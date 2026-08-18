Челси Педро Нетонинг трансфер нархини кескин ошириб юборди
Челси Педро Нетонинг трансфер қийматини кескин ошириб, уни тахминан 100 миллион фунт стерлинг этиб белгилади. Саудия Арабистонининг Ал-Ҳилал клуби 26 ёшли футболчига жиддий қизиқиш билдирмоқда ва у билан шахсий шартнома бўйича келишувга эришгани хабар қилинмоқда. Педро Нето 2024-йилда Вулверхемптондан 54 миллион фунт эвазига Челсига ўтган эди.
Лондоннинг Челси клуби ўз қанот ҳужумчиси Педро Нетонинг трансфер қийматини кескин ошириб, тахминан 100 миллион фунт стерлинг этиб белгилади. Goal.com ва Даилй Маил нашрлари тарқатган маълумотларга кўра, футболчига Саудия Арабистонининг Ал-Ҳилал клуби жиддий қизиқиш билдирмоқда ва ҳатто шахсий шартнофа шартлари бўйича келишувга ҳам эришилган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Португал миллий жамоаси аъзоси бўлган 26 ёшли футболчи 2024-йилда Вульверхемптондан 54 миллион фунт эвазига Стамфорд Бриджга кўчиб ўтган эди. Трансфер ойнасининг сўнгги ҳафталарида унинг атрофидаги вазият кескин тус олди ва лондонликлар раҳбарияти бозордаги сўнгги тенденцияларни ҳисобга олган ҳолда ўйинчи нархини деярли икки бараварга кўтарди.
Трансфер бозоридаги янги тенденцияларКлуб расмийлари нархнинг ошишини Европадаги бошқа йирик трансферлар, хусусан, Реал Мадриднинг Ян Диоманде учун сарфлаган 120 миллион фунтлик битими ҳамда Ливерпул қизиқиш билдираётган PSJ ҳужумчиси Бредли Барколянинг улкан қиймати билан изоҳламоқда. Бозордаги бундай ўзгаришлар Челси раҳбариятига ўз шартларини ўтказиш имконини берди.
Гарчи Англия Премер-лигасининг гранд клублари футболчини ўз сафига қўшиб олишни узоқ вақтдан бери режалаштираётган бўлса-да, Саудия Арабистонининг Ал-Ҳилал клуби музокараларда энг фаол ҳаракат қилаётган томон бўлди. Ар-рийодликлар португалиялик вингер билан шахсий шартнома бўйича келишувга эришгани ва уни Яқин Шарққа кўчиб ўтишга кўндангани хабар қилинмоқда.
Эвропа грандлари учун жиддий зарбаШунга қарамай, Ал-Ҳилал таклиф қилиши кутилаётган 60 миллион евро (тахминан 51 миллион фунт) атрофидаги маблағ Челси белгилаб қўйган улкан қийматдан анча паст. Агар клуб футболчини сотишга қарор қилса ҳам, трансфер ойнаси ёпилишига оз вақт қолгани сабабли унинг ўрнига муносиб номзод топиш қийин вазифага айланади.
Бу ҳолат Манчестер Сити ва Арсенал режаларига жиддий таъсир кўрсатди. Манчестер Сити бош мураббийи Энтсо Мареска ўзининг собиқ шогирдини жамоа ҳужум чизиғига қўшиб олишни истаётган эди. Микел Артета ҳам ўз қанотларини кучайтиришни режалаштирган, бироқ Челсининг бу қадар юқори талаби сабабли Арсенал эътиборини асосан ҳимоя чизиғини мустаҳкамлашга қаратмоқда.
Саудия Pro-лигасининг молиявий қудрати яна бир бор Европанинг етакчи жамоаларининг трансфер режаларини ўзгартириб юборди. Педро Нетонинг келажаги яқин кунларда янада ойдинлашиши кутилмоқда, унинг агентлари эса ҳозирча Яқин Шарққа эҳтимолий ўтиш борасида расмий баёнот беришмади.
…