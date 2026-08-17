Ўзбекистонни катта синов кутмоқда: рақиб — Аргентина
Ўзбекистон миллий терма жамоасининг 30 сентябр куни Хитойда Аргентина миллий терма жамоасига қарши майдонга тушиши кутилмоқда. Фабио Каннаваро шогирдлари 24 сентябр куни Тошкентда Эрон билан баҳс олиб бориши режалаштирилган. 6 октябр куни эса Ўзбекистон сафарда Корея Республикасига қарши ўйнаши кўзда тутилган. Ушбу учрашувлар терма жамоанинг кучини ва Каннаваронинг таркиб ҳамда тактик ечимларини синовдан ўтказади.
Ўзбекистон миллий терма жамоасини сентябрь охири ва октябрь бошида жуда жиддий учрашувлар кутиб турибди. Сиз тақдим этган маълумотга кўра, Фабио Каннаваро шогирдлари 30 сентябрь куни Хитойда Аргентина миллий терма жамоасига қарши майдонга тушиши кутилмоқда.
Агар ушбу баҳс режадагидек ўтказилса, у Ўзбекистон термаси учун нафақат нуфузли ўртоқлик учрашуви, балки жамоанинг энг юқори даражадаги рақибларга қарши имкониятларини синаб кўриш учун катта майдон бўлади.
24 сентябрь — Тошкентда Эрон билан баҳс
Championat.asia маълумотига кўра, Каннаваро жамоаси Аргентинага қарши ўйиндан олти кун аввал яна бир кучли рақиб билан тўқнашади.
24 сентябрь куни Тошкентда Ўзбекистон — Эрон учрашуви ўтказилиши режалаштирилган.
Эрон Осиё футболидаги энг кучли терма жамоалардан бири ҳисобланиши боис, бу ўйин Каннаваро учун таркиб ва тактик ечимларни катта синовдан ўтказиш имкониятини беради.
Кейинги манзил — Хитой ва Аргентина
30 сентябрь куни эса эътибор Хитойга кўчади.
Ўзбекистон термасининг Аргентинага қарши ўйнаши футбол мухлислари учун кузнинг энг кутилган воқеаларидан бирига айланиши мумкин.
Бундай даражадаги рақибга қарши учрашувда натижадан ташқари, Ўзбекистон футболчиларининг юқори босим, тезлик ва индивидуал маҳоратга қандай жавоб бериши ҳам катта аҳамият касб этади.
Каннаваро учун эса бу терма жамоадаги ғояларини энг юқори даражада текшириш имконияти бўлади.
6 октябрда яна бир оғир сафар
Тақвим шу билан тугамайди.
6 октябрь куни Ўзбекистон сафарда Корея Республикасига қарши баҳс олиб бориши режалаштирилган.
Шундай қилиб, қисқа вақт ичида миллий терма учта кучли рақибга қарши майдонга тушиши мумкин:
24 сентябрь — Ўзбекистон – Эрон, Тошкент
30 сентябрь — Ўзбекистон – Аргентина, Хитой
6 октябрь — Корея Республикаси – Ўзбекистон
Бу учрашувлар Каннаваро қўл остидаги терманинг реал кучини кўрсатиб берадиган жиддий синовлар занжирига айланиши мумкин.
Айниқса Аргентинага қарши баҳс тасдиқланган тақдирда, Ўзбекистон миллий жамоаси сўнгги йиллардаги энг шов-шувли ўртоқлик учрашувларидан бирини ўтказади.
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.
…