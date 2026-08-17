Cobalt савдоси кескин пасайди: ички талаб 40 фоизга тушди...
2026 йилнинг биринчи ярмида Ўзбекистонда Chevrolet Кобалт сотуви ўтган йилнинг шу даврига нисбатан қарийб 27 минг донага ёки 40 фоизга камайди. УзАуто Моторс қарийб 83 минг дона Кобалт ишлаб чиқарган бўлса, шундан атиги 41 мингтаси маҳаллий харидорларга сотилган ва бу ишлаб чиқаришнинг тахминан 49 фоизини ташкил этган. 2025 йилнинг январ–июн ойларида дилерлар орқали қарийб 68 минг дона Кобалт сотилган эди.
Ўзбекистонда энг оммабоп автомобиллардан бири бўлган Chevrolet Cobalt’га ички бозорда талаб сезиларли пасайди. 2026 йилнинг биринчи ярмида UzAuto Motors қарийб 83 минг дона Cobalt ишлаб чиқарган бўлса, шундан атиги 41 мингтаси маҳаллий харидорларга сотилган.
Бу ишлаб чиқарилган автомобилларнинг тахминан 49 фоизи ички бозор ҳисобига тўғри келганини англатади.
Бир йилда 27 мингтага камайиш
2025 йилнинг январь–июнь ойларида Ўзбекистондаги дилерлар орқали қарийб 68 минг дона Cobalt сотилган эди.
2026 йилнинг худди шу даврида эса бу кўрсаткич 41 мингтагача тушган.
Яъни бир йил ичида маҳаллий бозорда Cobalt сотуви қарийб 27 минг донага ёки 40 фоизга қисқарган.
Бу Cobalt каби йиллар давомида юқори талабга эга бўлиб келган модель учун сезиларли ўзгариш ҳисобланади.
Ишлаб чиқариш юқори, аммо ички сотув анча паст
Эътиборли жиҳати, талабнинг пасайиши ишлаб чиқариш ҳажмининг пастлиги билан боғлиқ эмас.
Биринчи ярим йилликда қарийб 83 минг Cobalt конвейердан чиққан, аммо уларнинг ярмидан ками Ўзбекистон ички бозорида сотилган.
Шу тариқа, ишлаб чиқариш ва маҳаллий сотув ўртасида катта фарқ пайдо бўлган.
Бироқ қолган автомобилларнинг қанчаси экспортга йўналтирилгани ёки бошқа каналлар орқали сотилгани келтирилган маълумотларда очиқланмаган.
Нега Cobalt’га талаб камаймоқда?
Ҳозирча бундай пасайишнинг аниқ сабаблари ҳақида расмий изоҳ келтирилмаган.
Шунинг учун талаб тушишини муайян битта омил — нарх, рақобат, кредит шарти ёки харид қобилияти билан боғлашга шошилмаслик керак.
Аммо рақамларнинг ўзи ички автомобиль бозорида харидорлар хулқ-атворида сезиларли ўзгариш бўлаётганини кўрсатмоқда.
Айниқса Cobalt узоқ вақт давомида Ўзбекистонда энг кўп талаб қилинган моделлардан бири бўлганини ҳисобга олсак, 40 фоизлик пасайиш автомобиль бозори учун жиддий сигнал бўлиши мумкин.
Cobalt аввалгидек етакчи бўлиб қоладими?
Энди асосий савол — бу вақтинчалик пасайишми ёки бозордаги узоқроқ тренднинг бошланишими?
2026 йилнинг иккинчи ярмида сотув динамикаси Cobalt’нинг ички бозордаги позицияси қай даражада мустаҳкам эканини кўрсатиб беради.
Ҳозирча эса битта факт аниқ: UzAuto Motors кўп Cobalt ишлаб чиқаряпти, аммо ўзбекистонлик харидорлар ўтган йилдагидан анча кам сотиб оляпти.
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.
…