Рафаел Леао Милан сафини тарк этиши кутилмоқда
Рафаел Леао 2026-27 йилги мавсум бошланишигача Милан сафини тарк этиши кутилмоқда. Милан футболчи учун талаб қилинаётган нархни 60 миллион евродан 45 миллион еврога туширган ва трансферни тўғридан-тўғри сотув ёки сотиб олиш мажбурияти билан ижара асосида амалга оширишни режалаштирмоқда.
Португалиялик ҳужумчи Рафаел Леао фаолиятини Милан сафидан ташқарида давом эттириши деярли аниқ бўлиб улгурди. Футболчи ёзги трансферлар даврида янги тажриба орттириш истагида эканини очиқ эътироф этган эди ва томонларнинг йўллари 2026-27 йилги мавсум бошланишигача ажралиши кутилмоқда. Ушбу ўтиш европа футболидаги энг шов-шувли трансферлардан бирига айланиши мумкин, чунки ўйинчига бир нечта номдор клублар даъвогарлик қилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
GOAL.com нашри хабар қилишича, футболчининг вакиллари ва клуб раҳбарияти яқин орада учрашув ўтказиб, якуний қарорга келишади. Милан ўзининг 10-рақамли етакчиси учун дастлаб 60 миллион евро талаб қилган бўлса-да, ҳозирда бу нархни 45 миллион еврога туширган. Клуб трансферни тўғридан-тўғри сотув ёки сотиб олиш мажбурияти билан бериладиган ижара асосида амалга оширишни режалаштирмоқда.
Туркия ва Англия клубларининг қизиқишиТуркиянинг Галатасарой клуби Леао учун курашни жиддий давом эттирмоқда. Истанбулликлар футболчига йилига 10-12 миллион евро миқдорида соф маош ва беш йиллик шартнома таклиф қилишга тайёр. Бироқ, турк клубининг ҳозирги 35 миллион евролик таклифи Милан талабидан паст келмоқда. Шунга қарамай, Галатасарой раҳбарияти келаси ҳафтанинг бошигача музокараларни якунлаш ниятида.
Шунга қарамай, футболчининг асосий устувор мақсади Англия Премиер-лигаси бўлиб қолмоқда. Ла Gazzetta делло Sport маълумотига кўра, Италия ичида Рома клуби ҳам Леао билан алоқага чиққан, бироқ трансфер нархининг юқорилиги ҳамда футболчининг А Сериядаги бошқа жамоага ўтишни истамагани сабабли бу вариант рад этилган.
Челси ва Саудия Арабистони вариантлариЛеао ўзининг миллий жамоадаги шериги Педро Нетонинг ўрнини эгаллаш учун Челси сафига ўтиш эҳтимолини кўриб чиқмоқда. Айни пайтда агентлар футболчини Англия клубига ўтказиш устида иш олиб бормоқда. Эслатиб ўтамиз, Педро Нетога эса Манчестер Сити ва Саудия Арабистонининг Ал Ҳилал клублари қизиқиш билдирмоқда.
Агар Премер-лига вариантлари амалга ошмаса, Саудия Арабистони клублари ҳам жиддий даъвогар сифатида қолмоқда. Ушбу вариант ҳозирча иккинчи планда турган бўлса-да, молиявий жиҳатдан жуда жозибали ҳисобланади. Кейинги бир неча кун ичида Рафаел Леаонинг янги манзили қайси жамоа бўлиши тўлиқ ойдинлашади.
…