Виржил ван Дейк Ливерпулнинг янги ҳимоячилари ҳақида фикр билдирди

·18·Спорт
Виржил ван Дейк Ливерпулнинг янги ҳимоячилари ҳақида фикр билдирди
Қисқача

Ливерпул Комога қарши ўртоқлик учрашувида 2:0 ҳисобида ғалаба қозонди, Жεреми Жакε ва Роналд Араухо эса жамоа сафида дебют қилди. Феврал ойида елка суяги чиқиб кетгани сабабли узоқ вақт сафдан чиққан Жεреми Жакε илк учрашувида жамоанинг иккинчи голини урди, Роналд Араухо эса танаффусда унинг ўрнини эгаллади.

Ливерпул жамоаси сардори Виржил ван Дейк ёзги трансфер ойнасида таркибга қўшилган Жεреми Жакε ва Роналд Араухонинг Комога қарши ўртоқлик учрашувидаги дебют ўйинига юқори баҳо берди. Қизиллар ушбу баҳсда 2:0 ҳисобида ишончли ғалаба қозониб, мавсумолди тайёргарликдаги муваффақиятсизликлардан кейин ўзига келди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

ESPN нашри тарқатган маълумотларга кўра, янги футболчиларнинг ҳар бири учрашувнинг бир бўлимидан майдонда ҳаракат қилган. Феврал ойида елка суяги чиқиб кетиши сабабли узоқ вақт сафдан чиққан Жакε ўзининг Ливерпул сафидаги илк учрашувидаёқ жамоанинг иккинчи голини киритиб, барчанинг эътиборини тортди.

Янги ҳимоячилар ва уларнинг дебюти

Барселонадан мавсум охиригача ижара асосида Англия клубига ўтган Роналд Араухо эса танаффуз вақтида франциялик ҳимоячининг ўрнини эгаллади. Ушбу ижобий кўрсаткичлар бош мураббий Андони Ираолага янги Англия Премер-лигаси мавсуми олдидан ҳимоя чизиғини кучайтиришда муҳим имконият яратди.

Шунга қарамай, тажрибали ҳимоячи Виржил ван Дейк марказий ҳимояда ишончли жуфтликни шакллантириш учун вақт ва сабр кераклигини алоҳида таъкидлади. Нидерландиялик футболчи расмий ўйинларда биргаликда тажриба орттириш муҳимлигига эътибор қаратди.

Майдондаги ўзаро тушуниш ва келгусидаги режалар

Ван Дейкнинг фикрича, Жεремининг инглиз тили Роналдникига қараганда бироз яхшироқ, бироқ майдонда барча профессионал футболчилар бир-бирини яхши тушунади. Футболчилар вазиятни баҳолаш ва ҳимояланиш сирларини бирдек ҳис қилишади, аммо ўзаро алоқаларни мустаҳкамлаш учун бироз вақт талаб этилади.

Гарчи Жакε майдонни бироз чарчаган ҳолда тарк этган бўлса-да, узоқ танаффуздан кейинги дастлабки 45 дақиқа учун бу табиий ҳолат экани айтилди. Ҳозирда жамоа тўлиқ тикланиш жараёнига эътибор қаратиб, Премер-лиганинг биринчи турида Нюкаслга қарши ўтадиган қийин сафар учрашувига тайёргарлик кўрмоқда.

Эслатиб ўтамиз, Комос устидан қозонилган ғалаба Ливерпул учун Лидс Юнайтед ва Монакога қарши кечган омадсиз ўйинлардан кейинги илк муваффақият бўлди. Мураббий Ираола жамоанинг жисмоний ҳолати тўлиқ 90 дақиқага етишида қийинчиликлар борлигини тан олган эди, ван Дейк эса жамоанинг тактик жиҳатдан жижиқиллиги сезиларли даражада яхшиланганини қайд этди.

ЛиверпоолВиргил ван ДижкПремиер ЛеагуеРоналд АраужоЖеремй Жакқует
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Рафаел Леао Милан сафини тарк этиши кутилмоқдаРафаел Леао Милан сафини тарк этиши кутилмоқдаБугун, 13:19Челси раҳбариятида ўзгаришлар: Тодд Буел улушини сотиши мумкинЧелси раҳбариятида ўзгаришлар: Тодд Буел улушини сотиши мумкинБугун, 12:56Челси Педро Нетонинг трансфер нархини кескин ошириб юбордиЧелси Педро Нетонинг трансфер нархини кескин ошириб юбордиБугун, 12:19Ливерпул Париж клубидан икки иқтидорли футболчини олиб келмоқдаЛиверпул Париж клубидан икки иқтидорли футболчини олиб келмоқдаБугун, 11:37Манчестер Юнайтед Бруно Фернандешни сотмаслигини қатъий билдирдиМанчестер Юнайтед Бруно Фернандешни сотмаслигини қатъий билдирдиБугун, 11:31Қувончбек Исмоилов Жаҳон чемпионатида олтин медални қўлга киритди!Қувончбек Исмоилов Жаҳон чемпионатида олтин медални қўлга киритди!Бугун, 07:57
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди