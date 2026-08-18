SpaceX акциядорлари тузилмаси маълум бўлди: Alphabet асосий ташқи инвестор

·4·Техно
SpaceX акциядорлари тузилмаси маълум бўлди: Alphabet асосий ташқи инвестор
Қисқача

SECга тақдим этилган маълумотларга кўра, Alphabet SpaceXнинг энг йирик ташқи инвестори бўлиб, компаниянинг 551,2 миллион аксиясига, яни умумий капиталнинг қарийб 3,9 фоизига эгалик қилади. Ушбу улушнинг қиймати SpaceXнинг 1,95 триллион долларлик баҳоси асосида тахминан 77,2 миллиард долларни ташкил этади. Fidelity 302 миллион аксия (2,2 фоиз) билан иккинчи, Гигафунд эса 171,8 миллион аксия (1,2 фоиз) билан учинчи йирик ташқи инвестор ҳисобланади.

АҚШ Қимматли қоғозлар ва биржалар комиссиясига (SEC) тақдим этилган расмий маълумотларга кўра, Elon Musk'га тегишли бўлган SpaceX космик компаниясининг энг йирик ташқи акциядорлари таркиби аниқланди. ixbt.com нашрининг хабар беришича, Google компаниясининг бош офиси бўлган Alphabet корпорацияси ушбу аэрокосмик гигантнинг энг йирик ташқи инвесторига айланган бўлиб, унинг қўлида миллиардлаб долларлик улуш жамланган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ҳужжатлардаги рақамларга асосан, Alphabet компаниясига SpaceX'нинг тахминан 551,2 миллион дона акцияси тегишли бўлиб, бу умумий капиталнинг қарийб 3,9 фоизини ташкил этади. Ҳозирги кунда компаниянинг умумий қиймати 1,95 триллион доллар атрофида баҳоланаётганини ҳисобга олсак, Google бош компаниясининг ушбу пакетдаги улуши тахминан 77,2 миллиард долларга тенг экани маълум бўлади.

SpaceX'даги бошқа йирик инвесторлар

Коинотни ўзлаштириш ва сунъий йўлдош алоқаларини ривожлантириш йўлида улкан натижаларга эришиб келаётган SpaceX капиталида бошқа йирик молиявий тузилмалар ҳам сезиларли улушга эга. Хусусан, Fidelity инвестиция компанияси иккинчи йирик ташқи инвестор мақомига эга бўлиб, унинг ихтиёрида 302 миллион акция (2,2 фоиз) мавжуд. Ушбу пакетнинг қиймати ҳозирда салкам 42,4 миллиард долларни ташкил этади.

Кучли учликка Гигафунд венчур фонди якун ясайди. Ушбу фонд 171,8 миллион дона акцияга ёки компания капиталининг тахминан 1,2 фоизига эгалик қилади. Мазкур улушнинг бозор қиймати эса 24 миллиард доллар атрофида баҳоланмоқда. Бу каби йирик сармоялар хусусий космик саноатнинг истиқболи нақадар юқори эканини яққол кўрсатади.

Elon Musk'нинг компаниядаги роли ва назорати

Ташқи инвесторлар миллиардлаб доллар сармоя киритганига қарамасдан, SpaceX устидан тўлиқ назорат компания асосчиси ва раҳбари Elon Musk қўлида қолмоқда. Унинг ихтиёрида акциядорлик капиталининг қарийб 42 фоизи мавжуд. Шу билан бирга, овоз бериш ҳуқуқини берувчи акцияларнинг салкам 80 фоизи айнан Elon Musk'га тегишли бўлиб, бу унга компания стратегияси ва бошқаруви бўйича исталган асосий қарорларни якка ўзи қабул қилиш имконини беради.

Маълумот учун, Alphabet Google қидирув тизими, Android операцион тизими, YouTube ва бошқа йирик технологик хизматларни бошқарувчи глобал гигант ҳисобланади. Шунга қарамай, унинг SpaceX'даги улуши Elon Musk'нинг шахсий улушидан қарийб 20 баравар камроқни ташкил қилади. Шунга қарамай, Alphabet'нинг ушбу стратегик инвестицияси технология ва космик саноат оламидаги ўзаро яқин интеграциянинг яққол намунасидир.

SpaceXAlphabetGoogleElon MuskИнвестиция
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Google смартфонлар ишлаб чиқаришни Хитойдан тўлиқ кўчирадиGoogle смартфонлар ишлаб чиқаришни Хитойдан тўлиқ кўчирадиБугун, 11:54Honor Робот Пҳоне савдоси бошланибоқ барча захиралар тугадиHonor Робот Пҳоне савдоси бошланибоқ барча захиралар тугадиБугун, 11:22OnePlus 12 эгалари смартфонлари ишдан чиқаётганидан шикоят қилмоқдаOnePlus 12 эгалари смартфонлари ишдан чиқаётганидан шикоят қилмоқдаБугун, 06:27Перовскит панеллар қуёш энергетикасида кремнийни ортда қолдирдиПеровскит панеллар қуёш энергетикасида кремнийни ортда қолдирдиБугун, 03:52Samsung Galaxy З Fold8 таъмирлашга яроқсиз деб топилдиSamsung Galaxy З Fold8 таъмирлашга яроқсиз деб топилдиБугун, 02:23АҚШ космосдаги муаммоларни ҳал қилиш учун янги хизматни йўлга қўймоқдаАҚШ космосдаги муаммоларни ҳал қилиш учун янги хизматни йўлга қўймоқдаБугун, 01:57
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Honor Робот Пҳоне илк бор футбол майдонида кўриниш берди: 4D камерали смартфон имкониятлари
Honor Робот Пҳоне илк бор футбол майдонида кўриниш берди: 4D камерали смартфон имкониятлари
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди