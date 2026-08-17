Cobalt савдоси кескин пасайди: ички талаб 40 фоизга тушди...

·11·Авто
Cobalt савдоси кескин пасайди: ички талаб 40 фоизга тушди...
Қисқача

2026 йилнинг биринчи ярмида Ўзбекистонда Chevrolet Кобалт сотуви ўтган йилнинг шу даврига нисбатан қарийб 27 минг донага ёки 40 фоизга камайди. УзАуто Моторс қарийб 83 минг дона Кобалт ишлаб чиқарган бўлса, шундан атиги 41 мингтаси маҳаллий харидорларга сотилган ва бу ишлаб чиқаришнинг тахминан 49 фоизини ташкил этган. 2025 йилнинг январ–июн ойларида дилерлар орқали қарийб 68 минг дона Кобалт сотилган эди.

Ўзбекистонда энг оммабоп автомобиллардан бири бўлган Chevrolet Cobalt’га ички бозорда талаб сезиларли пасайди. 2026 йилнинг биринчи ярмида UzAuto Motors қарийб 83 минг дона Cobalt ишлаб чиқарган бўлса, шундан атиги 41 мингтаси маҳаллий харидорларга сотилган.

Бу ишлаб чиқарилган автомобилларнинг тахминан 49 фоизи ички бозор ҳисобига тўғри келганини англатади.

Бир йилда 27 мингтага камайиш

2025 йилнинг январь–июнь ойларида Ўзбекистондаги дилерлар орқали қарийб 68 минг дона Cobalt сотилган эди.

2026 йилнинг худди шу даврида эса бу кўрсаткич 41 мингтагача тушган.

Яъни бир йил ичида маҳаллий бозорда Cobalt сотуви қарийб 27 минг донага ёки 40 фоизга қисқарган.

Бу Cobalt каби йиллар давомида юқори талабга эга бўлиб келган модель учун сезиларли ўзгариш ҳисобланади.

Ишлаб чиқариш юқори, аммо ички сотув анча паст

Эътиборли жиҳати, талабнинг пасайиши ишлаб чиқариш ҳажмининг пастлиги билан боғлиқ эмас.

Биринчи ярим йилликда қарийб 83 минг Cobalt конвейердан чиққан, аммо уларнинг ярмидан ками Ўзбекистон ички бозорида сотилган.

Шу тариқа, ишлаб чиқариш ва маҳаллий сотув ўртасида катта фарқ пайдо бўлган.

Бироқ қолган автомобилларнинг қанчаси экспортга йўналтирилгани ёки бошқа каналлар орқали сотилгани келтирилган маълумотларда очиқланмаган.

Нега Cobalt’га талаб камаймоқда?

Ҳозирча бундай пасайишнинг аниқ сабаблари ҳақида расмий изоҳ келтирилмаган.

Шунинг учун талаб тушишини муайян битта омил — нарх, рақобат, кредит шарти ёки харид қобилияти билан боғлашга шошилмаслик керак.

Аммо рақамларнинг ўзи ички автомобиль бозорида харидорлар хулқ-атворида сезиларли ўзгариш бўлаётганини кўрсатмоқда.

Айниқса Cobalt узоқ вақт давомида Ўзбекистонда энг кўп талаб қилинган моделлардан бири бўлганини ҳисобга олсак, 40 фоизлик пасайиш автомобиль бозори учун жиддий сигнал бўлиши мумкин.

Cobalt аввалгидек етакчи бўлиб қоладими?

Энди асосий савол — бу вақтинчалик пасайишми ёки бозордаги узоқроқ тренднинг бошланишими?

2026 йилнинг иккинчи ярмида сотув динамикаси Cobalt’нинг ички бозордаги позицияси қай даражада мустаҳкам эканини кўрсатиб беради.

Ҳозирча эса битта факт аниқ: UzAuto Motors кўп Cobalt ишлаб чиқаряпти, аммо ўзбекистонлик харидорлар ўтган йилдагидан анча кам сотиб оляпти.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

ЎзбекистонChevrolet CobaltUzAuto Motors
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Буюк Британияда техник кўрик нархини кескин ошириш талаб қилинмоқдаБуюк Британияда техник кўрик нархини кескин ошириш талаб қилинмоқдаБугун, 20:56Монтерей Кар Веек якунланди: энг қимматбаҳо ва ноёб автомобиллар намойишиМонтерей Кар Веек якунланди: энг қимматбаҳо ва ноёб автомобиллар намойишиБугун, 20:52Mercedes-Benz C-Class янгиланди ва дизел двигателларини сақлаб қолдиMercedes-Benz C-Class янгиланди ва дизел двигателларини сақлаб қолдиБугун, 19:53Mazda КХ-5 кроссовери: 6 минг фунт стерлингга харид қилиш мумкин бўлган ишончли автомобилMazda КХ-5 кроссовери: 6 минг фунт стерлингга харид қилиш мумкин бўлган ишончли автомобилБугун, 14:52Hyundai янги Иониқ 3 электромобилини тақдим этди: нархи ва масофасиHyundai янги Иониқ 3 электромобилини тақдим этди: нархи ва масофасиБугун, 12:55Электромобиллар синови: энг самарали ва тежамкор электромобиллар аниқландиЭлектромобиллар синови: энг самарали ва тежамкор электромобиллар аниқландиБугун, 11:52
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Ўн йил очиқ осмонўсти остида қолган Peugeot 205 GTи топилди
Ўн йил очиқ осмонўсти остида қолган Peugeot 205 GTи топилди
Иккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкин
Иккинчи қўл Mercedes-Benz A-Class хатчбекларини 5 минг фунтдан сотиб олиш мумкин
Ferrariнинг сунъий узатмалар қутиси автомобил ихлосмандларини ҳайратда қолдирди
Ferrariнинг сунъий узатмалар қутиси автомобил ихлосмандларини ҳайратда қолдирди
AvtoVAZ янгиланган Lada Niva Legend моделини серияли ишлаб чиқаришни бошлади
AvtoVAZ янгиланган Lada Niva Legend моделини серияли ишлаб чиқаришни бошлади
Россия автосаноатида янги давр: 500 от кучига эга Lada Azimut гибриди тақдим этилади
Россия автосаноатида янги давр: 500 от кучига эга Lada Azimut гибриди тақдим этилади
Янгиланган Lada Niva Legend сотувга чиқиш санаси маълум бўлди
Янгиланган Lada Niva Legend сотувга чиқиш санаси маълум бўлди
Хитой автомобилсозлигининг асосий сири: универсал деталлар
Хитой автомобилсозлигининг асосий сири: универсал деталлар
Nissan Qashqai э-Повер бир баки билан 2000 километр йўл босиб рекорд ўрнатди
Nissan Qashqai э-Повер бир баки билан 2000 километр йўл босиб рекорд ўрнатди