Starship космик кемасини Мечазилла минораси ёрдамида тутиш синовлари бошланади
SpaceX компанияси ўзининг улкан Starship космик кемасининг навбатдаги — Флигҳт 14 синов парвозини амалга ошириш муддатларини ўзгартирди. Ixbt.com нашрининг хабар беришича, дастлаб стартни август ойининг охирига режалаштирган компания, сўнгги баёнотларга кўра, энди сентябр ойининг бошига мўлжалламоқда. Жумладан, NASA раҳбари Жаред Айзекман ҳам шу муддатларга ишора қилган. Мазкур муҳим синов Теҳрас штатидаги Starbase космодромидан учирилиши кўзда тутилган ва у бутун дастурнинг энг масъулиятли босқичларидан бири бўлиши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ушбу парвознинг асосий технологик янгилиги сифатида SpaceX тарихда илк бор фазодан қайтаётган Starship нинг юқори поғонасини тўғридан-тўғри Мечазилла старт минораси ёрдамида тутиб қолишга уриниб кўради. Агар ушбу мураккаб операция муваффақиятли амалга ошса, бу ракеталарни қайта тиклаш ва улардан яна фойдаланиш соҳасида улкан илмий-техник ютуқ бўлади. Бундай ёндашув келгусида космикка парвоз қилиш харажатларини кескин камайтириш ҳамда тайёргарлик жараёнларини сезиларли даражада тезлаштириш имконини беради.
Starlink V3 сунъий йўлдошларини орбитага чиқаришФлигҳт 14 синовининг яна бир муҳим вазифаси сифатида янги авлод қурилмаларини фазога элтиш белгиланган. Хабарга кўра, мазкур парвоз давомида орбитага модернизация қилинган Starlink V3 сунъий йўлдошларининг илк партияси муваффақиятли чиқарилиши керак. Ушбу қурилмалар SpaceX компаниясининг интернет тармоғи гуруҳининг янги босқичи ҳисобланиб, тармоқ ўтказувчанлик қобилиятини ва алоқа сифатини аввалгидан анча юқори даражага кўтариши кутилмоқда.
Ҳозирча космик кема учириладиган аниқ сана эълон қилингани йўқ. Мутахассисларнинг таъкидлашича, старт вақти ракетанинг техник жиҳатдан тўлиқ тайёрлигига ҳамда тегишли давлат идоралари томонидан бериладиган махсус рухсатномаларга бевосита боғлиқ бўлади. SpaceX муҳандислари сўнгги тайёргарлик ишларини якунлаш устида жадал фаолият олиб бормоқда ва ушбу синов бутун космик саноат учун янги саҳна очиши кутилмоқда.
…