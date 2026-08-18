Манчестер Юнайтед Бруно Фернандешни сотмаслигини қатъий билдирди
Манчестер Юнайтед 31 ёшли сардори Бруно Фернандешни сотиш нияти йўқлигини билдириб, унга келадиган ҳар қандай таклифни рад этишга тайёр. Galatasaray, Ювентус ва Милан футболчига қизиқиш билдирган, Истанбул клуби эса 50 миллион евро атрофида таклиф тайёрлаётгани хабар қилинган.
Манчестер Юнайтед клуби ўз сардори ва бош ижодкори Бруно Фернандешнинг келажаги борасида қатъий позицияни эгаллади. BBC Sport нашри тарқатган маълумотларга кўра, инглиз клуби 31 ёшли ярим ҳимоячи учун келадиган ҳар қандай таклифни рад этишга тайёр ва уни сотиш нияти мутлақо йўқ. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Сўнгги вақтларда португалиялик футболчига Европа ва Туркия грандлари томонидан қизиқишлар ортиб бораётгани ҳақида хабарлар тарқалган эди. Хусусан, Туркиянинг Galatasaray клуби, шунингдек, Италиянинг Ювентус ва Милан жамоалари тажрибали футболчини ўз сафига қўшиб олиш вариантларини кўриб чиқаётган эди. Қайд этилишича, Истанбул клуби ҳатто 50 миллион евро атрофида таклиф тайёрлаётган бўлган.
Раҳбариятнинг ўтган йилги хатолардан сабоқ чиқарганиБироқ Олд Траффорд расмийлари ҳар қандай миш-мишларга барҳам бериб, жамоанинг етакчиси сотилмаслигини очиқ эълон қилди. Бу жорий раҳбарликнинг ўтган йилги ҳолатдан кескин фарқ қилишини кўрсатади. Бир йил муқаддам Саудия Арабистонининг Ал-Ҳилал клубидан тушган йирик таклиф борасида клуб футболчининг ўзига танлов ҳуқуқини қолдирган эди. Ошкора баёнотларга кўра, Бруно Фернандеш ўшанда раҳбариятнинг бу муносабатидан ранжиган ва ўзини жамоага кераксиздек ҳис қилганини тан олган эди.
Ҳозирги вазият эса бутунлай бошқача тус олган. Янги бошқарув жамоа таркибини шакллантиришда Фернандешни марказий фигура сифатида кўрмоқда ва унинг қадрини ўз вақтида англаб етганини кўрсатишга ҳаракат қилмоқда. Гарчи ҳозирча клуб манзилига расмий таклифлар келиб тушмаган бўлса-да, раҳбарият потенциал харидорларга футболчининг нархи йўқлигини олдиндан маълум қилди.
Олд Траффорда қолиш истаги ва мухлислар муҳаббатиФутболчининг Манчестер Юнайтед билан амалдаги шартномаси яна бир йилга мўлжалланган бўлиб, уни яна бир мавсумга узайтириш банди ҳам мавжуд. Шартномадаги 57 миллион фунт-стерлинглик товон пули бандининг муддати ўз ниҳоясига етгани эса трансфер бозорида бутун ташаббус инглиз клуби қўлида қолишини таъминлайди. Ўз навбатида, тажрибали плеймекернинг ўзи ҳам фаолиятини айнан Манчестерда давом эттиришни афзал кўради.
Ўтган ҳафта Дублинда Лидс Юнайтедга қарши кечган ўртоқлик учрашувида мухлислар томонидан кўрсатилган илиқ муносабат Фернандешнинг клуб учун қанчалик муҳимлигини яна бир бор тасдиқлади. Англия Премер-лигасининг янги мавсуми олдидан Манчестер Юнайтед ўз сардорини сақлаб қолиш орқали жамоа лойиҳасининг барқарорлигини таъминлашни мақсад қилган.
…