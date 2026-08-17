Холлоуэй Махачевнинг камарлари бўйича: «Сен икки вазн чемпиони эмассан»

·4·Спорт
Холлоуэй Махачевнинг камарлари бўйича: «Сен икки вазн чемпиони эмассан»
Қисқача

Макс Холлоуей Ислам Махачев икки вазн тоифасида камар ушлаб тургани, аммо фақат биттасини ҳимоя қилаётганини танқид қилди. У Махачев амалда икки вазн чемпиони эмаслигини айтди. Ислам Махачев UFC 330 турнирида мағлубияциз даъвогар Иен Мачадо Геррини ҳакамлар қарори билан мағлуб этган. UFC раҳбарияти Махачевнинг навбатдаги жанги қайси вазнда ва қайси камар учун ўтказилишини ҳали расман эълон қилмаган.

UFC 330 турнирининг марказий тўқнашувида мағлубиятсиз даъвогар Иэн Мачадо Гэррини ҳакамлар қарори билан мағлуб этган россиялик жангчи Ислам Махачевнинг ғалабаси жанг санъати оламида янги баҳс-мунозараларни келтириб чиқарди.

Промоушеннинг собиқ чемпиони ва энг таниқли юлдузларидан бири, америкалик Макс Холлоуэй ижтимоий тармоқлар орқали чиқиш қилиб, Махачевнинг дивизионлардаги камарларини ҳимоя қилиш сиёсатини очиқчасига савол остига олди.

«Нега у икки камарни ушлаб турибди?»: Холлоуэйнинг кескин эътирози

Америкалик спортчи чемпионнинг бир вақтнинг ўзида икки вазн камарига эгалик қилиб, уларнинг фақат бирини ҳимоя қилаётгани адолатдан эмаслигини таъкидлади:

«Нега, жин урсин, у икки камарни ушлаб турибди? Вазият шундайки, биродар, сенда икки чемпионлик камари бор, лекин сен амалда икки вазн тоифасининг чемпиони эмассан.

Ҳозир у фақат битта камарни ҳимоя қиляпти. Нега? Буни умуман тушунмаяпман, йигитлар», — дея ўз норозилигини билдирди Макс Холлоуэй.

Дивизионлардаги дилемма ва мухлислар саволлари

Холлоуэйнинг мазкур муносабати ММА ҳамжамиятида узоқ вақтдан бери муҳокама қилинаётган бир нечта муҳим муаммоларни юзага чиқарди:

  • Вазнлардаги турғунлик: Бир жангчининг бир вақтда иккита титулга эгалик қилиши енгил ва ярим ўрта вазн тоифаларидаги бошқа даъвогарларнинг чемпионлик имкониятини кечиктирмоқда;

  • Камарларни бўшатиш масаласи: Мутахассислар ва спортчилар Ислам Махачев яқин орада енгил вазн тоифасидаги камарини ҳимоя қилиши ёки уни расман бўшатиб, бор эътиборини ярим ўрта вазнга қаратиши кераклигини таъкидламоқда.

UFC раҳбарияти Махачевнинг навбатдаги жанги қайси вазнда ва қайси камар учун ўтказилишини ҳали расман эълон қилганича йўқ.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

Ислам МахачевМакс ХоллоуэйЮФСИен Мачадо Герри
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Рамазон Темировга 6-рақамли рақиб: Каванага қарши мегажанг тафсилотлариРамазон Темировга 6-рақамли рақиб: Каванага қарши мегажанг тафсилотлариБугун, 23:20Ислам Махачев кейинги эҳтимолий рақиби номини айтди!Ислам Махачев кейинги эҳтимолий рақиби номини айтди!Бугун, 23:08Ўзбекистонни катта синов кутмоқда: рақиб — АргентинаЎзбекистонни катта синов кутмоқда: рақиб — АргентинаБугун, 22:54Чемпионлар Лигасида 11:0! «Насаф» аёллар жамоаси Лаос клубини тор-мор этдиЧемпионлар Лигасида 11:0! «Насаф» аёллар жамоаси Лаос клубини тор-мор этдиБугун, 22:44Джон Элканн: Ювентусни қайта қуриш Италиядан ва ўзлигимиздан бошланиши керакДжон Элканн: Ювентусни қайта қуриш Италиядан ва ўзлигимиздан бошланиши керакБугун, 22:32Анан Халаилининг Интерга ўтиши нима сабабдан барбод бўлдиАнан Халаилининг Интерга ўтиши нима сабабдан барбод бўлдиБугун, 22:19
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди