Стамфорд Бридге стадионида Чемпионлар лигаси ўйинлари ўтказилиши мумкин
Лондоннинг Стамфорд Бридге стадиони жорий мавсумда яна UEFA Чемпионлар лигаси мадҳиясини қабул қилишга тайёрланмоқда, бироқ бу сафар майдонга Челси эмас, балки бошқа жамоа тушади. Sport оламидаги кутилмаган бурилишларга кўра, Украина грандларидан бири бўлган Шахтёр Донецк клуби ўзининг еврокубоклардаги уй ўйинларини айнан Ғарбий Лондонда ўтказиш бўйича музокараларни якуний босқичга олиб чиқди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Маълумки, Донецкнинг Шахтёр жамоаси 2014-йилдан бери ўзининг ватани ва бош аренаси бўлган Донбас Аренада ўйнай олмаяпти. Сўнгги йилларда украиналиклар халқаро ўйинларни Полша, Германия ва Словения майдонларида ўтказиб келишаётган эди. Эндиликда эса клуб раҳбарияти Лондонда тўп суриш вариантини жиддий кўриб чиқмоқда ва томонлар ўртасидаги музокаралар фаол давом этмоқда.
Клублар ўртасидаги ҳамкорликЖурналист Бен Джейкобс маълумотига кўра, Стамфорд Бридге Шахтёр жамоасининг бу мавсумдаги уй учрашувлари учун асосий манзилга айланиши кутилмоқда. Сўнгги ўн саккиз ой давомида Челси ва Шахтёр клублари ўртасида ўзаро яқин ҳамкорлик алоқалари ўрнатилди. Бунга 2023 йил бошида Михайло Мудрикнинг Лондон клубига амалга оширилган шов-шувли трансфери туртки бўлган эди.
Шунингдек, мазкур икки клуб инсонпарварлик ёрдамларини йиғишга қаратилган Game4Ukraine хайрия тадбирини ҳам биргаликда муваффақиятли ташкил этганди. Ушбу илиқ муносабатлар ҳозирда Шахтёр жамоасига Лондон стадионидан фойдаланиш имкониятини тақдим этмоқда.
Лочинлар учун Буюк Британиядаги қулай шароитларЛондон шаҳрида Украинадан келган фуқароларнинг йирик диаспораси мавжуд бўлиб, бу омил ҳам клуб учун муҳим аҳамият касб этади. Пойтахтнинг ўзида тахминан 32 минг украиналик истиқомат қилса, умумий ҳисобда Буюк Британия бўйлаб украиналик меросга эга 100 мингдан ортиқ аҳоли яшайди. Бу эса жамоага чет элда ҳам ўз мухлисларидан кучли қўллаб-қувватлов олиш имконини беради.
Қизиғи шундаки, Челси жамоасининг ўтган мавсум Англия Премер-лигасида ўнинчи ўринни эгаллагани бу келишувга билвосита замин яратди. Аристократларнинг бу мавсумда еврокубокларда иштирок этмаслиги стадион майсасини сақлаш ва хавфсизлик масалаларида ортиқча жадвал зиддиятларини келтириб чиқармайди.
Шунга қарамай, мазкур режа расман тасдиқланиши учун ҳали айрим ташкилотларнинг розилиги талаб этилади. Хусусан, UEFA ҳамда Ҳаммерсмит анд Фулхэм маҳаллий кенгаши қўшимча ўйинларни ўтказиш бўйича якуний рухсат бериши керак.
…