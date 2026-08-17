Холлоуэй Махачевнинг камарлари бўйича: «Сен икки вазн чемпиони эмассан»
Макс Холлоуей Ислам Махачев икки вазн тоифасида камар ушлаб тургани, аммо фақат биттасини ҳимоя қилаётганини танқид қилди. У Махачев амалда икки вазн чемпиони эмаслигини айтди. Ислам Махачев UFC 330 турнирида мағлубияциз даъвогар Иен Мачадо Геррини ҳакамлар қарори билан мағлуб этган. UFC раҳбарияти Махачевнинг навбатдаги жанги қайси вазнда ва қайси камар учун ўтказилишини ҳали расман эълон қилмаган.
UFC 330 турнирининг марказий тўқнашувида мағлубиятсиз даъвогар Иэн Мачадо Гэррини ҳакамлар қарори билан мағлуб этган россиялик жангчи Ислам Махачевнинг ғалабаси жанг санъати оламида янги баҳс-мунозараларни келтириб чиқарди.
Промоушеннинг собиқ чемпиони ва энг таниқли юлдузларидан бири, америкалик Макс Холлоуэй ижтимоий тармоқлар орқали чиқиш қилиб, Махачевнинг дивизионлардаги камарларини ҳимоя қилиш сиёсатини очиқчасига савол остига олди.
«Нега у икки камарни ушлаб турибди?»: Холлоуэйнинг кескин эътирози
Америкалик спортчи чемпионнинг бир вақтнинг ўзида икки вазн камарига эгалик қилиб, уларнинг фақат бирини ҳимоя қилаётгани адолатдан эмаслигини таъкидлади:
«Нега, жин урсин, у икки камарни ушлаб турибди? Вазият шундайки, биродар, сенда икки чемпионлик камари бор, лекин сен амалда икки вазн тоифасининг чемпиони эмассан.
Ҳозир у фақат битта камарни ҳимоя қиляпти. Нега? Буни умуман тушунмаяпман, йигитлар», — дея ўз норозилигини билдирди Макс Холлоуэй.
Дивизионлардаги дилемма ва мухлислар саволлари
Холлоуэйнинг мазкур муносабати ММА ҳамжамиятида узоқ вақтдан бери муҳокама қилинаётган бир нечта муҳим муаммоларни юзага чиқарди:
Вазнлардаги турғунлик: Бир жангчининг бир вақтда иккита титулга эгалик қилиши енгил ва ярим ўрта вазн тоифаларидаги бошқа даъвогарларнинг чемпионлик имкониятини кечиктирмоқда;
Камарларни бўшатиш масаласи: Мутахассислар ва спортчилар Ислам Махачев яқин орада енгил вазн тоифасидаги камарини ҳимоя қилиши ёки уни расман бўшатиб, бор эътиборини ярим ўрта вазнга қаратиши кераклигини таъкидламоқда.
UFC раҳбарияти Махачевнинг навбатдаги жанги қайси вазнда ва қайси камар учун ўтказилишини ҳали расман эълон қилганича йўқ.
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.
…