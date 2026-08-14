Стамфорд Бридге стадионида Чемпионлар лигаси ўйинлари ўтказилиши мумкин

·0·Спорт
Стамфорд Бридге стадионида Чемпионлар лигаси ўйинлари ўтказилиши мумкин

Лондоннинг Стамфорд Бридге стадиони жорий мавсумда яна UEFA Чемпионлар лигаси мадҳиясини қабул қилишга тайёрланмоқда, бироқ бу сафар майдонга Челси эмас, балки бошқа жамоа тушади. Sport оламидаги кутилмаган бурилишларга кўра, Украина грандларидан бири бўлган Шахтёр Донецк клуби ўзининг еврокубоклардаги уй ўйинларини айнан Ғарбий Лондонда ўтказиш бўйича музокараларни якуний босқичга олиб чиқди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Маълумки, Донецкнинг Шахтёр жамоаси 2014-йилдан бери ўзининг ватани ва бош аренаси бўлган Донбас Аренада ўйнай олмаяпти. Сўнгги йилларда украиналиклар халқаро ўйинларни Полша, Германия ва Словения майдонларида ўтказиб келишаётган эди. Эндиликда эса клуб раҳбарияти Лондонда тўп суриш вариантини жиддий кўриб чиқмоқда ва томонлар ўртасидаги музокаралар фаол давом этмоқда.

Клублар ўртасидаги ҳамкорлик

Журналист Бен Джейкобс маълумотига кўра, Стамфорд Бридге Шахтёр жамоасининг бу мавсумдаги уй учрашувлари учун асосий манзилга айланиши кутилмоқда. Сўнгги ўн саккиз ой давомида Челси ва Шахтёр клублари ўртасида ўзаро яқин ҳамкорлик алоқалари ўрнатилди. Бунга 2023 йил бошида Михайло Мудрикнинг Лондон клубига амалга оширилган шов-шувли трансфери туртки бўлган эди.

Шунингдек, мазкур икки клуб инсонпарварлик ёрдамларини йиғишга қаратилган Game4Ukraine хайрия тадбирини ҳам биргаликда муваффақиятли ташкил этганди. Ушбу илиқ муносабатлар ҳозирда Шахтёр жамоасига Лондон стадионидан фойдаланиш имкониятини тақдим этмоқда.

Лочинлар учун Буюк Британиядаги қулай шароитлар

Лондон шаҳрида Украинадан келган фуқароларнинг йирик диаспораси мавжуд бўлиб, бу омил ҳам клуб учун муҳим аҳамият касб этади. Пойтахтнинг ўзида тахминан 32 минг украиналик истиқомат қилса, умумий ҳисобда Буюк Британия бўйлаб украиналик меросга эга 100 мингдан ортиқ аҳоли яшайди. Бу эса жамоага чет элда ҳам ўз мухлисларидан кучли қўллаб-қувватлов олиш имконини беради.

Қизиғи шундаки, Челси жамоасининг ўтган мавсум Англия Премер-лигасида ўнинчи ўринни эгаллагани бу келишувга билвосита замин яратди. Аристократларнинг бу мавсумда еврокубокларда иштирок этмаслиги стадион майсасини сақлаш ва хавфсизлик масалаларида ортиқча жадвал зиддиятларини келтириб чиқармайди.

Шунга қарамай, мазкур режа расман тасдиқланиши учун ҳали айрим ташкилотларнинг розилиги талаб этилади. Хусусан, UEFA ҳамда Ҳаммерсмит анд Фулхэм маҳаллий кенгаши қўшимча ўйинларни ўтказиш бўйича якуний рухсат бериши керак.

Шахтёр ДонецкЧелсиЧемпионлар лигасиСтамфорд БридгеМихайло Мудрик
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

16-0 серия билан порлаган : 221 кун комада ётган Притчард Колон ҳаётдан кўз юмди16-0 серия билан порлаган : 221 кун комада ётган Притчард Колон ҳаётдан кўз юмдиБугун, 19:59Энди Робертсон Шотландия рекордини янгилашга яқинЭнди Робертсон Шотландия рекордини янгилашга яқинБугун, 18:55Родриқо Мора трансфери нега тўхтаб қолди?Родриқо Мора трансфери нега тўхтаб қолди?Бугун, 18:39Комо Челси ҳужумчиси Лиам Делап трансферини кўриб чиқмоқдаКомо Челси ҳужумчиси Лиам Делап трансферини кўриб чиқмоқдаБугун, 18:11ПСЖ «Реал»дан кучли: Грузиялик афсона Кварацхелиянинг келажаги бўйича баёнот бердиПСЖ «Реал»дан кучли: Грузиялик афсона Кварацхелиянинг келажаги бўйича баёнот бердиБугун, 18:00Рио Нгумохани келгуси мавсумда нима кутмоқда?Рио Нгумохани келгуси мавсумда нима кутмоқда?Бугун, 17:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади