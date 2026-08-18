Дилдора Зокирова қизига нега “Муздалифабону” деб исм қўйганини айтди (видео)
Актриса Дилдора Зокирова қизига Саудия Арабистонидаги Муздалифа тоғларидан илҳомланиб, у ҳам тоғли ва виқорли қиз бўлсин деган ниятда Муздалифабону деб исм қўйган. У бу сабабни “Омон-Омон” кўрсатувида сўзлаб берди. Дилдора Зокирова турмуш ўртоғи билан биргаликда видео-контентлар тайёрлай бошлаганини, жуфти дастлаб бунга қизиқмаганини, кейинчалик эса суратга олиш жараёнларида иштирок эта бошлаганини айтди.
Актриса Дилдора Зокирова “Омон-Омон” кўрсатувида қизалоғига Муздалифабону деб исм қўйишига сабаб бўлган воқеани сўзлаб берди.
Суҳбат давомида бошловчи актрисанинг яқинда дунёга келган қизи ва унинг ўзига хос исми билан қизиқди. Дилдора Зокированинг айтишича, у бу исмни Саудия Арабистонига қилган сафаридан сўнг танлаган.
“Саудия Арабистонига борганимизда Муздалифа тоғларига ҳавасим кетган. Қизимиз ҳам шундай тоғли, виқорли қиз бўлсин, деган ниятда унга Муздалифабону деб исм қўйдик”, — дейди актриса.
Кўрсатувда Дилдора Зокированинг турмуш ўртоғи билан биргаликда видео-контентлар тайёрлашни бошлагани ҳақида ҳам сўз борди.
Актрисанинг таъкидлашича, дастлаб турмуш ўртоғи бундай ишларга унчалик қизиқмаган. Кейинчалик эса Дилдора Зокированинг суратга олиш жараёнларида иштирок эта бошлаган.
“Уйда суратга олиш бўлганда, бегона эркаклар уйимизга кирмасин, деган мақсадда ишларидан қолиб, уйда бўлиб турардилар. Кейин унга бирга видео олишни таклиф қилдим. 'Келинг, бирга олайлик', дедим. Шундан кейин бу ишга қизиқиб кетдилар”, — дея ҳикоя қилди актриса.
Бугунги кунда жуфтликнинг биргаликдаги видеолари ижтимоий тармоқларда ҳам мухлислар эътиборини тортиб келмоқда.
…