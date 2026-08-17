Ўзбекистонни катта синов кутмоқда: рақиб — Аргентина

·4·Спорт
Ўзбекистонни катта синов кутмоқда: рақиб — Аргентина
Қисқача

Ўзбекистон миллий терма жамоасининг 30 сентябр куни Хитойда Аргентина миллий терма жамоасига қарши майдонга тушиши кутилмоқда. Фабио Каннаваро шогирдлари 24 сентябр куни Тошкентда Эрон билан баҳс олиб бориши режалаштирилган. 6 октябр куни эса Ўзбекистон сафарда Корея Республикасига қарши ўйнаши кўзда тутилган. Ушбу учрашувлар терма жамоанинг кучини ва Каннаваронинг таркиб ҳамда тактик ечимларини синовдан ўтказади.

Ўзбекистон миллий терма жамоасини сентябрь охири ва октябрь бошида жуда жиддий учрашувлар кутиб турибди. Сиз тақдим этган маълумотга кўра, Фабио Каннаваро шогирдлари 30 сентябрь куни Хитойда Аргентина миллий терма жамоасига қарши майдонга тушиши кутилмоқда.

Агар ушбу баҳс режадагидек ўтказилса, у Ўзбекистон термаси учун нафақат нуфузли ўртоқлик учрашуви, балки жамоанинг энг юқори даражадаги рақибларга қарши имкониятларини синаб кўриш учун катта майдон бўлади.

24 сентябрь — Тошкентда Эрон билан баҳс

Championat.asia маълумотига кўра, Каннаваро жамоаси Аргентинага қарши ўйиндан олти кун аввал яна бир кучли рақиб билан тўқнашади.

24 сентябрь куни Тошкентда Ўзбекистон — Эрон учрашуви ўтказилиши режалаштирилган.

Эрон Осиё футболидаги энг кучли терма жамоалардан бири ҳисобланиши боис, бу ўйин Каннаваро учун таркиб ва тактик ечимларни катта синовдан ўтказиш имкониятини беради.

Кейинги манзил — Хитой ва Аргентина

30 сентябрь куни эса эътибор Хитойга кўчади.

Ўзбекистон термасининг Аргентинага қарши ўйнаши футбол мухлислари учун кузнинг энг кутилган воқеаларидан бирига айланиши мумкин.

Бундай даражадаги рақибга қарши учрашувда натижадан ташқари, Ўзбекистон футболчиларининг юқори босим, тезлик ва индивидуал маҳоратга қандай жавоб бериши ҳам катта аҳамият касб этади.

Каннаваро учун эса бу терма жамоадаги ғояларини энг юқори даражада текшириш имконияти бўлади.

6 октябрда яна бир оғир сафар

Тақвим шу билан тугамайди.

6 октябрь куни Ўзбекистон сафарда Корея Республикасига қарши баҳс олиб бориши режалаштирилган.

Шундай қилиб, қисқа вақт ичида миллий терма учта кучли рақибга қарши майдонга тушиши мумкин:

24 сентябрь — Ўзбекистон – Эрон, Тошкент
30 сентябрь — Ўзбекистон – Аргентина, Хитой
6 октябрь — Корея Республикаси – Ўзбекистон

Бу учрашувлар Каннаваро қўл остидаги терманинг реал кучини кўрсатиб берадиган жиддий синовлар занжирига айланиши мумкин.

Айниқса Аргентинага қарши баҳс тасдиқланган тақдирда, Ўзбекистон миллий жамоаси сўнгги йиллардаги энг шов-шувли ўртоқлик учрашувларидан бирини ўтказади.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Чемпионлар Лигасида 11:0! «Насаф» аёллар жамоаси Лаос клубини тор-мор этдиЧемпионлар Лигасида 11:0! «Насаф» аёллар жамоаси Лаос клубини тор-мор этдиБугун, 22:44Джон Элканн: Ювентусни қайта қуриш Италиядан ва ўзлигимиздан бошланиши керакДжон Элканн: Ювентусни қайта қуриш Италиядан ва ўзлигимиздан бошланиши керакБугун, 22:32Анан Халаилининг Интерга ўтиши нима сабабдан барбод бўлдиАнан Халаилининг Интерга ўтиши нима сабабдан барбод бўлдиБугун, 22:19Хамза Шираз ва Жанибек Алимханули ўртасида чемпионлик жанги ўтказиладиХамза Шираз ва Жанибек Алимханули ўртасида чемпионлик жанги ўтказиладиБугун, 21:54Ўзбекистон чемпионатида 17-тур рамзий терма жамоаси эълон қилиндиЎзбекистон чемпионатида 17-тур рамзий терма жамоаси эълон қилиндиБугун, 21:42Моуринью кўзи кўкарган ҳолда кўриниш берди: Аслида нима бўлган эди?Моуринью кўзи кўкарган ҳолда кўриниш берди: Аслида нима бўлган эди?Бугун, 21:36
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди