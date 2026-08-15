Алан Смит Англия Премер-лигасида икки жамоали пойгани тахмин қилди
Англия Премер-лигасининг келгуси мавсуми яна икки етакчи жамоа — Арсенал ва Манчестер Сити ўртасидаги муросасиз чемпионат пойгасига айланиши кутилмоқда. Лондонликларнинг собиқ ҳужумчиси Алан Смитнинг фикрича, бошқа рақобатдош клублардаги мураббийлар алмашинуви фонида амалдаги чемпионлар устунликни ўз қўлида сақлаб қолади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
MetroviaBestBettingSites.co.ук нашрига берган интервюсида Алан Смит рақиблар лагеридаги ўзгаришлар кучли икталик ҳукмронлигига путур етказа олмаслигини таъкидлади. Микел Артета бошчилигидаги жамоа ўтган мавсумдаги муваффақиятдан сўнг ўз таркибини янада кучайтириб, яна асосий даъвогарга айланди.
Чемпионлик учун асосий рақобатСмитнинг сўзларига кўра, асосий чемпионлик унвони яна икки клуб ўртасида кечади. «Мен Манчестер Ситини Арсеналга асосий рақиб деб биламан», — дейди собиқ футболчи. Унинг фикрича, шаҳарликлар сафида янги мураббийнинг иш бошлаши бироз савол туғдирса-да, улар барибир асосий таҳдид бўлиб қолади.
Шу билан бирга, Манчестер Сити таркибида кутилаётган ўзгаришлар ва етакчиларнинг кетиши жамоага қандай таъсир қилиши муҳим аҳамият касб этади. Жон Стоунс, Бернарду Силва ва Натан Аке каби тажрибали футболчиларнинг кетиши ҳамда Родрининг Барселонага эҳтимолий ўтиши чемпионлик пойгасида ўз таъсирини кўрсатиши мумкин.
Турнир жадвалидаги кучли бешлик прогнозиЭксперт ўзининг якуний башоратларида кучли бешлик ва еврокубоклар зонасидаги ўринларни ҳам тақсимлаб чиқди. Унинг тахминича, Арсенал чемпионликни сақлаб қолади, Манчестер Сити эса иккинчи ўринни эгаллайди.
Кучли бешликнинг қолган қисми ҳақида гапирар экан, Алан Смит қуйидаги жамоаларни тилга олди:
- Манчестер Юнайтед — учинчи ўрин
- Ливерпул — тўртинчи ўрин
- Челси — бешинчи ўрин
…