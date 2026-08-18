Пеп Гвардиола ва Кайл Уокер ўртасидаги кийим алмаштириш хонасидаги жанжал ошкор бўлди

·0·Спорт
Пеп Гвардиола ва Кайл Уокер ўртасидаги кийим алмаштириш хонасидаги жанжал ошкор бўлди

Манчестер Сити клуби бош мураббийи Пеп Гвардиола ҳамда тажрибали ҳимоячи Кайл Уокер ўртасида юз берган кескин можаро ва жамоа ичидаги муаммолар тафсилотлари оммага маълум қилинди. Amazon Prime Видео платформасининг А Беаутифул Обсессион ҳужжатли фильмида тақдим этилган янги кадрлар Англия чемпионатидаги инқирозли давр парда ортидаги воқеаларни очиб берди. Бу ҳақда хорижий ОАВ ва ixt.com манбалари хабар тарқатди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Можаронинг авж олишига 2024-йилнинг декабрь ойида Энфилд стадионида Ливерпулга қарши кечган ўйиндаги 0:2 ҳисобидаги мағлубият сабаб бўлган. Ушбу омадсизлик Манчестер Сити учун кетма-кет еттита ўйиндан иборат ғалабасиз сериянинг бир қисми бўлиб, шундан олтитаси мағлубият билан тугаганди. Қайд этиш жоизки, ўтган мавсумдагина жамоа кетма-кет тўртинчи бор Англия Премер-лигаси чемпионлигини қўлга киритган эди.

Кийим алмаштириш хонасидаги кескин тўқнашув

Ҳужжатли фильмда кўрсатилишича, ўйиндан кейинги танаффусда Кайл Уокер ўз ғазабини яшира олмаган ва мураббийнинг танқидларидан норозилигини очиқ баён қилган. Жамоа сардорларидан бири бўлишига қарамай, у ҳар бир йиғилишда айнан унинг исми тилга олинаётганидан норозилигини билдирган. Футболчи уни умумий тактика хатолари учун атайлаб айбдор қилиб кўрсатилаётганини даъво қилган.

Уокер жамоат олдида ғазабланиб: "Сиз ҳар бир йиғилишда менинг исмимни айтяпсиз, ҳар битта мажлисда менинг исмим тилга олинади", — дея эътироз билдирган. Шунингдек, у мураббийнинг самимиятини шубҳа остига олиб, бошида унинг сардор бўлишини истамаганини ҳам айтиб ўтган.

Пеп Гвардиоланинг кўз ёшлари

Можаро авж олган паллада Пеп Гвардиола кутилмаганда ҳиссиётларга берилиб кетган ва бутун жамоа олдида кўз ёш тўккан. Гарчи мутахассис бу ҳолат Уокер сардор бўлгани учун тез-тез тилга олинишини тушунтирмоқчи бўлган бўлса-да, вазият юмшамагач, мураббий ўзининг келажаги ҳақида очиқ гапирган.

Ақл бовар қилмайдиган даражада ҳиссий чиқиш қилган Гвардиола футболчиларга қараб: "Агар мен муаммо бўлсам, буни менга айтишингиз керак. Мен бу ерда пул учун ёки шунчаки қолиш учун турганим йўқ", — деган. У шартномани жамоа билан бирга курашиш ва қийин дамда уларга ёрдам бериш истаги туфайли узайтирганини таъкидлаб, ўйинчилардан ёрдам беришни сўраган.

Пеп ГвардиолаКайл УокерМанчестер СитиАнглия Премер-лигасиФутбол янгиликлари
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Рафаел Леао Милан сафини тарк этиши кутилмоқдаРафаел Леао Милан сафини тарк этиши кутилмоқдаБугун, 13:19Челси раҳбариятида ўзгаришлар: Тодд Буел улушини сотиши мумкинЧелси раҳбариятида ўзгаришлар: Тодд Буел улушини сотиши мумкинБугун, 12:56Виржил ван Дейк Ливерпулнинг янги ҳимоячилари ҳақида фикр билдирдиВиржил ван Дейк Ливерпулнинг янги ҳимоячилари ҳақида фикр билдирдиБугун, 12:55Челси Педро Нетонинг трансфер нархини кескин ошириб юбордиЧелси Педро Нетонинг трансфер нархини кескин ошириб юбордиБугун, 12:19Ливерпул Париж клубидан икки иқтидорли футболчини олиб келмоқдаЛиверпул Париж клубидан икки иқтидорли футболчини олиб келмоқдаБугун, 11:37Манчестер Юнайтед Бруно Фернандешни сотмаслигини қатъий билдирдиМанчестер Юнайтед Бруно Фернандешни сотмаслигини қатъий билдирдиБугун, 11:31
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди