BYD Милан дизайн маркази орқали Европа бозорини забт этмоқчи
Хитойнинг автомобилсозлик гиганти BYD Европа бозорида ўз мавқейини мустаҳкамлаш йўлида муҳим қадам ташлади. Компаниянинг бош дизайнери Вольфганг Эггер (Вольфганг Эггер) раҳбарлигида Миланда махсус Европа штаб-квартираси ва дизайн маркази иш бошлади. Autocar нашрига берган эксклюзив интервюсига кўра, мазкур марказ хитойлик ишлаб чиқарувчининг премиал бренди ҳисобланган Денза моделларини Европа харидорларининг диди ва талабларига мослаштириш вазифасини бажаради. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.
Ушбу стратегик қадам Audi, BMW, Mercedes-Benz ва Porsche каби маҳаллий автогигантлар ҳукмронлик қилаётган Европа премиал сегментида жиддий рақобатни келтириб чиқариши кутилмоқда. Денза бренди Европа бозорига кириб келган илк йирик хитойлик премиал маркалардан бири ҳисобланади. Компания анъанавий Европа автомобил ихлосмандларининг брендга бўлган садоқатини ўзгартиришга ҳамда янги инновациялар ва дизайн ечимлари орқали уларни ўзига жалб қилишга ишонч билдирмоқда.
Милан шаҳри дизайн ва инновациялар маркази сифатидаВольфганг Эггернинг таъкидлашича, Милан шаҳри BYD компаниясининг Европадаги дизайн фаолияти учун энг табиий ва мақомли маскан бўлди. Бу ерда дизайнерлар жамоаси Италиянинг етакчи мода уйлари билан яқин алоқалар ўрнатиш имкониятига эга бўлади. Бундай ҳамкорлик келгусида замонавий трендлар ва материаллар бўйича ўзаро тажриба алмашишда муҳим аҳамият касб этади.
Шунингдек, Италиянинг танланишига бу мамлакат премиал ва люкс синфидаги материаллар, жумладан, юқори сифатли чарм, шунингдек, энг сўнгги инновацион ҳамда қайта ишланган экологик материаллар етказиб бериш бўйича «биринчи даражали» давлат эканлиги сабаб бўлган. Денза ўзининг Европадаги тақдимотини ҳам ўтган йили Prada, Гукси ва Фенди каби брендлар қатнашган Милан дизайн ҳафталигида ўтказгани бежиз эмас.
Технологик устунлик ва бозор истиқболлариДенза бренди нафақат ташқи кўриниши, балки илғор технологик ечимлари билан ҳам анъанавий рақобатчиларидан ажралиб туришни мақсад қилган. Жумладан, Z9 GT моделининг ўзига хос «танк каби бурилиш» функцияси ҳамда учта двигателли U9 спорткарининг илғор магниторҳеологик осма тизими шулар жумласидандир. Эггернинг сўзларига кўра, янги Европага йўналтирилган ёндашув брендга дизайн жозибадорлиги, шахсийлаштириш ва материаллар сифати бўйича рақобатбардошликни сезиларли даражада ошириш имконини беради.
Ҳозирги кунда Денза линиясидаги Z9 GT модели тахминан 100 минг фунт стерлинг баҳоланувчи Porsche Panamera автомобилига рақиб сифатида кўрилмоқда. Шунингдек, нархи 150 минг фунт стерлингдан ошувчи, электр қувватида ишлайдиган З модели ҳам эътиборни тортмоқда. Хитойлик ишлаб чиқарувчи Европа харидорларини ўзига ишонтириш учун нафақат технологиялар, балки харидор кутган эстетик талабларни ҳам тўлақонли қондиришни режалаштирган.
…