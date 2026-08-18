Ливерпул Париж клубидан икки иқтидорли футболчини олиб келмоқда

·9·Спорт
Ливерпул Париж клубидан икки иқтидорли футболчини олиб келмоқда
Қисқача

Ливерпул Пари Сен-Жерменнинг 18 ёшли қанот ҳужумчиси Иброҳим Мбае билан беш йиллик шартнома шартлари бўйича келишиб олди. Мерсисайдликлар 23 ёшли Брэдли Барколя учун ҳам Пари Сен-Жерменга 135 миллион евролик янги таклиф юборди. Мбае ва Барколя Ленсга қарши ўйин қайдномасига киритилмади, Париж клуби эса уларнинг эҳтимолий кетишига тайёргарлик кўриб, Ферран Торрес ва Мика Годцни таркибга қўшди.

Англия Премер-лигаси етакчиларидан бири бўлган Ливерпул ёзги трансферлар мавсумида кескин қадам ташлаб, Пари Сен-Жермен қанот ҳужумчиси Иброҳим Мбае билан шахсий шартнома шартлари бўйича келишувга эришди. Бу ҳақда RMC Sport нашри ходими Фабрисе Ҳавкинс хабар тарқатди. Ушбу ҳаракат бош мураббий Андони Ираоланинг жамоа ҳужум чизиғини ёшартириш ва тезликни ошириш борасидаги режасининг муҳим қисми ҳисобланади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

RMC Sport маълумотига кўра, 18 ёшли Сенегал терма жамоаси аъзоси Ливерпул билан беш йиллик молиявий шартномани маъқуллаган. Бунгача жамоа Осасуна сафидан Виктор Мунозни ўз сафига қўшиб улгурган эди. Янги истеъдод эгасига Германиянинг Боруссия Дортмунд ёки бошқа гранд клублари ҳам даъвогар бўлганига қарамай, футболчининг ўзи Англия чемпионатида тўп суришни истамоқда.

Ўтган мавсум Луис Энрике қўл остида 29 та учрашувда майдонга тушиб, 3 та гол урган ёш футболчи Пари Сен-Жермен таркибида асосий таркибдан барқарор ўрин топишда қийинчиликларга дуч келаётган эди. Сабаби, жамоа сафида Усмон Дембеле ва Хвича Кваратсхелиа каби тажрибали ижрочилар рақобат туғдирмоқда. Шунга қарамай, унинг салоҳияти инглиз клуби эътиборини тортди.

Брэдли Барколя учун улкан таклиф

Мбае трансфери билан бир қаторда, Ливерпул Париж клубининг яна бир етакчи қанот футболчиси Брэдли Барколя учун ҳам курашни жиддий тарзда кучайтирди. Мерсисайдликлар 23 ёшли франциялик футболчи учун Пари Сен-Жерменга 135 миллион евро миқдоридаги янги ва яхшиланган таклифни юборишди. Клуб раҳбарияти узоқ вақтдан бери кузатиб келаётган бу ўйинчини ўз сафига қўшиб олиш ниятида қатъий.

Маълумки, ўтган йили Александр Исак рекорд даражадаги 125 миллион фунт эвазига сотиб олинганидан кейин Ливерпул молиявий масалаларда бироз эҳтиёткорона ёндашаётган эди. Бироқ Amazon асосчиси Jeff Bezosнинг клуб капиталига қўшилиши Анфиелддаги молиявий имкониятларни кенгайтириб, трансфер бозорида янада фаол ва тажовузкор ҳаракат қилиш имконини бермоқда. Эндиликда жамоа Пари Сен-Жермен президенти Носир Ал-Хелайфининг якуний жавобини кутмоқда.

Бош мураббийнинг муносабати ва парижликларнинг режалари

Пари Сен-Жермен бош мураббий Луис Энрике матбуот анжуманларида футболчиларнинг келажагига оид саволларга лўнда жавоб қайтариб, трансфер ойнаси ёпилмагунча бу мавзуда гапирмаслигини билдирди. Ҳар икки футболчи — Мбае ва Барколя Ленсга қарши кечган ўйин қайдномасига киритилмади, ҳолибки улар UEFA Суперкубоги доирасидаги Астон Вилла баҳсида захирада қолган эдилар.

Париж клуби мазкур футболчиларнинг эҳтимолий кетишига тайёргарлик кўриб улгурган кўринади. Француз клуби Барселона сафидан Ферран Торрес ва Аяксдан Мика Годтсни ўз сафига қўшиб олиш орқали келажак авлод таркибини шакллантириш ишларини бошлаб юборди. Ливерпул эса трансфер ойнасининг энг шов-шувли битимларидан бирини расмийлаштиришга яқин турибди.

ЛиверпулПари Сен-ЖерменИброҳим МбаеБрэдли БарколяТрансферлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Манчестер Юнайтед Бруно Фернандешни сотмаслигини қатъий билдирдиМанчестер Юнайтед Бруно Фернандешни сотмаслигини қатъий билдирдиБугун, 11:31Қувончбек Исмоилов Жаҳон чемпионатида олтин медални қўлга киритди!Қувончбек Исмоилов Жаҳон чемпионатида олтин медални қўлга киритди!Бугун, 07:57Барселона ёш истеъдод Жессе Бисиуни ўз сафига қўшиб олдиБарселона ёш истеъдод Жессе Бисиуни ўз сафига қўшиб олдиБугун, 04:16Барселона жамоаси сафида ёрқин дебют қилган Жессе Бисиу ҳақида нима маълумБарселона жамоаси сафида ёрқин дебют қилган Жессе Бисиу ҳақида нима маълумБугун, 03:54MLS мавсуми: Нашвилле СК Интер Миами устидан йирик ғалабага эришдиMLS мавсуми: Нашвилле СК Интер Миами устидан йирик ғалабага эришдиБугун, 03:53Милан Эндрик трансфери учун ҳаракат бошладиМилан Эндрик трансфери учун ҳаракат бошладиБугун, 02:38
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди