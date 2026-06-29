Суперкомпьютер Бразилия–Япония ўйини ғолибини айтди
Тошкент вақти билан соат 22:00 да бошланадиган Бразилия ва Япония ўртасидаги ЖЧ-2026 плей-офф (1/16 финал) баҳси олдидан машҳур Opta таҳлилий марказининг суперкомпьютери ўз прогнозларини эълон қилди.
Мазкур рақамли тизим жамоаларнинг гуруҳ босқичидаги кўрсаткичлари, таркибларнинг бугунги ҳолати ва тактик устунликларини минглаб маротаба симуляция қилиб чиқди. Математик таҳлилларга кўра, Карло Анчелотти шогирдлари бу баҳснинг яққол фаворити ҳисобланади.
Opta суперкомпьютерининг баҳс бўйича тахмини:
Эҳтимолий натижа (90 дақиқа ичида)
Имконият даражаси
Бразилиянинг ғалабаси
58,3%
Дуранг (қўшимча вақт ва пенальтилар)
23,6%
Япониянинг ғалабаси
18,1%
Жамоалар плей-оффга қандай етиб келишди? «Пентакампеонлар» гуруҳ босқичида ишончли ўйин намойиш этиб, «C» квартетида 7 очко билан биринчи ўринни эгаллашди. Кутилмаган натижалар қайд этишга уста бўлган «самурайлар» эса анча мураккаб кечган «F» гуруҳида 5 очко жамғариб, иккинчи ўрин билан плей-офф йўлланмасини нақд қилишган эди.
Гарчи рақамлар ва математика Бразилия томонида бўлса-да, плей-офф баҳслари доимо кутилмаган сценарийлари билан гўзал. Япониянинг интизомли мудофааси ва қанотлардаги даҳшатли тезлиги фаворитларни жиддий қийинчиликка учратиши мумкин.
Айниқса, ўйиннинг қарийб тўртдан бир қисми (23,6%) асосий вақтда дуранг билан тугаши тахмин қилингани, мухлисларни асабий ва ҳаяжонли қўшимча дақиқалар ёки пенальтилар серияси кутиб турган бўлиши мумкинлигидан далолат беради.
…