Челси раҳбариятида ўзгаришлар: Тодд Буел улушини сотиши мумкин
Тодд Буел ва Марк Волтер ўзларига тегишли улушларни асосий аксиядор Клеарлаке Капитал компаниясига сотиш бўйича музокаралар олиб бормоқда. Келишув амалга ошса, 2022-йилда 2,5 миллиард фунт стерлингга сотиб олинган Челси қиймати 5 миллиард фунт стерлингдан ошиши мумкин, ҳозирда Клеарлаке Капитал 61,5 фоиз, қолган 38,5 фоиз улуш эса Тодд Буел, Марк Волтер ва Ханс-Ёрг Висс ўртасида тенг тақсимланган.
Лондоннинг Челси клуби раҳбарият тузилмасида Роман Абрамович давридан кейинги энг йирик ўзгаришлар юзага келиши кутилмоқда. Финансиал Times хабар беришича, Тодд Буел ва Марк Вольтер ўзларига тегишли улушларни асосий акциядор — Клеарлаке Капитал компаниясига сотиш бўйича музокаралар олиб бормоқда. Агар ушбу келишув амалга ошса, Стамфорд Бридж стадионида мисли кўрилмаган харажатлар ва мураббийлар алмашинувига сабаб бўлган ҳамкорлик ўз якунига етиши мумкин. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Эслатиб ўтамиз, БлуеКо консорциуми 2022-йилда Лондон клубини 2,5 миллиард фунт стерлинг эвазига сотиб олган эди. Бироқ янги келишув шартларига кўра, клуб қиймати 5 миллиард фунт стерлингдан ошиши баҳоланмоқда. Ҳозирги кунда Клеарлаке Капитал компанияси 61,5 фоиз улуш билан асосий назоратни қўл остида сақлаб турган бўлса, қолган 38,5 фоиз қисм Тодд Буел, Марк Вольтер ҳамда швейцариялик миллиардер Ханс-Ёрг Висс ўртасида тенг тақсимланган.
Раҳбариятдаги зиддиятлар ва стадион масаласиКутилаётган бу қадам охирги йиллардаги улкан молиявий сармояларга қарамай, Англия Премер-лигаси ёки Чемпионлар лигаси кубоклари қўлга киритилмаган даврга тўғри келмоқда. 2022-йилнинг май ойидан бери Челси футболчилар трансфери учун деярли 1,5 миллиард фунт стерлинг сарфлади, аммо жамоанинг натижалари турғун бўлмай, мураббийлар тез-тез алмаштирилди. Клуб ички манбалари Клеарлаке ҳаммуассиси Беҳдод Эгбали ва Буел ўртасидаги муносабатларни профессионал деб атаган бўлса-да, сўнгги икки йил давомида потенциал сотиб олиш бўйича музокаралар тўхтагани йўқ.
Томонлар ўртасидаги асосий келишмовчиликлардан бири янги стадион қуриш режалари бўйича ягона тўхтамга кела олмагани билан боғлиқ. Шунингдек, мухлислар ҳам мураккаб эгалик модели, чипталар нархи ва БлуеКо томонидан қўлланилаётган кўп клубли тизимдан ўз норозиликларини билдириб келишмоқда. Раҳбарият даражасидаги ноаниқликлар фонида жамоа янги босқичга қадам қўймоқда.
Трансфер сиёсатидаги туб бурилишЁзги трансферлар даврида жамоа бошқарувини қабул қилиб олган Хаби Алонсо қўл остида Челси янги ўйинчилар учун 300 миллион фунтдан ортиқ маблағ сарфлади, футболчилар савдосидан эса 143 миллион фунт ишлаб топилди. Лиам Розинурнинг қисқа муддатли фаолиятидан кейин келган испаниялик мутахассис юқори даражадаги таркиб фақатгина иқтидорга таяниб қолмаслиги кераклигини таъкидлади.
Goal.com маълумотига кўра, мазкур ёндашувни амалга ошириш учун клуб тажрибали футболчилар — 36 ёшли Жордан Хендерсон ва 35 ёшли Денни Велбекни ўз сафига қўшиб олди. Бу қадам сўнгги мавсумларда фақат ёш ва тажрибасиз ўйинчиларга юзлаб миллион сарфлаган клубнинг трансфер сиёсатида кескин ўзгариш юз берганидан далолат беради.
…