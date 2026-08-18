19 август куни доллар курси пасайиши кутилмоқда

·29·Иқтисодиёт
19 август куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
Қисқача

19 август куни амал қиладиган доллар курси 36–37 сўм атрофида пасайиши кутилмоқда. Бу ҳақда Банкир Telegram канали хабар берди. Банкларга долларни сотиш бўйича энг яхши курслар Инвест Финансе Банк, НБУ, Садерат Банк Ташкент ва Тенгебанкда 11 850 сўмни ташкил этмоқда, долларни сотиб олиш бўйича эса Apex Банк ва Пойтахтбанкда 11 870 сўм, Асакабанкда 11 890 сўм белгиланган.

19 август куни амал қиладиган доллар курси 36–37 сўм атрофида пасайиши кутилмоқда. Бу ҳақда Банкир Telegram канали хабар берди.

Банкларга долларни сотиш бўйича энг яхши курслар:

Инвест Финансе Банк — 11 850 сўм.

• НБУ — 11 850 сўм.

• Садерат Банк Ташкент — 11 850 сўм.

Тенгебанк — 11 850 сўм.

Банклардан долларни сотиб олиш бўйича энг яхши курслар:

Apex Банк — 11 870 сўм.

• Пойтахтбанк — 11 870 сўм.

• Асакабанк — 11 890 сўм.

Кун давомида курс ўзгариши мумкин. Аниқ курс учун банкларнинг расмий сайтига ташриф буюринг.

Инвест Финансе БанкТенгебанкApex БанкПойтахтбанкАсакабанк
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Янги қарор: 2027 йилдан бўлиб тўлаш (рассрочка) қандай тартибга солинади?Янги қарор: 2027 йилдан бўлиб тўлаш (рассрочка) қандай тартибга солинади?Кеча, 22:1218 август учун валюта курслари эълон қилинди18 август учун валюта курслари эълон қилиндиКеча, 17:4218 август куни доллар курси пасайиши кутилмоқда18 август куни доллар курси пасайиши кутилмоқдаКеча, 12:01Ўзбекистон бензин импортини 54 фоизга оширдиЎзбекистон бензин импортини 54 фоизга оширдиКеча, 09:24«Аввал Ўзбекистон таъминланади»: Афғонистонга электр сотиш бўйича расмий жавоб«Аввал Ўзбекистон таъминланади»: Афғонистонга электр сотиш бўйича расмий жавоб15.08, 20:3417 август учун валюта курслари эълон қилинди17 август учун валюта курслари эълон қилинди14.08, 17:52
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Иқтисодиёт янгиликлар

13 август учун валюта курслари эълон қилинди
13 август учун валюта курслари эълон қилинди
Чегаралар ёпилди: Ўзбекистон ва Покистон Афғонистонни четлаб ўтадиган йўлни танлади
Чегаралар ёпилди: Ўзбекистон ва Покистон Афғонистонни четлаб ўтадиган йўлни танлади
4 август учун валюта курслари эълон қилинди
4 август учун валюта курслари эълон қилинди
3 август учун валюта курслари эълон қилинди
3 август учун валюта курслари эълон қилинди
10 август учун валюта курслари эълон қилинди
10 август учун валюта курслари эълон қилинди
18 август куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
18 август куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
12 август куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
12 август куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
14 август куни доллар курси пасайиши кутилмоқда
14 август куни доллар курси пасайиши кутилмоқда