Виржил ван Дейк Ливерпулнинг янги ҳимоячилари ҳақида фикр билдирди
Ливерпул Комога қарши ўртоқлик учрашувида 2:0 ҳисобида ғалаба қозонди, Жεреми Жакε ва Роналд Араухо эса жамоа сафида дебют қилди. Феврал ойида елка суяги чиқиб кетгани сабабли узоқ вақт сафдан чиққан Жεреми Жакε илк учрашувида жамоанинг иккинчи голини урди, Роналд Араухо эса танаффусда унинг ўрнини эгаллади.
Ливерпул жамоаси сардори Виржил ван Дейк ёзги трансфер ойнасида таркибга қўшилган Жεреми Жакε ва Роналд Араухонинг Комога қарши ўртоқлик учрашувидаги дебют ўйинига юқори баҳо берди. Қизиллар ушбу баҳсда 2:0 ҳисобида ишончли ғалаба қозониб, мавсумолди тайёргарликдаги муваффақиятсизликлардан кейин ўзига келди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
ESPN нашри тарқатган маълумотларга кўра, янги футболчиларнинг ҳар бири учрашувнинг бир бўлимидан майдонда ҳаракат қилган. Феврал ойида елка суяги чиқиб кетиши сабабли узоқ вақт сафдан чиққан Жакε ўзининг Ливерпул сафидаги илк учрашувидаёқ жамоанинг иккинчи голини киритиб, барчанинг эътиборини тортди.
Янги ҳимоячилар ва уларнинг дебютиБарселонадан мавсум охиригача ижара асосида Англия клубига ўтган Роналд Араухо эса танаффуз вақтида франциялик ҳимоячининг ўрнини эгаллади. Ушбу ижобий кўрсаткичлар бош мураббий Андони Ираолага янги Англия Премер-лигаси мавсуми олдидан ҳимоя чизиғини кучайтиришда муҳим имконият яратди.
Шунга қарамай, тажрибали ҳимоячи Виржил ван Дейк марказий ҳимояда ишончли жуфтликни шакллантириш учун вақт ва сабр кераклигини алоҳида таъкидлади. Нидерландиялик футболчи расмий ўйинларда биргаликда тажриба орттириш муҳимлигига эътибор қаратди.
Майдондаги ўзаро тушуниш ва келгусидаги режаларВан Дейкнинг фикрича, Жεремининг инглиз тили Роналдникига қараганда бироз яхшироқ, бироқ майдонда барча профессионал футболчилар бир-бирини яхши тушунади. Футболчилар вазиятни баҳолаш ва ҳимояланиш сирларини бирдек ҳис қилишади, аммо ўзаро алоқаларни мустаҳкамлаш учун бироз вақт талаб этилади.
Гарчи Жакε майдонни бироз чарчаган ҳолда тарк этган бўлса-да, узоқ танаффуздан кейинги дастлабки 45 дақиқа учун бу табиий ҳолат экани айтилди. Ҳозирда жамоа тўлиқ тикланиш жараёнига эътибор қаратиб, Премер-лиганинг биринчи турида Нюкаслга қарши ўтадиган қийин сафар учрашувига тайёргарлик кўрмоқда.
Эслатиб ўтамиз, Комос устидан қозонилган ғалаба Ливерпул учун Лидс Юнайтед ва Монакога қарши кечган омадсиз ўйинлардан кейинги илк муваффақият бўлди. Мураббий Ираола жамоанинг жисмоний ҳолати тўлиқ 90 дақиқага етишида қийинчиликлар борлигини тан олган эди, ван Дейк эса жамоанинг тактик жиҳатдан жижиқиллиги сезиларли даражада яхшиланганини қайд этди.
…