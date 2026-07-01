ЖЧ-2026да бугун учта муҳим плей-офф учрашуви бўлиб ўтади

·40·Спорт
ЖЧ-2026да бугун учта муҳим плей-офф учрашуви бўлиб ўтади

АҚШ, Канада ва Мексика мезбонлик қилаётган 2026 йилги жаҳон чемпионатида плей-офф баҳслари қизғин давом этмоқда. Бугун, 1 июль куни ва 2 июлга ўтар кечаси 1/16 финал босқичининг яна учта учрашуви ўтказилади.

Кун дастуридан Англия — Конго ДР, Бельгия — Сенегал ҳамда АҚШ — Босния ва Герцеговина баҳслари ўрин олган. Ушбу учрашувларнинг барчаси Тошкент вақти бўйича намойиш этилади.

Англияга Конго ДР жиддий синов тайёрламоқда

Куннинг дастлабки учрашуви Тошкент вақти билан соат 21:00 да бошланади. Унда турнир фаворитларидан бири Англия терма жамоаси Конго Демократик Республикасига қарши майдонга тушади.

Инглизлар таркиб ва индивидуал маҳорат бўйича устун кўринса-да, Конго ДР плей-оффгача бўлган йўлда жисмоний куч, тартибли ҳимоя ва тезкор қарши ҳужумлари билан ажралиб турди.

Конголиклар лагерида Англия ўйинидаги айрим заиф нуқталардан фойдаланиб, турнирнинг навбатдаги сенсациясини қайд этиш мумкинлигига ишонч бор. Ушбу жуфтлик ғолиби нимчорак финалда Мексика билан учрашади.

Бельгия ва Сенегал баҳсида хато кечирилмайди

Тошкент вақти билан 2 июль соат 01:00 да Бельгия ҳамда Сенегал терма жамоалари ўртасидаги учрашув старт олади.

Бельгия гуруҳ босқичини ишончли ўтказган жамоалардан бири сифатида баҳс фаворити бўлиб турибди. Бироқ Сенегал мураббийлар штаби плей-оффни янги мусобақа сифатида қабул қилаётганини ва аввалги хатолардан тегишли хулоса чиқарилганини таъкидлади.

Африка жамоаси гуруҳдаги қийин натижалардан кейин Ироқни 5:0 ҳисобида мағлуб этиб, ўзига бўлган ишончни тиклади. Шу боис Бельгияни жисмоний курашларга бой ва кескин учрашув кутиб турибди.

АҚШ ўз майдонида Боснияни қабул қилади

Кун дастурининг сўнгги учрашуви Тошкент вақти билан соат 05:00 да бўлиб ўтади. Мусобақа мезбонларидан бири АҚШ терма жамоаси Босния ва Герцеговина билан куч синашади.

Америкаликлар ўз майдони ва мухлислар қўллаб-қувватловидан фойдаланишга ҳаракат қилади. Босния эса Европа футболига хос тартибли ўйин ва жисмоний кураш орқали мезбонларга қаршилик кўрсатиши кутилмоқда.

АҚШ — Босния ва Герцеговина ҳамда Бельгия — Сенегал жуфтликлари ғолиблари 1/8 финалда ўзаро тўқнаш келади.

ЖЧ-2026. 1/16 финал учрашувлари

1 июль, Тошкент вақти билан:

21:00 — Англия — Конго ДР

2 июлга ўтар кечаси:

01:00 — Бельгия — Сенегал

05:00 — АҚШ — Босния ва Герцеговина

Жаҳон чемпионатининг плей-офф босқичида энди ҳар бир хатонинг баҳоси жуда баланд. Мағлуб бўлган жамоа мусобақани тарк этади, ғолиб эса бош соврин учун курашни давом эттиради.

АнглияБельгияМексикаСенегалБосния ва Герцеговина
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ламине Ямал: "Франция биздан кучли эмас, Жаҳон чемпионлигини қўлга киритамиз"Ламине Ямал: "Франция биздан кучли эмас, Жаҳон чемпионлигини қўлга киритамиз"Бугун, 12:35Жаҳонгир Ўрозовга Германиянинг «Боруссия» клуби жиддий қизиқмоқдаЖаҳонгир Ўрозовга Германиянинг «Боруссия» клуби жиддий қизиқмоқдаБугун, 12:30ЖЧ-2026: бугунги учта плей-офф учрашуви учун аниқ прогнозларЖЧ-2026: бугунги учта плей-офф учрашуви учун аниқ прогнозларБугун, 12:19Криштиано Роналдо ва Жаҳон чемпионати плей-оффидаги тилсилса: Афсона нохуш анъанага чек қўя оладимиКриштиано Роналдо ва Жаҳон чемпионати плей-оффидаги тилсилса: Афсона нохуш анъанага чек қўя оладимиБугун, 12:17Килиан Мбаппе афсонавий Роналдонинг рекордини янгилади: Франция нимчорак финалдаКилиан Мбаппе афсонавий Роналдонинг рекордини янгилади: Франция нимчорак финалдаБугун, 12:13Мексика Эквадорни мағлуб этиб, нимчорак финалга йўл олдиМексика Эквадорни мағлуб этиб, нимчорак финалга йўл олдиБугун, 11:58
ЭълонларҲамкорлик учун
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди
Nike 1200 долларлик қуёшдан ҳимояловчи кўзойнакни намойиш этди

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
Таниқли экстрасенс бўлажак жаҳон чемпионати ғолибини башорат қилди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
«Манчестер Сити» клуби Ҳусановнинг Канадага қарши ўйини ҳақида ёзди...
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Рус экспертларининг Ўзбекистон – Колумбия ўйинига кутилмаган башорати
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди
«Ливерпуль» клуби Аббосбек Файзуллаевни ўз радарига олди