Энергия бошқаруви: Хотиржамлик учун нималарни қўйиб юбориш керак?

·0·Фойдали
Энергия бошқаруви: Хотиржамлик учун нималарни қўйиб юбориш керак?

Кундалик ҳаётда кўпчилик инсонлар ўзлари ўзгартира олмайдиган ҳодисалар, бошқаларнинг муносабати ёки ташқи дунёдаги жараёнлар учун қайғуриб, улкан руҳий энергия ва вақтини йўқотади. Психологияда бу ҳолатни бартараф этишнинг энг самарали усули — «Назорат доираси» қоидасига амал қилишдир.

Ҳаётингизни тубдан енгиллаштириш, ички хотиржамликка эришиш ва мақсадлар сари тўғри ҳаракатланиш учун нималар сизнинг ихтиёрингизда-ю, нималар назоратингиздан ташқарида эканини аниқ ажратиб олиш муҳим.

1. Сизнинг ихтиёрингизда эмас (Назоратингиздан ташқаридаги омиллар)

Қуйидаги ҳолатларга куч ва асаб сарфлашни тўхтатиш лозим, чунки уларни бевосита бошқариш имконсиз:

  • Бошқаларнинг фикри ва қарашлари: Атрофдагилар сиз ҳақингизда нима деб ўйлаши ёки уларнинг шахсий эътиқоди;

  • Иқтисодий ва глобал жараёнлар: Инфляция, бозор нархлари ёки ижтимоий тармоқларнинг ўзгарувчан алгоритмлари;

  • Ўзгаларнинг ютуғи ва натижалари: Бошқа инсонларнинг муваффақияти, ишлари қандай якун топиши ёки уларнинг ҳаётий танловлари;

  • Ўтмиш: Содир бўлиб ўтган хатолар, воқеалар ва бой берилган имкониятлар;

  • Ташқи муносабат ва салбий ҳис-туйғулар: Бошқалар сизга қандай муносабатда бўлиши, уларнинг ичидаги ҳасад, адоват, хафагарчилик ёки ғазаби.

2. Сизнинг ихтиёрингизда (Тўлиқ назоратингизда бўлган жиҳатлар)

Сизнинг реал кучингиз, муваффақиятингиз ва ҳаёт сифатингиз айнан мана шу нуқталарга йўналтирилган бўлиши керак:

  • Шахсий чегаралар ва энергия: Қаерда «йўқ» дейишни билиш, ўз кучингизни ва қувватингизни қаерга сарфлашни танлаш;

  • Муносабат ва реакция: Рўй бераётган ҳар қандай вазиятга ёки ташқи танқидга қандай муносабат билдиришни бошқариш;

  • Муомала ва нутқ маданияти: Қандай сўзлар ишлатиш, одамлар билан қандай оҳангда сўзлашиш;

  • Атроф-муҳит ва жамоа танлови: Кимнинг маслаҳатига қулоқ солиш, кимлар билан ишлаш ҳамда вақтни кимлар даврасида ўтказишни белгилаш;

  • Шахсий ривожланиш ва вақт бошқаруви: Кун тартиби, билим олиш ва ўз устингизда ишлаш режасини тузиш;

  • Ички суҳбат ва ўз-ўзига баҳо: Ўзингиз билан қандай монолог олиб боришингиз (ўзингизни танқид қилиш эмас, қўллаб-қувватлаш) ҳамда ўзлигингизни қадрлаш даражаси.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Туғилган кунингиз ақл даражангиз ҳақида қандай сирларни ошкор қилади?Туғилган кунингиз ақл даражангиз ҳақида қандай сирларни ошкор қилади?Бугун, 13:02«Сен шунчаки борлигинг учун муҳимсан»: Ўзини қадрлашнинг 10 та олтин қоидаси!«Сен шунчаки борлигинг учун муҳимсан»: Ўзини қадрлашнинг 10 та олтин қоидаси!Бугун, 12:44Оддий ҳаётдан орзудаги ҳаётга ўтишнинг 5 та "олтин қоида"си!Оддий ҳаётдан орзудаги ҳаётга ўтишнинг 5 та "олтин қоида"си!Бугун, 09:49Ҳар куни мис стакандан сув ичсангиз, танангизда нима ўзгаради? 3 та муҳим фактҲар куни мис стакандан сув ичсангиз, танангизда нима ўзгаради? 3 та муҳим фактБугун, 06:14Нега баскетбол тўпи айнан оловранг рангда бўлади?Нега баскетбол тўпи айнан оловранг рангда бўлади?Кеча, 16:59Ҳаётни енгиллаштирувчи 7 та "олтин қоида": Руҳий хотиржамлик сири...Ҳаётни енгиллаштирувчи 7 та "олтин қоида": Руҳий хотиржамлик сири...15.08, 23:52
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Фойдали янгиликлар

Туғилган санаси бўйича "энг ақлли" аёллар: Қайси турдаги ақли кучли?
Туғилган санаси бўйича "энг ақлли" аёллар: Қайси турдаги ақли кучли?
Танадаги холлар нимани англатади? 9 та халқона талқин...
Танадаги холлар нимани англатади? 9 та халқона талқин...
Туғилган санангиз қайси иқтидорни кўрсатади? Қизиқ талқин...
Туғилган санангиз қайси иқтидорни кўрсатади? Қизиқ талқин...
Пул кимларга осонроқ келади? Туғилган сана бўйича рейтинг...
Пул кимларга осонроқ келади? Туғилган сана бўйича рейтинг...
Туғилган кунингиз қайси хатони такрорлаётганингизни айтади...
Туғилган кунингиз қайси хатони такрорлаётганингизни айтади...
Сизнинг қувончингиз қаерда яширин? Туғилган кунингиз очиб беради
Сизнинг қувончингиз қаерда яширин? Туғилган кунингиз очиб беради
Туғилган санангизга қараб билиб олинг: Кучингизни нима сўндиради?
Туғилган санангизга қараб билиб олинг: Кучингизни нима сўндиради?
Туғилган кунингиз қайси яширин кучингизни очишини биласизми?
Туғилган кунингиз қайси яширин кучингизни очишини биласизми?