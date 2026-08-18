Пеп Гвардиола ва Кайл Уокер ўртасидаги кийим алмаштириш хонасидаги жанжал ошкор бўлди
Манчестер Сити клуби бош мураббийи Пеп Гвардиола ҳамда тажрибали ҳимоячи Кайл Уокер ўртасида юз берган кескин можаро ва жамоа ичидаги муаммолар тафсилотлари оммага маълум қилинди. Amazon Prime Видео платформасининг А Беаутифул Обсессион ҳужжатли фильмида тақдим этилган янги кадрлар Англия чемпионатидаги инқирозли давр парда ортидаги воқеаларни очиб берди. Бу ҳақда хорижий ОАВ ва ixt.com манбалари хабар тарқатди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Можаронинг авж олишига 2024-йилнинг декабрь ойида Энфилд стадионида Ливерпулга қарши кечган ўйиндаги 0:2 ҳисобидаги мағлубият сабаб бўлган. Ушбу омадсизлик Манчестер Сити учун кетма-кет еттита ўйиндан иборат ғалабасиз сериянинг бир қисми бўлиб, шундан олтитаси мағлубият билан тугаганди. Қайд этиш жоизки, ўтган мавсумдагина жамоа кетма-кет тўртинчи бор Англия Премер-лигаси чемпионлигини қўлга киритган эди.
Кийим алмаштириш хонасидаги кескин тўқнашувҲужжатли фильмда кўрсатилишича, ўйиндан кейинги танаффусда Кайл Уокер ўз ғазабини яшира олмаган ва мураббийнинг танқидларидан норозилигини очиқ баён қилган. Жамоа сардорларидан бири бўлишига қарамай, у ҳар бир йиғилишда айнан унинг исми тилга олинаётганидан норозилигини билдирган. Футболчи уни умумий тактика хатолари учун атайлаб айбдор қилиб кўрсатилаётганини даъво қилган.
Уокер жамоат олдида ғазабланиб: "Сиз ҳар бир йиғилишда менинг исмимни айтяпсиз, ҳар битта мажлисда менинг исмим тилга олинади", — дея эътироз билдирган. Шунингдек, у мураббийнинг самимиятини шубҳа остига олиб, бошида унинг сардор бўлишини истамаганини ҳам айтиб ўтган.
Пеп Гвардиоланинг кўз ёшлариМожаро авж олган паллада Пеп Гвардиола кутилмаганда ҳиссиётларга берилиб кетган ва бутун жамоа олдида кўз ёш тўккан. Гарчи мутахассис бу ҳолат Уокер сардор бўлгани учун тез-тез тилга олинишини тушунтирмоқчи бўлган бўлса-да, вазият юмшамагач, мураббий ўзининг келажаги ҳақида очиқ гапирган.
Ақл бовар қилмайдиган даражада ҳиссий чиқиш қилган Гвардиола футболчиларга қараб: "Агар мен муаммо бўлсам, буни менга айтишингиз керак. Мен бу ерда пул учун ёки шунчаки қолиш учун турганим йўқ", — деган. У шартномани жамоа билан бирга курашиш ва қийин дамда уларга ёрдам бериш истаги туфайли узайтирганини таъкидлаб, ўйинчилардан ёрдам беришни сўраган.
…