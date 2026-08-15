Алан Смит Англия Премер-лигасида икки жамоали пойгани тахмин қилди

·0·Спорт
Алан Смит Англия Премер-лигасида икки жамоали пойгани тахмин қилди

Англия Премер-лигасининг келгуси мавсуми яна икки етакчи жамоа — Арсенал ва Манчестер Сити ўртасидаги муросасиз чемпионат пойгасига айланиши кутилмоқда. Лондонликларнинг собиқ ҳужумчиси Алан Смитнинг фикрича, бошқа рақобатдош клублардаги мураббийлар алмашинуви фонида амалдаги чемпионлар устунликни ўз қўлида сақлаб қолади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

MetroviaBestBettingSites.co.ук нашрига берган интервюсида Алан Смит рақиблар лагеридаги ўзгаришлар кучли икталик ҳукмронлигига путур етказа олмаслигини таъкидлади. Микел Артета бошчилигидаги жамоа ўтган мавсумдаги муваффақиятдан сўнг ўз таркибини янада кучайтириб, яна асосий даъвогарга айланди.

Чемпионлик учун асосий рақобат

Смитнинг сўзларига кўра, асосий чемпионлик унвони яна икки клуб ўртасида кечади. «Мен Манчестер Ситини Арсеналга асосий рақиб деб биламан», — дейди собиқ футболчи. Унинг фикрича, шаҳарликлар сафида янги мураббийнинг иш бошлаши бироз савол туғдирса-да, улар барибир асосий таҳдид бўлиб қолади.

Шу билан бирга, Манчестер Сити таркибида кутилаётган ўзгаришлар ва етакчиларнинг кетиши жамоага қандай таъсир қилиши муҳим аҳамият касб этади. Жон Стоунс, Бернарду Силва ва Натан Аке каби тажрибали футболчиларнинг кетиши ҳамда Родрининг Барселонага эҳтимолий ўтиши чемпионлик пойгасида ўз таъсирини кўрсатиши мумкин.

Турнир жадвалидаги кучли бешлик прогнози

Эксперт ўзининг якуний башоратларида кучли бешлик ва еврокубоклар зонасидаги ўринларни ҳам тақсимлаб чиқди. Унинг тахминича, Арсенал чемпионликни сақлаб қолади, Манчестер Сити эса иккинчи ўринни эгаллайди.

Кучли бешликнинг қолган қисми ҳақида гапирар экан, Алан Смит қуйидаги жамоаларни тилга олди:

  • Манчестер Юнайтед — учинчи ўрин
  • Ливерпул — тўртинчи ўрин
  • Челси — бешинчи ўрин
Шунингдек, Смитнинг фикрича, Хаби Алонсо бошчилигидаги Челси ўтган мавсумдагига қараганда анча яхши натижа кўрсатиши кутилмоқда. Олтинчи ўрин учун асосий давогар сифатида эса Астон Вилла жамоаси эътироф этилди.

Алан СмитАрсеналМанчестер СитиAP_ЛФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Катта октагон жанги: UFC 330 супертурнири ҳақида барча тафсилотлар...Катта октагон жанги: UFC 330 супертурнири ҳақида барча тафсилотлар...Бугун, 14:26Дунёнинг энг кучлилари: Синдаров супертурнирда қандай натижа қайд этмоқда?Дунёнинг энг кучлилари: Синдаров супертурнирда қандай натижа қайд этмоқда?Бугун, 14:213 жанг 3 ғалаба: Ўзбек боксчилари «IBA.PRO 20» турнирини ларзага солди3 жанг 3 ғалаба: Ўзбек боксчилари «IBA.PRO 20» турнирини ларзага солдиБугун, 14:16Симеоне янги жангчи топди: Жаҳон чемпиони Кристиан Ромеро «Атлетико»даСимеоне янги жангчи топди: Жаҳон чемпиони Кристиан Ромеро «Атлетико»даБугун, 14:08Лионель Мессининг Нашвиллга қарши ўйинда майдонга тушиши сўроқ остида қолмоқдаЛионель Мессининг Нашвиллга қарши ўйинда майдонга тушиши сўроқ остида қолмоқдаБугун, 13:36Jeff Bezos Ливерпул клуби аксияларини сотиб олдиJeff Bezos Ливерпул клуби аксияларини сотиб олдиБугун, 12:39
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Месси Ямални 6 ойлигида чўмилтираётгани акс этган суратга изоҳ берди
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Тотти Шомуродов ҳақида: Римдаги адолатсизликдан ЖЧ-2026 тарихигача
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?