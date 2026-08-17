Милан ва Ювентус Ёуссоуф Фофана ҳамда Нико Гонзалез айирбошлашини кўриб чиқмоқда

·0·Спорт
Милан ва Ювентус Ёуссоуф Фофана ҳамда Нико Гонзалез айирбошлашини кўриб чиқмоқда

А Сериянинг янги мавсуми бошланишига бир ҳафтадан камроқ вақт қолган бир пайтда, Италиянинг гранд клублари трансфер бозорида кутилмаган қадам ташлаши мумкин. Туттоспорт нашри тарқатган маълумотларга кўра, Милан ҳамда Ювентус жамоалари ўз режаларига кирмай қолган футболчиларни ўзаро алмаштириш варианти устида бош қотирмоқда. Мазкур потенциал келишув икки гранд сафида ортиқча юк сифатида кўрилаётган футболчилар учун фаолиятини қайтадан бошлаш имкониятини тақдим этиши мумкин. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ҳозирги кунда ҳар икки клуб таркибида турли сабабларга кўра асосий таркибдан четда қолган ўйинчилар талайгина. Хусусан, Миланда Ёуссоуф Фофана, Ювентусда эса Нико Гонзалез бош мураббийларнинг келгуси режаларидан жой олмаган. Трансфер ойнасининг сўнгги кунлари яқинлашгани сари, ушбу футболчилар атрофидаги вазият ўзгариб, рақиб клублар учун жозибали имкониятга айланиб бормоқда.

Майдон маркази ва ҳимоя учун янги номзод

Ювентус бош мураббийи Луциано Спаллетти ҳар бир позиция учун икки нафардан тенг кучли ўйинчи бўлишини ҳамда жамоада соғлом рақобат муҳити яратилишини қаттиқ талаб қилмоқда. Туринликлар узоқ вақтдан бери ҳимоя чизиғи олдида тўп сурадиган, рақиб ҳужумларини бузиб ўтадиган ва жисмоний жиҳатдан бақувват марказий ярим ҳимоячини қидириб келаётган эди. Мануэль Локателли ҳамда Хепҳрен Турамга муносиб шерик ёки рақобатдош излаган клуб дастлаб Франк Кессие вариантини устувор деб билган эди.

Бироқ Ёуссоуф Фофана Миланнинг сотувга қўйилган ўйинчилар рўйхатига киритилгач, футболчининг агентлари дарҳол Ювентус раҳбарияти билан боғланиб, собиқ Монако ярим ҳимоячисини Турин клубига таклиф қилишди. Фофонанинг жисмоний имкониятлари ва майдон марказидаги қатъияти Спаллетти талабларига тўла мос келиши тахмин қилинмоқда.

Милан учун ҳужум чизиғини кучайтириш варианти

Ўз навбатида, Милан жамоаси ҳужумкор ярим ҳимоя чизиғини ва Гонкало Ramос ортидаги позицияни тубдан янгилаш ниятида. Ҳозирча фақат Пулишичнинг қолиши аниқ бўлиб турибди, Лофтус-Чеек эса универсал ўйинчи сифатида баҳоланмоқда. Бироқ Нкунку ва Леао жамоани тарк этиши мумкинлиги сабабли, миланликларга дарҳол янги ижрочилар керак бўлади. Айниқса, чаққон ва чап оёқда ҳаракат қилувчи футболчига эҳтиёж юқори.

Айнан шу вазиятда Нико Гонзалез Миланнинг эътибор марказига тушди. Атлетико Мадрид сафидаги ижара муддатини тугатиб қайтган футболчи Турин клубида қолишни истамаётганини ва Диего Симеоне жамоасига қайтишни хоҳлаётганини очиқ билдирган эди. Шунга қарамай, унинг агентлари футболчини Миланга таклиф қилишди ва қизил-қора клуб бу вариантга қатъий рад жавобини бермади.

Ҳозирча Ёуссоуф Фофана ва Нико Гонзалез айирбошлови шунчаки трансфер ғояси даражасида қолмоқда. Футболчиларнинг трансфер қийматларидаги фарқни бартараф этиш масаласи ҳал этилиши лозим, бироқ икки клуб ўртасидаги тафовут унчалик катта эмас. Трансфер ойнаси ёпилишига оз вақт қолган бир пайтда ушбу тўғридан-тўғри алмашинув реал воқеликка айланиши эҳтимолдан холи эмас.

МиланЮвентусЁуссоуф ФофанаНико ГонзалезТрансфер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Холлоуэй Махачевнинг камарлари бўйича: «Сен икки вазн чемпиони эмассан»Холлоуэй Махачевнинг камарлари бўйича: «Сен икки вазн чемпиони эмассан»Бугун, 23:29Рамазон Темировга 6-рақамли рақиб: Каванага қарши мегажанг тафсилотлариРамазон Темировга 6-рақамли рақиб: Каванага қарши мегажанг тафсилотлариБугун, 23:20Ислам Махачев кейинги эҳтимолий рақиби номини айтди!Ислам Махачев кейинги эҳтимолий рақиби номини айтди!Бугун, 23:08Ўзбекистонни катта синов кутмоқда: рақиб — АргентинаЎзбекистонни катта синов кутмоқда: рақиб — АргентинаБугун, 22:54Чемпионлар Лигасида 11:0! «Насаф» аёллар жамоаси Лаос клубини тор-мор этдиЧемпионлар Лигасида 11:0! «Насаф» аёллар жамоаси Лаос клубини тор-мор этдиБугун, 22:44Джон Элканн: Ювентусни қайта қуриш Италиядан ва ўзлигимиздан бошланиши керакДжон Элканн: Ювентусни қайта қуриш Италиядан ва ўзлигимиздан бошланиши керакБугун, 22:32
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди