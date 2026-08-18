Google смартфонлар ишлаб чиқаришни Хитойдан тўлиқ кўчиради

·1·Техно
Google смартфонлар ишлаб чиқаришни Хитойдан тўлиқ кўчиради

Технология оламидаги йирик ўзгаришлар фонида Google корпорацияси ўзининг барча турдаги смартфонларини йиғиш жараёнини Хитойдан бошқа давлатларга тўлиқ кўчириш ниятида эканини билдирди. ixbt.com нашрининг хабар беришича, компания ўз етказиб берувчиларини 2027-йилга бориб ишлаб чиқариш қувватларини Хитой ҳудудидан ташқарига тўлақонли кўчириш режасидан огоҳлантирган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Сўнгги йилларда Google Хитой ишлаб чиқариш занжирига бўлган қарамликни камайтириш мақсадида Ветнам ва Ҳиндистондаги ўз қувватларини жадал кенгайтириб келмоқда. Бироқ, шунга қарамай, ҳозирги кунда ҳам корпорация маҳсулотларининг салмоқли қисми айнан Хитойда йиғилмоқда.

Ветнамдаги муваффақиятлар ва янги қадамлар

Вазиятдан хабардор манбаларнинг маълум қилишича, жорий йилда Google юқори классга мансуб Pixel телефонларини илмий-тадқиқот, тажриба-конструкторлик ишлари ҳамда уларни серияли ишлаб чиқариш жараёнларини Ветнамда муваффақиятли якунлаган. Бу эса компания раҳбариятининг барча Pixel маҳсулот линияларини 2027-йилгача Хитойдан бутунлай олиб чиқиб кетиш борасидаги қарорини янада мустаҳкамлади.

Таъкидлаш жоизки, Google ушбу қадамни ташлаган иккинчи йирик глобал брендга айланади. Бунгача Samsung компанияси ўз смартфонларини ишлаб чиқаришни Хитойдан тўлиқ кўчириб ўтган биринчи гигант бўлганди.

Бозор омиллари ва логистика афзалликлари

Компанияга яқин бўлган манбанинг таъкидлашича, Apple'дан фарқли ўлароқ, Google ўзининг Pixel телефонларини Хитой бозорида сотмайди. Шу сабабли, компанияга ушбу мамлакатда ишлаб чиқаришни сақлаб қолиш учун ҳеч қандай бозор босими таъсир кўрсатмайди.

Шу билан бирга, Ветнамдаги жараёнлар етарлича силлиқ кечмоқда. Бунгача Samsung мазкур мамлакатда тўлақонли смартфон етказиб бериш экотизимини яратиб улгурган эди ва Google ҳозирда ана шу тайёр инфратузилмадан унумли фойдаланиш имкониятига эга.

GooglePixelСмартфонХитойТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Honor Робот Пҳоне савдоси бошланибоқ барча захиралар тугадиHonor Робот Пҳоне савдоси бошланибоқ барча захиралар тугадиБугун, 11:22OnePlus 12 эгалари смартфонлари ишдан чиқаётганидан шикоят қилмоқдаOnePlus 12 эгалари смартфонлари ишдан чиқаётганидан шикоят қилмоқдаБугун, 06:27Перовскит панеллар қуёш энергетикасида кремнийни ортда қолдирдиПеровскит панеллар қуёш энергетикасида кремнийни ортда қолдирдиБугун, 03:52Samsung Galaxy З Fold8 таъмирлашга яроқсиз деб топилдиSamsung Galaxy З Fold8 таъмирлашга яроқсиз деб топилдиБугун, 02:23АҚШ космосдаги муаммоларни ҳал қилиш учун янги хизматни йўлга қўймоқдаАҚШ космосдаги муаммоларни ҳал қилиш учун янги хизматни йўлга қўймоқдаБугун, 01:57Apple фойдаланувчиларига хавфли жосуслик дастурлари ҳақида огоҳлантириш юборилдиApple фойдаланувчиларига хавфли жосуслик дастурлари ҳақида огоҳлантириш юборилдиБугун, 01:27
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Honor Робот Пҳоне илк бор футбол майдонида кўриниш берди: 4D камерали смартфон имкониятлари
Honor Робот Пҳоне илк бор футбол майдонида кўриниш берди: 4D камерали смартфон имкониятлари
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди