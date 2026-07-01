ЖЧ-2026да бугун учта муҳим плей-офф учрашуви бўлиб ўтади
АҚШ, Канада ва Мексика мезбонлик қилаётган 2026 йилги жаҳон чемпионатида плей-офф баҳслари қизғин давом этмоқда. Бугун, 1 июль куни ва 2 июлга ўтар кечаси 1/16 финал босқичининг яна учта учрашуви ўтказилади.
Кун дастуридан Англия — Конго ДР, Бельгия — Сенегал ҳамда АҚШ — Босния ва Герцеговина баҳслари ўрин олган. Ушбу учрашувларнинг барчаси Тошкент вақти бўйича намойиш этилади.
Англияга Конго ДР жиддий синов тайёрламоқда
Куннинг дастлабки учрашуви Тошкент вақти билан соат 21:00 да бошланади. Унда турнир фаворитларидан бири Англия терма жамоаси Конго Демократик Республикасига қарши майдонга тушади.
Инглизлар таркиб ва индивидуал маҳорат бўйича устун кўринса-да, Конго ДР плей-оффгача бўлган йўлда жисмоний куч, тартибли ҳимоя ва тезкор қарши ҳужумлари билан ажралиб турди.
Конголиклар лагерида Англия ўйинидаги айрим заиф нуқталардан фойдаланиб, турнирнинг навбатдаги сенсациясини қайд этиш мумкинлигига ишонч бор. Ушбу жуфтлик ғолиби нимчорак финалда Мексика билан учрашади.
Бельгия ва Сенегал баҳсида хато кечирилмайди
Тошкент вақти билан 2 июль соат 01:00 да Бельгия ҳамда Сенегал терма жамоалари ўртасидаги учрашув старт олади.
Бельгия гуруҳ босқичини ишончли ўтказган жамоалардан бири сифатида баҳс фаворити бўлиб турибди. Бироқ Сенегал мураббийлар штаби плей-оффни янги мусобақа сифатида қабул қилаётганини ва аввалги хатолардан тегишли хулоса чиқарилганини таъкидлади.
Африка жамоаси гуруҳдаги қийин натижалардан кейин Ироқни 5:0 ҳисобида мағлуб этиб, ўзига бўлган ишончни тиклади. Шу боис Бельгияни жисмоний курашларга бой ва кескин учрашув кутиб турибди.
АҚШ ўз майдонида Боснияни қабул қилади
Кун дастурининг сўнгги учрашуви Тошкент вақти билан соат 05:00 да бўлиб ўтади. Мусобақа мезбонларидан бири АҚШ терма жамоаси Босния ва Герцеговина билан куч синашади.
Америкаликлар ўз майдони ва мухлислар қўллаб-қувватловидан фойдаланишга ҳаракат қилади. Босния эса Европа футболига хос тартибли ўйин ва жисмоний кураш орқали мезбонларга қаршилик кўрсатиши кутилмоқда.
АҚШ — Босния ва Герцеговина ҳамда Бельгия — Сенегал жуфтликлари ғолиблари 1/8 финалда ўзаро тўқнаш келади.
ЖЧ-2026. 1/16 финал учрашувлари
1 июль, Тошкент вақти билан:
21:00 — Англия — Конго ДР
2 июлга ўтар кечаси:
01:00 — Бельгия — Сенегал
05:00 — АҚШ — Босния ва Герцеговина
Жаҳон чемпионатининг плей-офф босқичида энди ҳар бир хатонинг баҳоси жуда баланд. Мағлуб бўлган жамоа мусобақани тарк этади, ғолиб эса бош соврин учун курашни давом эттиради.
…