Челси Педро Нетонинг трансфер нархини кескин ошириб юборди

·2·Спорт
Челси Педро Нетонинг трансфер нархини кескин ошириб юборди
Қисқача

Челси Педро Нетонинг трансфер қийматини кескин ошириб, уни тахминан 100 миллион фунт стерлинг этиб белгилади. Саудия Арабистонининг Ал-Ҳилал клуби 26 ёшли футболчига жиддий қизиқиш билдирмоқда ва у билан шахсий шартнома бўйича келишувга эришгани хабар қилинмоқда. Педро Нето 2024-йилда Вулверхемптондан 54 миллион фунт эвазига Челсига ўтган эди.

Лондоннинг Челси клуби ўз қанот ҳужумчиси Педро Нетонинг трансфер қийматини кескин ошириб, тахминан 100 миллион фунт стерлинг этиб белгилади. Goal.com ва Даилй Маил нашрлари тарқатган маълумотларга кўра, футболчига Саудия Арабистонининг Ал-Ҳилал клуби жиддий қизиқиш билдирмоқда ва ҳатто шахсий шартнофа шартлари бўйича келишувга ҳам эришилган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Португал миллий жамоаси аъзоси бўлган 26 ёшли футболчи 2024-йилда Вульверхемптондан 54 миллион фунт эвазига Стамфорд Бриджга кўчиб ўтган эди. Трансфер ойнасининг сўнгги ҳафталарида унинг атрофидаги вазият кескин тус олди ва лондонликлар раҳбарияти бозордаги сўнгги тенденцияларни ҳисобга олган ҳолда ўйинчи нархини деярли икки бараварга кўтарди.

Трансфер бозоридаги янги тенденциялар

Клуб расмийлари нархнинг ошишини Европадаги бошқа йирик трансферлар, хусусан, Реал Мадриднинг Ян Диоманде учун сарфлаган 120 миллион фунтлик битими ҳамда Ливерпул қизиқиш билдираётган PSJ ҳужумчиси Бредли Барколянинг улкан қиймати билан изоҳламоқда. Бозордаги бундай ўзгаришлар Челси раҳбариятига ўз шартларини ўтказиш имконини берди.

Гарчи Англия Премер-лигасининг гранд клублари футболчини ўз сафига қўшиб олишни узоқ вақтдан бери режалаштираётган бўлса-да, Саудия Арабистонининг Ал-Ҳилал клуби музокараларда энг фаол ҳаракат қилаётган томон бўлди. Ар-рийодликлар португалиялик вингер билан шахсий шартнома бўйича келишувга эришгани ва уни Яқин Шарққа кўчиб ўтишга кўндангани хабар қилинмоқда.

Эвропа грандлари учун жиддий зарба

Шунга қарамай, Ал-Ҳилал таклиф қилиши кутилаётган 60 миллион евро (тахминан 51 миллион фунт) атрофидаги маблағ Челси белгилаб қўйган улкан қийматдан анча паст. Агар клуб футболчини сотишга қарор қилса ҳам, трансфер ойнаси ёпилишига оз вақт қолгани сабабли унинг ўрнига муносиб номзод топиш қийин вазифага айланади.

Бу ҳолат Манчестер Сити ва Арсенал режаларига жиддий таъсир кўрсатди. Манчестер Сити бош мураббийи Энтсо Мареска ўзининг собиқ шогирдини жамоа ҳужум чизиғига қўшиб олишни истаётган эди. Микел Артета ҳам ўз қанотларини кучайтиришни режалаштирган, бироқ Челсининг бу қадар юқори талаби сабабли Арсенал эътиборини асосан ҳимоя чизиғини мустаҳкамлашга қаратмоқда.

Саудия Pro-лигасининг молиявий қудрати яна бир бор Европанинг етакчи жамоаларининг трансфер режаларини ўзгартириб юборди. Педро Нетонинг келажаги яқин кунларда янада ойдинлашиши кутилмоқда, унинг агентлари эса ҳозирча Яқин Шарққа эҳтимолий ўтиш борасида расмий баёнот беришмади.

Педро НетоЧелсиАл-ҲилалМанчестер СитиАрсенал
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ливерпул Париж клубидан икки иқтидорли футболчини олиб келмоқдаЛиверпул Париж клубидан икки иқтидорли футболчини олиб келмоқдаБугун, 11:37Манчестер Юнайтед Бруно Фернандешни сотмаслигини қатъий билдирдиМанчестер Юнайтед Бруно Фернандешни сотмаслигини қатъий билдирдиБугун, 11:31Қувончбек Исмоилов Жаҳон чемпионатида олтин медални қўлга киритди!Қувончбек Исмоилов Жаҳон чемпионатида олтин медални қўлга киритди!Бугун, 07:57Барселона ёш истеъдод Жессе Бисиуни ўз сафига қўшиб олдиБарселона ёш истеъдод Жессе Бисиуни ўз сафига қўшиб олдиБугун, 04:16Барселона жамоаси сафида ёрқин дебют қилган Жессе Бисиу ҳақида нима маълумБарселона жамоаси сафида ёрқин дебют қилган Жессе Бисиу ҳақида нима маълумБугун, 03:54MLS мавсуми: Нашвилле СК Интер Миами устидан йирик ғалабага эришдиMLS мавсуми: Нашвилле СК Интер Миами устидан йирик ғалабага эришдиБугун, 03:53
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди