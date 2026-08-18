Ливерпул Париж клубидан икки иқтидорли футболчини олиб келмоқда
Ливерпул Пари Сен-Жерменнинг 18 ёшли қанот ҳужумчиси Иброҳим Мбае билан беш йиллик шартнома шартлари бўйича келишиб олди. Мерсисайдликлар 23 ёшли Брэдли Барколя учун ҳам Пари Сен-Жерменга 135 миллион евролик янги таклиф юборди. Мбае ва Барколя Ленсга қарши ўйин қайдномасига киритилмади, Париж клуби эса уларнинг эҳтимолий кетишига тайёргарлик кўриб, Ферран Торрес ва Мика Годцни таркибга қўшди.
Англия Премер-лигаси етакчиларидан бири бўлган Ливерпул ёзги трансферлар мавсумида кескин қадам ташлаб, Пари Сен-Жермен қанот ҳужумчиси Иброҳим Мбае билан шахсий шартнома шартлари бўйича келишувга эришди. Бу ҳақда RMC Sport нашри ходими Фабрисе Ҳавкинс хабар тарқатди. Ушбу ҳаракат бош мураббий Андони Ираоланинг жамоа ҳужум чизиғини ёшартириш ва тезликни ошириш борасидаги режасининг муҳим қисми ҳисобланади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
RMC Sport маълумотига кўра, 18 ёшли Сенегал терма жамоаси аъзоси Ливерпул билан беш йиллик молиявий шартномани маъқуллаган. Бунгача жамоа Осасуна сафидан Виктор Мунозни ўз сафига қўшиб улгурган эди. Янги истеъдод эгасига Германиянинг Боруссия Дортмунд ёки бошқа гранд клублари ҳам даъвогар бўлганига қарамай, футболчининг ўзи Англия чемпионатида тўп суришни истамоқда.
Ўтган мавсум Луис Энрике қўл остида 29 та учрашувда майдонга тушиб, 3 та гол урган ёш футболчи Пари Сен-Жермен таркибида асосий таркибдан барқарор ўрин топишда қийинчиликларга дуч келаётган эди. Сабаби, жамоа сафида Усмон Дембеле ва Хвича Кваратсхелиа каби тажрибали ижрочилар рақобат туғдирмоқда. Шунга қарамай, унинг салоҳияти инглиз клуби эътиборини тортди.
Брэдли Барколя учун улкан таклифМбае трансфери билан бир қаторда, Ливерпул Париж клубининг яна бир етакчи қанот футболчиси Брэдли Барколя учун ҳам курашни жиддий тарзда кучайтирди. Мерсисайдликлар 23 ёшли франциялик футболчи учун Пари Сен-Жерменга 135 миллион евро миқдоридаги янги ва яхшиланган таклифни юборишди. Клуб раҳбарияти узоқ вақтдан бери кузатиб келаётган бу ўйинчини ўз сафига қўшиб олиш ниятида қатъий.
Маълумки, ўтган йили Александр Исак рекорд даражадаги 125 миллион фунт эвазига сотиб олинганидан кейин Ливерпул молиявий масалаларда бироз эҳтиёткорона ёндашаётган эди. Бироқ Amazon асосчиси Jeff Bezosнинг клуб капиталига қўшилиши Анфиелддаги молиявий имкониятларни кенгайтириб, трансфер бозорида янада фаол ва тажовузкор ҳаракат қилиш имконини бермоқда. Эндиликда жамоа Пари Сен-Жермен президенти Носир Ал-Хелайфининг якуний жавобини кутмоқда.
Бош мураббийнинг муносабати ва парижликларнинг режалариПари Сен-Жермен бош мураббий Луис Энрике матбуот анжуманларида футболчиларнинг келажагига оид саволларга лўнда жавоб қайтариб, трансфер ойнаси ёпилмагунча бу мавзуда гапирмаслигини билдирди. Ҳар икки футболчи — Мбае ва Барколя Ленсга қарши кечган ўйин қайдномасига киритилмади, ҳолибки улар UEFA Суперкубоги доирасидаги Астон Вилла баҳсида захирада қолган эдилар.
Париж клуби мазкур футболчиларнинг эҳтимолий кетишига тайёргарлик кўриб улгурган кўринади. Француз клуби Барселона сафидан Ферран Торрес ва Аяксдан Мика Годтсни ўз сафига қўшиб олиш орқали келажак авлод таркибини шакллантириш ишларини бошлаб юборди. Ливерпул эса трансфер ойнасининг энг шов-шувли битимларидан бирини расмийлаштиришга яқин турибди.
…