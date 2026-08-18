SpaceX акциядорлари тузилмаси маълум бўлди: Alphabet асосий ташқи инвестор
SECга тақдим этилган маълумотларга кўра, Alphabet SpaceXнинг энг йирик ташқи инвестори бўлиб, компаниянинг 551,2 миллион аксиясига, яни умумий капиталнинг қарийб 3,9 фоизига эгалик қилади. Ушбу улушнинг қиймати SpaceXнинг 1,95 триллион долларлик баҳоси асосида тахминан 77,2 миллиард долларни ташкил этади. Fidelity 302 миллион аксия (2,2 фоиз) билан иккинчи, Гигафунд эса 171,8 миллион аксия (1,2 фоиз) билан учинчи йирик ташқи инвестор ҳисобланади.
АҚШ Қимматли қоғозлар ва биржалар комиссиясига (SEC) тақдим этилган расмий маълумотларга кўра, Elon Musk'га тегишли бўлган SpaceX космик компаниясининг энг йирик ташқи акциядорлари таркиби аниқланди. ixbt.com нашрининг хабар беришича, Google компаниясининг бош офиси бўлган Alphabet корпорацияси ушбу аэрокосмик гигантнинг энг йирик ташқи инвесторига айланган бўлиб, унинг қўлида миллиардлаб долларлик улуш жамланган. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ҳужжатлардаги рақамларга асосан, Alphabet компаниясига SpaceX'нинг тахминан 551,2 миллион дона акцияси тегишли бўлиб, бу умумий капиталнинг қарийб 3,9 фоизини ташкил этади. Ҳозирги кунда компаниянинг умумий қиймати 1,95 триллион доллар атрофида баҳоланаётганини ҳисобга олсак, Google бош компаниясининг ушбу пакетдаги улуши тахминан 77,2 миллиард долларга тенг экани маълум бўлади.
SpaceX'даги бошқа йирик инвесторларКоинотни ўзлаштириш ва сунъий йўлдош алоқаларини ривожлантириш йўлида улкан натижаларга эришиб келаётган SpaceX капиталида бошқа йирик молиявий тузилмалар ҳам сезиларли улушга эга. Хусусан, Fidelity инвестиция компанияси иккинчи йирик ташқи инвестор мақомига эга бўлиб, унинг ихтиёрида 302 миллион акция (2,2 фоиз) мавжуд. Ушбу пакетнинг қиймати ҳозирда салкам 42,4 миллиард долларни ташкил этади.
Кучли учликка Гигафунд венчур фонди якун ясайди. Ушбу фонд 171,8 миллион дона акцияга ёки компания капиталининг тахминан 1,2 фоизига эгалик қилади. Мазкур улушнинг бозор қиймати эса 24 миллиард доллар атрофида баҳоланмоқда. Бу каби йирик сармоялар хусусий космик саноатнинг истиқболи нақадар юқори эканини яққол кўрсатади.
Elon Musk'нинг компаниядаги роли ва назоратиТашқи инвесторлар миллиардлаб доллар сармоя киритганига қарамасдан, SpaceX устидан тўлиқ назорат компания асосчиси ва раҳбари Elon Musk қўлида қолмоқда. Унинг ихтиёрида акциядорлик капиталининг қарийб 42 фоизи мавжуд. Шу билан бирга, овоз бериш ҳуқуқини берувчи акцияларнинг салкам 80 фоизи айнан Elon Musk'га тегишли бўлиб, бу унга компания стратегияси ва бошқаруви бўйича исталган асосий қарорларни якка ўзи қабул қилиш имконини беради.
Маълумот учун, Alphabet Google қидирув тизими, Android операцион тизими, YouTube ва бошқа йирик технологик хизматларни бошқарувчи глобал гигант ҳисобланади. Шунга қарамай, унинг SpaceX'даги улуши Elon Musk'нинг шахсий улушидан қарийб 20 баравар камроқни ташкил қилади. Шунга қарамай, Alphabet'нинг ушбу стратегик инвестицияси технология ва космик саноат оламидаги ўзаро яқин интеграциянинг яққол намунасидир.
…