Дилдора Зокирова қизига нега “Муздалифабону” деб исм қўйганини айтди (видео)

·4·Маданият
Дилдора Зокирова қизига нега “Муздалифабону” деб исм қўйганини айтди (видео)
Қисқача

Актриса Дилдора Зокирова қизига Саудия Арабистонидаги Муздалифа тоғларидан илҳомланиб, у ҳам тоғли ва виқорли қиз бўлсин деган ниятда Муздалифабону деб исм қўйган. У бу сабабни “Омон-Омон” кўрсатувида сўзлаб берди. Дилдора Зокирова турмуш ўртоғи билан биргаликда видео-контентлар тайёрлай бошлаганини, жуфти дастлаб бунга қизиқмаганини, кейинчалик эса суратга олиш жараёнларида иштирок эта бошлаганини айтди.

Актриса Дилдора ЗокироваОмон-Омон” кўрсатувида қизалоғига Муздалифабону деб исм қўйишига сабаб бўлган воқеани сўзлаб берди.

Суҳбат давомида бошловчи актрисанинг яқинда дунёга келган қизи ва унинг ўзига хос исми билан қизиқди. Дилдора Зокированинг айтишича, у бу исмни Саудия Арабистонига қилган сафаридан сўнг танлаган.

Саудия Арабистонига борганимизда Муздалифа тоғларига ҳавасим кетган. Қизимиз ҳам шундай тоғли, виқорли қиз бўлсин, деган ниятда унга Муздалифабону деб исм қўйдик”, — дейди актриса.

Кўрсатувда Дилдора Зокированинг турмуш ўртоғи билан биргаликда видео-контентлар тайёрлашни бошлагани ҳақида ҳам сўз борди.

Актрисанинг таъкидлашича, дастлаб турмуш ўртоғи бундай ишларга унчалик қизиқмаган. Кейинчалик эса Дилдора Зокированинг суратга олиш жараёнларида иштирок эта бошлаган.

“Уйда суратга олиш бўлганда, бегона эркаклар уйимизга кирмасин, деган мақсадда ишларидан қолиб, уйда бўлиб турардилар. Кейин унга бирга видео олишни таклиф қилдим. 'Келинг, бирга олайлик', дедим. Шундан кейин бу ишга қизиқиб кетдилар”, — дея ҳикоя қилди актриса.

Бугунги кунда жуфтликнинг биргаликдаги видеолари ижтимоий тармоқларда ҳам мухлислар эътиборини тортиб келмоқда.

Дилдора ЗокироваСаудия АрабистониМуздалифабонуОмон-Омон
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

“Афросиёб” поездида кутилмаган концерт: Муниса Ризаева йўловчиларни ҳайратда қолдирди! (видео)“Афросиёб” поездида кутилмаган концерт: Муниса Ризаева йўловчиларни ҳайратда қолдирди! (видео)Бугун, 10:08“Қичқириқ” ва “Нешвилл” юлдузи 36 ёшида вафот этди: Хейден Панеттерининг ўлими ортидаги саволлар“Қичқириқ” ва “Нешвилл” юлдузи 36 ёшида вафот этди: Хейден Панеттерининг ўлими ортидаги саволларБугун, 10:03Ритик Рошан ажрашгани ҳақидаги хабарларни рад этди: энди у Саба билан тўйга тайёрланмоқдаРитик Рошан ажрашгани ҳақидаги хабарларни рад этди: энди у Саба билан тўйга тайёрланмоқдаБугун, 09:53Фарангиз Абдазова ўғлига қандай исм қўйгани маълум бўлди (видео)Фарангиз Абдазова ўғлига қандай исм қўйгани маълум бўлди (видео)Кеча, 12:37Жоржина Родригеснинг тўй тақинчоқлари барчани ҳайратга солди: олмосларининг қиймати қанча?Жоржина Родригеснинг тўй тақинчоқлари барчани ҳайратга солди: олмосларининг қиймати қанча?Кеча, 06:22Криштиану Роналду нега уйида оддий тўй қилди?Криштиану Роналду нега уйида оддий тўй қилди?16.08, 23:23
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Маданият янгиликлар

Майкл Джексоннинг машҳур ҳаракати ортидаги сир очилди
Майкл Джексоннинг машҳур ҳаракати ортидаги сир очилди
Асал Шодиева “Кавказ асираси” фильмидаги Нина образида мухлисларни ҳайратга солди
Асал Шодиева “Кавказ асираси” фильмидаги Нина образида мухлисларни ҳайратга солди
Райҳон Уласенова ўғлини уйлантирди: тўйдан видеолар тарқалди
Райҳон Уласенова ўғлини уйлантирди: тўйдан видеолар тарқалди
Шаҳло Салаева ва Вейсел Дулгер тўйидан кейин қаерда яшашини маълум қилди
Шаҳло Салаева ва Вейсел Дулгер тўйидан кейин қаерда яшашини маълум қилди
Илк бор ташкил этилган "Mini Miss O'zbekiston 2026" ғолибаси маълум бўлди!
Илк бор ташкил этилган "Mini Miss O'zbekiston 2026" ғолибаси маълум бўлди!
Мафтуна Холмуротованинг сирли жуфти ҳақидаги изоҳлари ва суратлари тармоқларда барчанинг диққатида!
Мафтуна Холмуротованинг сирли жуфти ҳақидаги изоҳлари ва суратлари тармоқларда барчанинг диққатида!
Ҳинд актрисаси Мадҳури Дикшит умр йўлдоши Шрирам Нене билан (фото)
Ҳинд актрисаси Мадҳури Дикшит умр йўлдоши Шрирам Нене билан (фото)
Ишониш қийин: Зарина Низомиддинованинг тўнғич фарзанди 18 ёшга тўлди!
Ишониш қийин: Зарина Низомиддинованинг тўнғич фарзанди 18 ёшга тўлди!