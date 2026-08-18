Apple Европа Иттифоқидаги App Store комиссиялари ва қоидаларини ўзгартирди
Apple Европа Иттифоқида ўрнатишлар сонига асосланган Коре Течнологй Фее тўловини бекор қилиб, App Storeдан ташқарида ёки веб-саҳифаларда тарқатиладиган иловалар учун ягона 5 фоизлик комиссия жорий этди. Ички харидлар комиссияси анъанавий 30 фоизлик ставка ўрнига 26 фоиз этиб белгиланди, кичик бизнес дастурлари, мини-иловалар ва видеоконтент ҳамкорлик дастурларидаги аксарият дастурчилар учун 15 фоизлик имтиёз сақлаб қолинди.
Apple компанияси Европа комиссияси билан юзага келган келишмовчиликларни ҳал қилиш ҳамда Рақамли бозорлар тўғрисидаги қонун талабларига тўлиқ мослашиш мақсадида Европа Иттифоқи ҳудудидаги иловалар учун комиссия тўловлари тузилмасини соддалаштирилганини эълон қилди. Ушбу ўзгаришлар технология гигантининг минтақадаги муқобил иловалар дўконлари ва тўлов тизимларига қўядиган қатъий талабларини юмшатишга қаратилган. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, янги моделга мувофиқ, Apple компанияси ўрнатишлар сонига асосланган мураккаб Коре Течнологй Фее тўловини бекор қилиб, App Store'дан ташқарида ёки веб-саҳифаларда тарқатиладиган иловалар учун ягона 5 фоизлик комиссия жорий этди. Шунингдек, муқобил тўловлар ва компаниянинг ўқ-ин-апп харидлари учун ставкалар қайта кўриб чиқилди.
Янги комиссия ставкалари ва молиявий шартларЭслатиб ўтамиз, ўтган йили Европа Иттифоқи регуляторлари Apple'ни қоидаларга риоя қилмагани учун 500 миллион евро миқдорида жаримага тортган ва қўшимча санкциялар билан таҳдид қилган эди. Шундан сўнг тақдим этилган дастлабки ёндашув танқидчилар томонидан «ғаразли мувофиқлик» деб аталган ва унинг ҳаддан ташқари мураккаблиги норозиликларга сабаб бўлган эди.
Ҳозирги янгиланган шартларга кўра, анъанавий шартлардаги 30 фоизлик ставка ўрнига Apple ички харидлар комиссияси 26 фоиз қилиб белгиланди. Шу билан бирга, кичик бизнес дастурлари, мини-иловалар ҳамда видеоконтент ҳамкорлик дастурларида қатнашувчи аксарият дастурчилар учун имтиёзли 15 фоизлик ставка сақланиб қолади. Автоматик янгиланувчи обуналарга эга иловалар ҳам илк йилдан кейин ушбу имтиёздан фойдаланиши мумкин.
Муқобил иловалар дўконлари учун талаблар юмшатилдиМуқобил тўлов процессорларидан фойдаланадиган иловалар учун комиссия миқдори 20 фоизни ташкил этади, махсус дастурлардаги иштирокчилар учун эса бу кўрсаткич 10 фоизгача пасаяди. Шу билан бирге, дастурчилар танлаган тўлов усулига 12 ой давомида содиқ қолиши шарт қилиб қўйилди.
Янги қоидалар муқобил иловалар дўконини очишни истаган дастурчилар учун талабларни сезиларли даражада юмшатди. Авваллари бунинг учун Европа Иттифоқида миллионлаб юклаб олишларни тасдиқлаш ёки йирик молиявий ресурсларга эга эканини исботлаш талаб этилган бўлса, эндиликда очиқ акциядорлик жамияти мақоми, молиявий аудитлар ёки венчур молиялаштириш каби муқобил усуллар орқали ҳам молиявий барқарорликни кўрсатиш имконияти яратилди.
…