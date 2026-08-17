Милан ва Ювентус Ёуссоуф Фофана ҳамда Нико Гонзалез айирбошлашини кўриб чиқмоқда
А Сериянинг янги мавсуми бошланишига бир ҳафтадан камроқ вақт қолган бир пайтда, Италиянинг гранд клублари трансфер бозорида кутилмаган қадам ташлаши мумкин. Туттоспорт нашри тарқатган маълумотларга кўра, Милан ҳамда Ювентус жамоалари ўз режаларига кирмай қолган футболчиларни ўзаро алмаштириш варианти устида бош қотирмоқда. Мазкур потенциал келишув икки гранд сафида ортиқча юк сифатида кўрилаётган футболчилар учун фаолиятини қайтадан бошлаш имкониятини тақдим этиши мумкин. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ҳозирги кунда ҳар икки клуб таркибида турли сабабларга кўра асосий таркибдан четда қолган ўйинчилар талайгина. Хусусан, Миланда Ёуссоуф Фофана, Ювентусда эса Нико Гонзалез бош мураббийларнинг келгуси режаларидан жой олмаган. Трансфер ойнасининг сўнгги кунлари яқинлашгани сари, ушбу футболчилар атрофидаги вазият ўзгариб, рақиб клублар учун жозибали имкониятга айланиб бормоқда.
Майдон маркази ва ҳимоя учун янги номзодЮвентус бош мураббийи Луциано Спаллетти ҳар бир позиция учун икки нафардан тенг кучли ўйинчи бўлишини ҳамда жамоада соғлом рақобат муҳити яратилишини қаттиқ талаб қилмоқда. Туринликлар узоқ вақтдан бери ҳимоя чизиғи олдида тўп сурадиган, рақиб ҳужумларини бузиб ўтадиган ва жисмоний жиҳатдан бақувват марказий ярим ҳимоячини қидириб келаётган эди. Мануэль Локателли ҳамда Хепҳрен Турамга муносиб шерик ёки рақобатдош излаган клуб дастлаб Франк Кессие вариантини устувор деб билган эди.
Бироқ Ёуссоуф Фофана Миланнинг сотувга қўйилган ўйинчилар рўйхатига киритилгач, футболчининг агентлари дарҳол Ювентус раҳбарияти билан боғланиб, собиқ Монако ярим ҳимоячисини Турин клубига таклиф қилишди. Фофонанинг жисмоний имкониятлари ва майдон марказидаги қатъияти Спаллетти талабларига тўла мос келиши тахмин қилинмоқда.
Милан учун ҳужум чизиғини кучайтириш вариантиЎз навбатида, Милан жамоаси ҳужумкор ярим ҳимоя чизиғини ва Гонкало Ramос ортидаги позицияни тубдан янгилаш ниятида. Ҳозирча фақат Пулишичнинг қолиши аниқ бўлиб турибди, Лофтус-Чеек эса универсал ўйинчи сифатида баҳоланмоқда. Бироқ Нкунку ва Леао жамоани тарк этиши мумкинлиги сабабли, миланликларга дарҳол янги ижрочилар керак бўлади. Айниқса, чаққон ва чап оёқда ҳаракат қилувчи футболчига эҳтиёж юқори.
Айнан шу вазиятда Нико Гонзалез Миланнинг эътибор марказига тушди. Атлетико Мадрид сафидаги ижара муддатини тугатиб қайтган футболчи Турин клубида қолишни истамаётганини ва Диего Симеоне жамоасига қайтишни хоҳлаётганини очиқ билдирган эди. Шунга қарамай, унинг агентлари футболчини Миланга таклиф қилишди ва қизил-қора клуб бу вариантга қатъий рад жавобини бермади.
Ҳозирча Ёуссоуф Фофана ва Нико Гонзалез айирбошлови шунчаки трансфер ғояси даражасида қолмоқда. Футболчиларнинг трансфер қийматларидаги фарқни бартараф этиш масаласи ҳал этилиши лозим, бироқ икки клуб ўртасидаги тафовут унчалик катта эмас. Трансфер ойнаси ёпилишига оз вақт қолган бир пайтда ушбу тўғридан-тўғри алмашинув реал воқеликка айланиши эҳтимолдан холи эмас.
…