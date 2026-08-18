Рафаел Леао Милан сафини тарк этиши кутилмоқда

·13·Спорт
Рафаел Леао Милан сафини тарк этиши кутилмоқда
Қисқача

Рафаел Леао 2026-27 йилги мавсум бошланишигача Милан сафини тарк этиши кутилмоқда. Милан футболчи учун талаб қилинаётган нархни 60 миллион евродан 45 миллион еврога туширган ва трансферни тўғридан-тўғри сотув ёки сотиб олиш мажбурияти билан ижара асосида амалга оширишни режалаштирмоқда.

Португалиялик ҳужумчи Рафаел Леао фаолиятини Милан сафидан ташқарида давом эттириши деярли аниқ бўлиб улгурди. Футболчи ёзги трансферлар даврида янги тажриба орттириш истагида эканини очиқ эътироф этган эди ва томонларнинг йўллари 2026-27 йилги мавсум бошланишигача ажралиши кутилмоқда. Ушбу ўтиш европа футболидаги энг шов-шувли трансферлардан бирига айланиши мумкин, чунки ўйинчига бир нечта номдор клублар даъвогарлик қилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

GOAL.com нашри хабар қилишича, футболчининг вакиллари ва клуб раҳбарияти яқин орада учрашув ўтказиб, якуний қарорга келишади. Милан ўзининг 10-рақамли етакчиси учун дастлаб 60 миллион евро талаб қилган бўлса-да, ҳозирда бу нархни 45 миллион еврога туширган. Клуб трансферни тўғридан-тўғри сотув ёки сотиб олиш мажбурияти билан бериладиган ижара асосида амалга оширишни режалаштирмоқда.

Туркия ва Англия клубларининг қизиқиши

Туркиянинг Галатасарой клуби Леао учун курашни жиддий давом эттирмоқда. Истанбулликлар футболчига йилига 10-12 миллион евро миқдорида соф маош ва беш йиллик шартнома таклиф қилишга тайёр. Бироқ, турк клубининг ҳозирги 35 миллион евролик таклифи Милан талабидан паст келмоқда. Шунга қарамай, Галатасарой раҳбарияти келаси ҳафтанинг бошигача музокараларни якунлаш ниятида.

Шунга қарамай, футболчининг асосий устувор мақсади Англия Премиер-лигаси бўлиб қолмоқда. Ла Gazzetta делло Sport маълумотига кўра, Италия ичида Рома клуби ҳам Леао билан алоқага чиққан, бироқ трансфер нархининг юқорилиги ҳамда футболчининг А Сериядаги бошқа жамоага ўтишни истамагани сабабли бу вариант рад этилган.

Челси ва Саудия Арабистони вариантлари

Леао ўзининг миллий жамоадаги шериги Педро Нетонинг ўрнини эгаллаш учун Челси сафига ўтиш эҳтимолини кўриб чиқмоқда. Айни пайтда агентлар футболчини Англия клубига ўтказиш устида иш олиб бормоқда. Эслатиб ўтамиз, Педро Нетога эса Манчестер Сити ва Саудия Арабистонининг Ал Ҳилал клублари қизиқиш билдирмоқда.

Агар Премер-лига вариантлари амалга ошмаса, Саудия Арабистони клублари ҳам жиддий даъвогар сифатида қолмоқда. Ушбу вариант ҳозирча иккинчи планда турган бўлса-да, молиявий жиҳатдан жуда жозибали ҳисобланади. Кейинги бир неча кун ичида Рафаел Леаонинг янги манзили қайси жамоа бўлиши тўлиқ ойдинлашади.

Рафаел ЛеаоАК МиланЧелсиГалатасаройСерие А
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Челси раҳбариятида ўзгаришлар: Тодд Буел улушини сотиши мумкинЧелси раҳбариятида ўзгаришлар: Тодд Буел улушини сотиши мумкинБугун, 12:56Виржил ван Дейк Ливерпулнинг янги ҳимоячилари ҳақида фикр билдирдиВиржил ван Дейк Ливерпулнинг янги ҳимоячилари ҳақида фикр билдирдиБугун, 12:55Челси Педро Нетонинг трансфер нархини кескин ошириб юбордиЧелси Педро Нетонинг трансфер нархини кескин ошириб юбордиБугун, 12:19Ливерпул Париж клубидан икки иқтидорли футболчини олиб келмоқдаЛиверпул Париж клубидан икки иқтидорли футболчини олиб келмоқдаБугун, 11:37Манчестер Юнайтед Бруно Фернандешни сотмаслигини қатъий билдирдиМанчестер Юнайтед Бруно Фернандешни сотмаслигини қатъий билдирдиБугун, 11:31Қувончбек Исмоилов Жаҳон чемпионатида олтин медални қўлга киритди!Қувончбек Исмоилов Жаҳон чемпионатида олтин медални қўлга киритди!Бугун, 07:57
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди