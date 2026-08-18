Манчестер Юнайтед Бруно Фернандешни сотмаслигини қатъий билдирди

·10·Спорт
Манчестер Юнайтед Бруно Фернандешни сотмаслигини қатъий билдирди
Қисқача

Манчестер Юнайтед 31 ёшли сардори Бруно Фернандешни сотиш нияти йўқлигини билдириб, унга келадиган ҳар қандай таклифни рад этишга тайёр. Galatasaray, Ювентус ва Милан футболчига қизиқиш билдирган, Истанбул клуби эса 50 миллион евро атрофида таклиф тайёрлаётгани хабар қилинган.

Манчестер Юнайтед клуби ўз сардори ва бош ижодкори Бруно Фернандешнинг келажаги борасида қатъий позицияни эгаллади. BBC Sport нашри тарқатган маълумотларга кўра, инглиз клуби 31 ёшли ярим ҳимоячи учун келадиган ҳар қандай таклифни рад этишга тайёр ва уни сотиш нияти мутлақо йўқ. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Сўнгги вақтларда португалиялик футболчига Европа ва Туркия грандлари томонидан қизиқишлар ортиб бораётгани ҳақида хабарлар тарқалган эди. Хусусан, Туркиянинг Galatasaray клуби, шунингдек, Италиянинг Ювентус ва Милан жамоалари тажрибали футболчини ўз сафига қўшиб олиш вариантларини кўриб чиқаётган эди. Қайд этилишича, Истанбул клуби ҳатто 50 миллион евро атрофида таклиф тайёрлаётган бўлган.

Раҳбариятнинг ўтган йилги хатолардан сабоқ чиқаргани

Бироқ Олд Траффорд расмийлари ҳар қандай миш-мишларга барҳам бериб, жамоанинг етакчиси сотилмаслигини очиқ эълон қилди. Бу жорий раҳбарликнинг ўтган йилги ҳолатдан кескин фарқ қилишини кўрсатади. Бир йил муқаддам Саудия Арабистонининг Ал-Ҳилал клубидан тушган йирик таклиф борасида клуб футболчининг ўзига танлов ҳуқуқини қолдирган эди. Ошкора баёнотларга кўра, Бруно Фернандеш ўшанда раҳбариятнинг бу муносабатидан ранжиган ва ўзини жамоага кераксиздек ҳис қилганини тан олган эди.

Ҳозирги вазият эса бутунлай бошқача тус олган. Янги бошқарув жамоа таркибини шакллантиришда Фернандешни марказий фигура сифатида кўрмоқда ва унинг қадрини ўз вақтида англаб етганини кўрсатишга ҳаракат қилмоқда. Гарчи ҳозирча клуб манзилига расмий таклифлар келиб тушмаган бўлса-да, раҳбарият потенциал харидорларга футболчининг нархи йўқлигини олдиндан маълум қилди.

Олд Траффорда қолиш истаги ва мухлислар муҳаббати

Футболчининг Манчестер Юнайтед билан амалдаги шартномаси яна бир йилга мўлжалланган бўлиб, уни яна бир мавсумга узайтириш банди ҳам мавжуд. Шартномадаги 57 миллион фунт-стерлинглик товон пули бандининг муддати ўз ниҳоясига етгани эса трансфер бозорида бутун ташаббус инглиз клуби қўлида қолишини таъминлайди. Ўз навбатида, тажрибали плеймекернинг ўзи ҳам фаолиятини айнан Манчестерда давом эттиришни афзал кўради.

Ўтган ҳафта Дублинда Лидс Юнайтедга қарши кечган ўртоқлик учрашувида мухлислар томонидан кўрсатилган илиқ муносабат Фернандешнинг клуб учун қанчалик муҳимлигини яна бир бор тасдиқлади. Англия Премер-лигасининг янги мавсуми олдидан Манчестер Юнайтед ўз сардорини сақлаб қолиш орқали жамоа лойиҳасининг барқарорлигини таъминлашни мақсад қилган.

Манчестер ЮнайтедБруно ФернандешТрансферларПремер-лигаФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ливерпул Париж клубидан икки иқтидорли футболчини олиб келмоқдаЛиверпул Париж клубидан икки иқтидорли футболчини олиб келмоқдаБугун, 11:37Қувончбек Исмоилов Жаҳон чемпионатида олтин медални қўлга киритди!Қувончбек Исмоилов Жаҳон чемпионатида олтин медални қўлга киритди!Бугун, 07:57Барселона ёш истеъдод Жессе Бисиуни ўз сафига қўшиб олдиБарселона ёш истеъдод Жессе Бисиуни ўз сафига қўшиб олдиБугун, 04:16Барселона жамоаси сафида ёрқин дебют қилган Жессе Бисиу ҳақида нима маълумБарселона жамоаси сафида ёрқин дебют қилган Жессе Бисиу ҳақида нима маълумБугун, 03:54MLS мавсуми: Нашвилле СК Интер Миами устидан йирик ғалабага эришдиMLS мавсуми: Нашвилле СК Интер Миами устидан йирик ғалабага эришдиБугун, 03:53Милан Эндрик трансфери учун ҳаракат бошладиМилан Эндрик трансфери учун ҳаракат бошладиБугун, 02:38
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди