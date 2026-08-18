Челси раҳбариятида ўзгаришлар: Тодд Буел улушини сотиши мумкин

·25·Спорт
Челси раҳбариятида ўзгаришлар: Тодд Буел улушини сотиши мумкин
Қисқача

Тодд Буел ва Марк Волтер ўзларига тегишли улушларни асосий аксиядор Клеарлаке Капитал компаниясига сотиш бўйича музокаралар олиб бормоқда. Келишув амалга ошса, 2022-йилда 2,5 миллиард фунт стерлингга сотиб олинган Челси қиймати 5 миллиард фунт стерлингдан ошиши мумкин, ҳозирда Клеарлаке Капитал 61,5 фоиз, қолган 38,5 фоиз улуш эса Тодд Буел, Марк Волтер ва Ханс-Ёрг Висс ўртасида тенг тақсимланган.

Лондоннинг Челси клуби раҳбарият тузилмасида Роман Абрамович давридан кейинги энг йирик ўзгаришлар юзага келиши кутилмоқда. Финансиал Times хабар беришича, Тодд Буел ва Марк Вольтер ўзларига тегишли улушларни асосий акциядор — Клеарлаке Капитал компаниясига сотиш бўйича музокаралар олиб бормоқда. Агар ушбу келишув амалга ошса, Стамфорд Бридж стадионида мисли кўрилмаган харажатлар ва мураббийлар алмашинувига сабаб бўлган ҳамкорлик ўз якунига етиши мумкин. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Эслатиб ўтамиз, БлуеКо консорциуми 2022-йилда Лондон клубини 2,5 миллиард фунт стерлинг эвазига сотиб олган эди. Бироқ янги келишув шартларига кўра, клуб қиймати 5 миллиард фунт стерлингдан ошиши баҳоланмоқда. Ҳозирги кунда Клеарлаке Капитал компанияси 61,5 фоиз улуш билан асосий назоратни қўл остида сақлаб турган бўлса, қолган 38,5 фоиз қисм Тодд Буел, Марк Вольтер ҳамда швейцариялик миллиардер Ханс-Ёрг Висс ўртасида тенг тақсимланган.

Раҳбариятдаги зиддиятлар ва стадион масаласи

Кутилаётган бу қадам охирги йиллардаги улкан молиявий сармояларга қарамай, Англия Премер-лигаси ёки Чемпионлар лигаси кубоклари қўлга киритилмаган даврга тўғри келмоқда. 2022-йилнинг май ойидан бери Челси футболчилар трансфери учун деярли 1,5 миллиард фунт стерлинг сарфлади, аммо жамоанинг натижалари турғун бўлмай, мураббийлар тез-тез алмаштирилди. Клуб ички манбалари Клеарлаке ҳаммуассиси Беҳдод Эгбали ва Буел ўртасидаги муносабатларни профессионал деб атаган бўлса-да, сўнгги икки йил давомида потенциал сотиб олиш бўйича музокаралар тўхтагани йўқ.

Томонлар ўртасидаги асосий келишмовчиликлардан бири янги стадион қуриш режалари бўйича ягона тўхтамга кела олмагани билан боғлиқ. Шунингдек, мухлислар ҳам мураккаб эгалик модели, чипталар нархи ва БлуеКо томонидан қўлланилаётган кўп клубли тизимдан ўз норозиликларини билдириб келишмоқда. Раҳбарият даражасидаги ноаниқликлар фонида жамоа янги босқичга қадам қўймоқда.

Трансфер сиёсатидаги туб бурилиш

Ёзги трансферлар даврида жамоа бошқарувини қабул қилиб олган Хаби Алонсо қўл остида Челси янги ўйинчилар учун 300 миллион фунтдан ортиқ маблағ сарфлади, футболчилар савдосидан эса 143 миллион фунт ишлаб топилди. Лиам Розинурнинг қисқа муддатли фаолиятидан кейин келган испаниялик мутахассис юқори даражадаги таркиб фақатгина иқтидорга таяниб қолмаслиги кераклигини таъкидлади.

Goal.com маълумотига кўра, мазкур ёндашувни амалга ошириш учун клуб тажрибали футболчилар — 36 ёшли Жордан Хендерсон ва 35 ёшли Денни Велбекни ўз сафига қўшиб олди. Бу қадам сўнгги мавсумларда фақат ёш ва тажрибасиз ўйинчиларга юзлаб миллион сарфлаган клубнинг трансфер сиёсатида кескин ўзгариш юз берганидан далолат беради.

ЧелсиТодд БуелКлеарлаке КапиталАнглия Премер-лигасиТрансферлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Рафаел Леао Милан сафини тарк этиши кутилмоқдаРафаел Леао Милан сафини тарк этиши кутилмоқдаБугун, 13:19Виржил ван Дейк Ливерпулнинг янги ҳимоячилари ҳақида фикр билдирдиВиржил ван Дейк Ливерпулнинг янги ҳимоячилари ҳақида фикр билдирдиБугун, 12:55Челси Педро Нетонинг трансфер нархини кескин ошириб юбордиЧелси Педро Нетонинг трансфер нархини кескин ошириб юбордиБугун, 12:19Ливерпул Париж клубидан икки иқтидорли футболчини олиб келмоқдаЛиверпул Париж клубидан икки иқтидорли футболчини олиб келмоқдаБугун, 11:37Манчестер Юнайтед Бруно Фернандешни сотмаслигини қатъий билдирдиМанчестер Юнайтед Бруно Фернандешни сотмаслигини қатъий билдирдиБугун, 11:31Қувончбек Исмоилов Жаҳон чемпионатида олтин медални қўлга киритди!Қувончбек Исмоилов Жаҳон чемпионатида олтин медални қўлга киритди!Бугун, 07:57
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди