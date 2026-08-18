BYD Милан дизайн маркази орқали Европа бозорини забт этмоқчи

·0·Авто
BYD Милан дизайн маркази орқали Европа бозорини забт этмоқчи

Хитойнинг автомобилсозлик гиганти BYD Европа бозорида ўз мавқейини мустаҳкамлаш йўлида муҳим қадам ташлади. Компаниянинг бош дизайнери Вольфганг Эггер (Вольфганг Эггер) раҳбарлигида Миланда махсус Европа штаб-квартираси ва дизайн маркази иш бошлади. Autocar нашрига берган эксклюзив интервюсига кўра, мазкур марказ хитойлик ишлаб чиқарувчининг премиал бренди ҳисобланган Денза моделларини Европа харидорларининг диди ва талабларига мослаштириш вазифасини бажаради. Бу ҳақда Autocar.co.uk хабар беради.

Ушбу стратегик қадам Audi, BMW, Mercedes-Benz ва Porsche каби маҳаллий автогигантлар ҳукмронлик қилаётган Европа премиал сегментида жиддий рақобатни келтириб чиқариши кутилмоқда. Денза бренди Европа бозорига кириб келган илк йирик хитойлик премиал маркалардан бири ҳисобланади. Компания анъанавий Европа автомобил ихлосмандларининг брендга бўлган садоқатини ўзгартиришга ҳамда янги инновациялар ва дизайн ечимлари орқали уларни ўзига жалб қилишга ишонч билдирмоқда.

Милан шаҳри дизайн ва инновациялар маркази сифатида

Вольфганг Эггернинг таъкидлашича, Милан шаҳри BYD компаниясининг Европадаги дизайн фаолияти учун энг табиий ва мақомли маскан бўлди. Бу ерда дизайнерлар жамоаси Италиянинг етакчи мода уйлари билан яқин алоқалар ўрнатиш имкониятига эга бўлади. Бундай ҳамкорлик келгусида замонавий трендлар ва материаллар бўйича ўзаро тажриба алмашишда муҳим аҳамият касб этади.

Шунингдек, Италиянинг танланишига бу мамлакат премиал ва люкс синфидаги материаллар, жумладан, юқори сифатли чарм, шунингдек, энг сўнгги инновацион ҳамда қайта ишланган экологик материаллар етказиб бериш бўйича «биринчи даражали» давлат эканлиги сабаб бўлган. Денза ўзининг Европадаги тақдимотини ҳам ўтган йили Prada, Гукси ва Фенди каби брендлар қатнашган Милан дизайн ҳафталигида ўтказгани бежиз эмас.

Технологик устунлик ва бозор истиқболлари

Денза бренди нафақат ташқи кўриниши, балки илғор технологик ечимлари билан ҳам анъанавий рақобатчиларидан ажралиб туришни мақсад қилган. Жумладан, Z9 GT моделининг ўзига хос «танк каби бурилиш» функцияси ҳамда учта двигателли U9 спорткарининг илғор магниторҳеологик осма тизими шулар жумласидандир. Эггернинг сўзларига кўра, янги Европага йўналтирилган ёндашув брендга дизайн жозибадорлиги, шахсийлаштириш ва материаллар сифати бўйича рақобатбардошликни сезиларли даражада ошириш имконини беради.

Ҳозирги кунда Денза линиясидаги Z9 GT модели тахминан 100 минг фунт стерлинг баҳоланувчи Porsche Panamera автомобилига рақиб сифатида кўрилмоқда. Шунингдек, нархи 150 минг фунт стерлингдан ошувчи, электр қувватида ишлайдиган З модели ҳам эътиборни тортмоқда. Хитойлик ишлаб чиқарувчи Европа харидорларини ўзига ишонтириш учун нафақат технологиялар, балки харидор кутган эстетик талабларни ҳам тўлақонли қондиришни режалаштирган.

BYDДензаВольфганг ЭггерМиланЭлектромобил
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Электромобиллар аккумуляторлари: ЛФП ва НМК турлари нимаси билан фарқ қиладиЭлектромобиллар аккумуляторлари: ЛФП ва НМК турлари нимаси билан фарқ қиладиБугун, 10:57Audi ўзининг афсонавий беш цилиндрли двигателини сақлаб қолиш имкониятларини кўриб чиқмоқдаAudi ўзининг афсонавий беш цилиндрли двигателини сақлаб қолиш имкониятларини кўриб чиқмоқдаБугун, 10:52Cobalt савдоси кескин пасайди: ички талаб 40 фоизга тушди...Cobalt савдоси кескин пасайди: ички талаб 40 фоизга тушди...Кеча, 23:23Буюк Британияда техник кўрик нархини кескин ошириш талаб қилинмоқдаБуюк Британияда техник кўрик нархини кескин ошириш талаб қилинмоқдаКеча, 20:56Монтерей Кар Веек якунланди: энг қимматбаҳо ва ноёб автомобиллар намойишиМонтерей Кар Веек якунланди: энг қимматбаҳо ва ноёб автомобиллар намойишиКеча, 20:52Mercedes-Benz C-Class янгиланди ва дизел двигателларини сақлаб қолдиMercedes-Benz C-Class янгиланди ва дизел двигателларини сақлаб қолдиКеча, 19:53
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Ўн йил очиқ осмонўсти остида қолган Peugeot 205 GTи топилди
Ўн йил очиқ осмонўсти остида қолган Peugeot 205 GTи топилди
Иккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкин
Иккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкин
Ferrariнинг сунъий узатмалар қутиси автомобил ихлосмандларини ҳайратда қолдирди
Ferrariнинг сунъий узатмалар қутиси автомобил ихлосмандларини ҳайратда қолдирди
AvtoVAZ янгиланган Lada Niva Legend моделини серияли ишлаб чиқаришни бошлади
AvtoVAZ янгиланган Lada Niva Legend моделини серияли ишлаб чиқаришни бошлади
Россия автосаноатида янги давр: 500 от кучига эга Lada Azimut гибриди тақдим этилади
Россия автосаноатида янги давр: 500 от кучига эга Lada Azimut гибриди тақдим этилади
Янгиланган Lada Niva Legend сотувга чиқиш санаси маълум бўлди
Янгиланган Lada Niva Legend сотувга чиқиш санаси маълум бўлди
Хитой автомобилсозлигининг асосий сири: универсал деталлар
Хитой автомобилсозлигининг асосий сири: универсал деталлар
Nissan Qashqai э-Повер бир баки билан 2000 километр йўл босиб рекорд ўрнатди
Nissan Qashqai э-Повер бир баки билан 2000 километр йўл босиб рекорд ўрнатди