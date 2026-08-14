16-0 серия билан порлаган : 221 кун комада ётган Притчард Колон ҳаётдан кўз юмди

·69·Спорт
16-0 серия билан порлаган : 221 кун комада ётган Притчард Колон ҳаётдан кўз юмди
Қисқача

Пуерто-риколик боксчи Притчард Колон 33 ёшида, 22 ёшида рингда олган оғир мия жароҳати оқибатида вафот этди. У профессионал фаолиятида 16-0 рекорд қайд этиб, 13 та нокаут билан ғалаба қозонган. 2015 йилнинг октябр ойида Террел Уилямсга қарши жангдан сўнг мияга қон қуйилиши ва субдурал гематома ташхиси қўйилиб, 221 кун комада ётди.

Жаҳон бокс олами оғир ва юракни ларзага солувчи йўқотишга учради. 22 ёшида рингда олган даҳшатли мия жароҳати оқибатида фаолияти фожиали якунланган пуэрто-риколик истеъдодли боксчи Притчард Колон 33 ёшида бу ёруғ дунёни тарк этди.

Бу ҳақда спортчининг кўп йиллик матонатига гувоҳ бўлган ва уни бир лаҳза ҳам ёлғиз қолдирмаган отаси Ричард Колон ижтимоий тармоқдаги саҳифасида маълум қилди.

«Энди у яхшироқ оламда»: Отанинг юракни эзувчи сўзлари

Притчарднинг отаси ўғлининг сўнгги орзуси ва мухлисларнинг беқиёс қўллаб-қувватлови ҳақида тўхталар экан, қуйидаги сўзларни ёзиб қолдирди:

*«Афсуски, ўғлим Притчард бу дунёни тарк этди. Энди у яхшироқ, азоб-уқубатларсиз оламда. Мен унинг энг катта истаги ва орзусини амалга ошириш учун қўлимдан келган барча ишни қилдим — у Пуэрто-Рикога таътилга боришни жуда ҳам хоҳларди, бироқ буни уддалай олмадик.

Шунча йиллар давомида кўрсатган самимий муҳаббатингиз ва тўхтовсиз дуоларингиз учун барчангизга раҳмат. Илтимос, бизнинг оиламиз учун дуо қилишда давом этинг»*, — деди Колон-катта.

16-0 рекорди ва ҳаётни остин-устун қилган қоидабузарлик

Притчард Колон ўз вақтида жаҳон боксининг энг ёрқин ва келажаги порлоқ юлдузларидан бири сифатида эътироф этилган эди. У профессионал рингда 16 та жанг ўтказиб, барчасида ғалаба (13 та нокаут) қозонган ва мағлубият нималигини билмай келаётганди.

Бироқ 2015 йилнинг октябрь ойида америкалик Террел Уильямсга қарши кечган баҳс барчасини ўзгартириб юборди. Рақиб жанг давомида бир неча бор бокс қоидаларини қўпол равишда бузиб, Колоннинг гарданига (бошнинг орқа қисмига) тақиқланган зарбаларни берди. 9-раунд якунида эса боксчининг бурчагида юз берган тушунмовчилик туфайли унинг қўлқопини ечиб олишди ва Притчард техник дисквалификация сабабли мағлуб деб топилди.

16-0 серия билан порлаган : 221 кун комада ётган Притчард Колон ҳаётдан кўз юмди

221 кунлик кома ва ногиронлик аравачасидаги матонат

Жанг якунланиб, кийиниш хонасига кирган Колон тўсатдан қаттиқ бош айланиши ва кўнгил айнишини ҳис қилиб, ҳушини йўқотди. Шифохонага шошилинч етказилган спортчига мияга қон қуйилиши ва субдурал гематома ташхиси қўйилди.

Шошилинч бош мия операциясидан сўнг Колон 221 кун давомида комада ётди. Ҳаёт учун кечган оғир курашдан кейин у ҳушига келган бўлса-да, мустақил ҳаракатланиш ва гапириш қобилиятини йўқотиб, умрининг қолган 11 йилини махсус парвариш ва ногиронлик аравачасида ўтказишга мажбур бўлди.

16-0 серия билан порлаган : 221 кун комада ётган Притчард Колон ҳаётдан кўз юмди

Унинг фожиаси бутун дунё бўйлаб боксда бошнинг орқа қисмига бериладиган зарбаларга қарши жазо чоралари кучайтирилишига («Притчард Колон қоидаси») туртки бўлган эди. Притчарднинг тақдири спорт тарихида мардоналик ва оилавий фидойилик рамзи сифатида мухлислар хотирасида қолади.

Фикрингизни изоҳлар бўлимида қолдиринг ва мақолани Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали танишларингизга улашинг.

Притчард КолонРичард КолонТеррел УильямсПуэрто-Рико
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Стамфорд Бридге стадионида Чемпионлар лигаси ўйинлари ўтказилиши мумкинСтамфорд Бридге стадионида Чемпионлар лигаси ўйинлари ўтказилиши мумкинБугун, 20:12Энди Робертсон Шотландия рекордини янгилашга яқинЭнди Робертсон Шотландия рекордини янгилашга яқинБугун, 18:55Родриқо Мора трансфери нега тўхтаб қолди?Родриқо Мора трансфери нега тўхтаб қолди?Бугун, 18:39Комо Челси ҳужумчиси Лиам Делап трансферини кўриб чиқмоқдаКомо Челси ҳужумчиси Лиам Делап трансферини кўриб чиқмоқдаБугун, 18:11ПСЖ «Реал»дан кучли: Грузиялик афсона Кварацхелиянинг келажаги бўйича баёнот бердиПСЖ «Реал»дан кучли: Грузиялик афсона Кварацхелиянинг келажаги бўйича баёнот бердиБугун, 18:00Рио Нгумохани келгуси мавсумда нима кутмоқда?Рио Нгумохани келгуси мавсумда нима кутмоқда?Бугун, 17:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади