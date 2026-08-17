Кўп қаватли уйларда яшовчилар учун "янги қоида"лар жорий этилди

·3·Жамият
Кўп қаватли уйларда яшовчилар учун "янги қоида"лар жорий этилди
Қисқача

Ўзбекистонда кўп квартирали уйларни сақлаш ва улардан фойдаланиш қоидаларига киритилган янги ўзгартиришлар Адлия вазирлиги томонидан давлат рўйхатидан ўтказилди. Бошқарув органлари фасаддаги ёриқ, сувоқ ва қоплама шикастланиши ҳамда намлик изларини 1 ойлик муддатда бартараф этиши, ертўладаги магистрал иссиқлик тармоқларида носозлик аниқланса, иссиқлик таъминоти ташкилотини дарҳол хабардор қилиши керак.

Ўзбекистонда кўп қаватли уйларни сақлаш, коммунал инфратузилма хавфсизлигини таъминлаш ва аҳолига сифатли хизмат кўрсатиш тизимида муҳим ўзгаришлар амалга оширилди. Адлия вазирлиги томонидан кўп квартирали уйларни сақлаш ва улардан фойдаланиш қоидаларига киритилган янги таҳрирдаги расмий ўзгартиришлар давлат рўйхатидан ўтказилди.

Янги нормалар кўп қаватли уйларнинг фасадларини таъмирлаш, ертўлалардаги магистрал тармоқларни назорат қилиш ҳамда умумий фойдаланишдаги ҳудудларда тартиб ўрнатишга қаратилган.

Фасад ва ертўлалар бўйича қатъий муддатлар

Ҳужжат билан уй-жой мулкдорлари ширкатлари (УЖМШ) ва бошқарув сервис компаниялари зиммасига янги аниқ вазифалар юкланди:

  • Фасад нуқсонларига 1 ойлик муддат: Бинонинг ташқи фасадида юзага келган ёриқлар, сувоқ ва қопламанинг шикастланиши ҳамда намлик излари каби барча нуқсонлар бошқарув органи томонидан бир ой ичида тўлиқ бартараф этилиши шарт;

  • Ертўладаги иссиқлик тармоқлари: Ертўла орқали ўтган магистрал иссиқлик қувурлари ва тизимларида носозликлар аниқланганда, бошқарув органи дарҳол иссиқлик таъминоти ташкилотини хабардор қилиши ва таъмирлаш бригадаларининг тўсиқсиз киришини таъминлаши шарт.

Подьездларда тақиқ ва лифт хавфсизлиги: Янги талаблар

Аҳолининг умумий хавфсизлиги ва бинонинг лойиҳавий талабларини сақлаш мақсадида бир қатор чекловлар белгиланди:

  • Кондиционер ва иситиш қурилмалари тақиқи: Кўп қаватли уйларнинг умумий фойдаланишдаги подездларида кондиционер блоклари ҳамда иситиш ускуналарини ўзбошимчалик билан ўрнатиш қатъиян тақиқланади;

  • «Хавфсиз лифт» платформаси ва маълумот тахтачаси: Ҳар бир лифт кабинасида қуйидаги маълумотлар кўрсатилган махсус тахтача бўлиши мажбурий этиб белгиланди:

    • Фойдаланишнинг аниқ қоидалари;

    • Лифт номи ва юк кўтариш қобилияти (йўловчиларнинг максимал сони билан);

    • «Хавфсиз лифт» ягона платформасидаги расмий рўйхатга олиш рақами;

    • Техник кўрикдан ўтганлик тўғрисидаги маълумотлар;

    • Авария ва техник хизмат кўрсатиш диспетчерлик марказининг ишчи телефон рақамлари;

  • Шахта ва машина хонасига талаб: Лифт шахтаси, машина хонаси ва унга кириш йўлаклари доимо бўш, ҳеч қандай бегона буюмларсиз ҳамда тўлиқ ёритилган ҳолатда сақланиши шарт.

Ушбу янгиланган талаблар кўп қаватли уйларда авария ҳолатларининг олдини олиш, ёнғин хавфсизлигини кучайтириш ва лифтлардан фойдаланишда фуқаролар хавфсизлигини таъминлашга хизмат қилади.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

7,9 фоизлик пасайиш: Ўзбекистонда чақалоқлар сони нега камаймоқда?7,9 фоизлик пасайиш: Ўзбекистонда чақалоқлар сони нега камаймоқда?Бугун, 22:20Супер-контракт нархлари очиқланди: Энг қиммат ва энг арзон йўналишлар қайсилар?Супер-контракт нархлари очиқланди: Энг қиммат ва энг арзон йўналишлар қайсилар?Бугун, 21:19Отга тилла тиш қўйилди: видео тармоқларда муҳокамага сабаб бўлдиОтга тилла тиш қўйилди: видео тармоқларда муҳокамага сабаб бўлдиБугун, 14:09Самарқандда Mercedes-Benz тез ёрдам машинасига йўл бермадиСамарқандда Mercedes-Benz тез ёрдам машинасига йўл бермадиБугун, 13:48Қашқадарёлик ҳунарманд оддий темирдан санъат асарлари яратмоқдаҚашқадарёлик ҳунарманд оддий темирдан санъат асарлари яратмоқдаБугун, 11:54Ўзбек йигит ва нидерландиялик қизнинг миллий тўйи (видео)Ўзбек йигит ва нидерландиялик қизнинг миллий тўйи (видео)Бугун, 11:38
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Жамият янгиликлар

Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Араб шайхидан ўзбекистонлик аёлга қилинган совға тармоқларда қизғин муҳокама қилинмоқда
Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Абдуқодир Ҳусанов оғир жудоликка учради
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Уй ҳайвонлари учун талаб қилинадиган паспортнинг нусха кўриниши тармоқларда тарқалди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Тўй куни қабристонга борган келин-куёв кўпчиликни тўлқинлантирди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Кореялик сайёҳга 90 минг сўмлик ичимлик сотган Ўзбекистонлик сотувчи Корея телевидениясида ҳам ёритилди
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
Ўзбекистонда эркак 8 йилдан сўнг аёлининг генетик жиҳатдан эркак жинсига мансуб эканлигини билиб қолди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
Ноқонуний қурилиш қимматга тушди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди
21 ёшли блогернинг сўнгги саёҳати фожиа билан якунланди