кўтармоқчи...Бугун, 21:54Кечинов Каннаваро тайинловини танқид қилди: «Бу бироз ғалати кўринади»Кечинов Каннаваро тайинловини танқид қилди: «Бу бироз ғалати кўринади»Бугун, 21:38Мареска «Манчестер Сити»да Гвардиола ўрнини эгаллагач нималар деди?Мареска «Манчестер Сити»да Гвардиола ўрнини эгаллагач нималар деди?Бугун, 21:33Бразилия ва Япония баҳси: Асосий таркиблар эълон қилинди...Бразилия ва Япония баҳси: Асосий таркиблар эълон қилинди...Бугун, 21:17Ливерпул ҳужум чизиғини кучайтириш учун PSJ юлдузи Бредли Барколяга эътибор қаратдиЛиверпул ҳужум чизиғини кучайтириш учун PSJ юлдузи Бредли Барколяга эътибор қаратдиБугун, 21:16Габриел Жесус Арсенални тарк этиб, Италия А Сериясига йўл олиши мумкинГабриел Жесус Арсенални тарк этиб, Италия А Сериясига йўл олиши мумкинБугун, 19:57
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
Ўзбекистонлик болалар Варшавада жаҳон чемпиони бўлди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди