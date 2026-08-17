Кўп қаватли уйларда яшовчилар учун "янги қоида"лар жорий этилди
Ўзбекистонда кўп квартирали уйларни сақлаш ва улардан фойдаланиш қоидаларига киритилган янги ўзгартиришлар Адлия вазирлиги томонидан давлат рўйхатидан ўтказилди. Бошқарув органлари фасаддаги ёриқ, сувоқ ва қоплама шикастланиши ҳамда намлик изларини 1 ойлик муддатда бартараф этиши, ертўладаги магистрал иссиқлик тармоқларида носозлик аниқланса, иссиқлик таъминоти ташкилотини дарҳол хабардор қилиши керак.
Ўзбекистонда кўп қаватли уйларни сақлаш, коммунал инфратузилма хавфсизлигини таъминлаш ва аҳолига сифатли хизмат кўрсатиш тизимида муҳим ўзгаришлар амалга оширилди. Адлия вазирлиги томонидан кўп квартирали уйларни сақлаш ва улардан фойдаланиш қоидаларига киритилган янги таҳрирдаги расмий ўзгартиришлар давлат рўйхатидан ўтказилди.
Янги нормалар кўп қаватли уйларнинг фасадларини таъмирлаш, ертўлалардаги магистрал тармоқларни назорат қилиш ҳамда умумий фойдаланишдаги ҳудудларда тартиб ўрнатишга қаратилган.
Фасад ва ертўлалар бўйича қатъий муддатлар
Ҳужжат билан уй-жой мулкдорлари ширкатлари (УЖМШ) ва бошқарув сервис компаниялари зиммасига янги аниқ вазифалар юкланди:
Фасад нуқсонларига 1 ойлик муддат: Бинонинг ташқи фасадида юзага келган ёриқлар, сувоқ ва қопламанинг шикастланиши ҳамда намлик излари каби барча нуқсонлар бошқарув органи томонидан бир ой ичида тўлиқ бартараф этилиши шарт;
Ертўладаги иссиқлик тармоқлари: Ертўла орқали ўтган магистрал иссиқлик қувурлари ва тизимларида носозликлар аниқланганда, бошқарув органи дарҳол иссиқлик таъминоти ташкилотини хабардор қилиши ва таъмирлаш бригадаларининг тўсиқсиз киришини таъминлаши шарт.
Подьездларда тақиқ ва лифт хавфсизлиги: Янги талаблар
Аҳолининг умумий хавфсизлиги ва бинонинг лойиҳавий талабларини сақлаш мақсадида бир қатор чекловлар белгиланди:
Кондиционер ва иситиш қурилмалари тақиқи: Кўп қаватли уйларнинг умумий фойдаланишдаги подездларида кондиционер блоклари ҳамда иситиш ускуналарини ўзбошимчалик билан ўрнатиш қатъиян тақиқланади;
«Хавфсиз лифт» платформаси ва маълумот тахтачаси: Ҳар бир лифт кабинасида қуйидаги маълумотлар кўрсатилган махсус тахтача бўлиши мажбурий этиб белгиланди:
Фойдаланишнинг аниқ қоидалари;
Лифт номи ва юк кўтариш қобилияти (йўловчиларнинг максимал сони билан);
«Хавфсиз лифт» ягона платформасидаги расмий рўйхатга олиш рақами;
Техник кўрикдан ўтганлик тўғрисидаги маълумотлар;
Авария ва техник хизмат кўрсатиш диспетчерлик марказининг ишчи телефон рақамлари;
Шахта ва машина хонасига талаб: Лифт шахтаси, машина хонаси ва унга кириш йўлаклари доимо бўш, ҳеч қандай бегона буюмларсиз ҳамда тўлиқ ёритилган ҳолатда сақланиши шарт.
Ушбу янгиланган талаблар кўп қаватли уйларда авария ҳолатларининг олдини олиш, ёнғин хавфсизлигини кучайтириш ва лифтлардан фойдаланишда фуқаролар хавфсизлигини таъминлашга хизмат қилади.
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.
…