19 август куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
19 август куни амал қиладиган доллар курси 36–37 сўм атрофида пасайиши кутилмоқда. Бу ҳақда Банкир Telegram канали хабар берди. Банкларга долларни сотиш бўйича энг яхши курслар Инвест Финансе Банк, НБУ, Садерат Банк Ташкент ва Тенгебанкда 11 850 сўмни ташкил этмоқда, долларни сотиб олиш бўйича эса Apex Банк ва Пойтахтбанкда 11 870 сўм, Асакабанкда 11 890 сўм белгиланган.
19 август куни амал қиладиган доллар курси 36–37 сўм атрофида пасайиши кутилмоқда. Бу ҳақда Банкир Telegram канали хабар берди.
Банкларга долларни сотиш бўйича энг яхши курслар:
• Инвест Финансе Банк — 11 850 сўм.
• НБУ — 11 850 сўм.
• Садерат Банк Ташкент — 11 850 сўм.
• Тенгебанк — 11 850 сўм.
Банклардан долларни сотиб олиш бўйича энг яхши курслар:
• Apex Банк — 11 870 сўм.
• Пойтахтбанк — 11 870 сўм.
• Асакабанк — 11 890 сўм.
Кун давомида курс ўзгариши мумкин. Аниқ курс учун банкларнинг расмий сайтига ташриф буюринг.
…