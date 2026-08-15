Starship космик кемасини Мечазилла минораси ёрдамида тутиш синовлари бошланади

·0·Техно
Starship космик кемасини Мечазилла минораси ёрдамида тутиш синовлари бошланади

SpaceX компанияси ўзининг улкан Starship космик кемасининг навбатдаги — Флигҳт 14 синов парвозини амалга ошириш муддатларини ўзгартирди. Ixbt.com нашрининг хабар беришича, дастлаб стартни август ойининг охирига режалаштирган компания, сўнгги баёнотларга кўра, энди сентябр ойининг бошига мўлжалламоқда. Жумладан, NASA раҳбари Жаред Айзекман ҳам шу муддатларга ишора қилган. Мазкур муҳим синов Теҳрас штатидаги Starbase космодромидан учирилиши кўзда тутилган ва у бутун дастурнинг энг масъулиятли босқичларидан бири бўлиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ушбу парвознинг асосий технологик янгилиги сифатида SpaceX тарихда илк бор фазодан қайтаётган Starship нинг юқори поғонасини тўғридан-тўғри Мечазилла старт минораси ёрдамида тутиб қолишга уриниб кўради. Агар ушбу мураккаб операция муваффақиятли амалга ошса, бу ракеталарни қайта тиклаш ва улардан яна фойдаланиш соҳасида улкан илмий-техник ютуқ бўлади. Бундай ёндашув келгусида космикка парвоз қилиш харажатларини кескин камайтириш ҳамда тайёргарлик жараёнларини сезиларли даражада тезлаштириш имконини беради.

Starlink V3 сунъий йўлдошларини орбитага чиқариш

Флигҳт 14 синовининг яна бир муҳим вазифаси сифатида янги авлод қурилмаларини фазога элтиш белгиланган. Хабарга кўра, мазкур парвоз давомида орбитага модернизация қилинган Starlink V3 сунъий йўлдошларининг илк партияси муваффақиятли чиқарилиши керак. Ушбу қурилмалар SpaceX компаниясининг интернет тармоғи гуруҳининг янги босқичи ҳисобланиб, тармоқ ўтказувчанлик қобилиятини ва алоқа сифатини аввалгидан анча юқори даражага кўтариши кутилмоқда.

Ҳозирча космик кема учириладиган аниқ сана эълон қилингани йўқ. Мутахассисларнинг таъкидлашича, старт вақти ракетанинг техник жиҳатдан тўлиқ тайёрлигига ҳамда тегишли давлат идоралари томонидан бериладиган махсус рухсатномаларга бевосита боғлиқ бўлади. SpaceX муҳандислари сўнгги тайёргарлик ишларини якунлаш устида жадал фаолият олиб бормоқда ва ушбу синов бутун космик саноат учун янги саҳна очиши кутилмоқда.

SpaceXStarshipМечазиллаStarlinkТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Илк буклама iPhone савдоси дастлаб фақат битта бозорда бошланиши мумкинИлк буклама iPhone савдоси дастлаб фақат битта бозорда бошланиши мумкинБугун, 14:54Apple iPhone ва Мак фойдаланувчиларига хавфли киберҳужумлар ҳақида огоҳлантирдиApple iPhone ва Мак фойдаланувчиларига хавфли киберҳужумлар ҳақида огоҳлантирдиБугун, 14:30iQOO компанияси 15 000 мА·ч аккумуляторли консептуал смартфонни намойиш этдиiQOO компанияси 15 000 мА·ч аккумуляторли консептуал смартфонни намойиш этдиБугун, 13:55Apple iPhone 18 моделларини чиқариш графигини ўзгартириши кутилмоқдаApple iPhone 18 моделларини чиқариш графигини ўзгартириши кутилмоқдаБугун, 13:30Илон Маск: 2029-йилга бориб сунъий интеллектни космосга кўчиришга тўғри келадиИлон Маск: 2029-йилга бориб сунъий интеллектни космосга кўчиришга тўғри келадиБугун, 11:26АҚШ Ойштурар жойига қайтиш муддатини тезлаштирмоқдаАҚШ Ойштурар жойига қайтиш муддатини тезлаштирмоқдаБугун, 09:51
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди