Apple Европа Иттифоқидаги App Store комиссиялари ва қоидаларини ўзгартирди

·5·Техно
Apple Европа Иттифоқидаги App Store комиссиялари ва қоидаларини ўзгартирди
Қисқача

Apple Европа Иттифоқида ўрнатишлар сонига асосланган Коре Течнологй Фее тўловини бекор қилиб, App Storeдан ташқарида ёки веб-саҳифаларда тарқатиладиган иловалар учун ягона 5 фоизлик комиссия жорий этди. Ички харидлар комиссияси анъанавий 30 фоизлик ставка ўрнига 26 фоиз этиб белгиланди, кичик бизнес дастурлари, мини-иловалар ва видеоконтент ҳамкорлик дастурларидаги аксарият дастурчилар учун 15 фоизлик имтиёз сақлаб қолинди.

Apple компанияси Европа комиссияси билан юзага келган келишмовчиликларни ҳал қилиш ҳамда Рақамли бозорлар тўғрисидаги қонун талабларига тўлиқ мослашиш мақсадида Европа Иттифоқи ҳудудидаги иловалар учун комиссия тўловлари тузилмасини соддалаштирилганини эълон қилди. Ушбу ўзгаришлар технология гигантининг минтақадаги муқобил иловалар дўконлари ва тўлов тизимларига қўядиган қатъий талабларини юмшатишга қаратилган. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, янги моделга мувофиқ, Apple компанияси ўрнатишлар сонига асосланган мураккаб Коре Течнологй Фее тўловини бекор қилиб, App Store'дан ташқарида ёки веб-саҳифаларда тарқатиладиган иловалар учун ягона 5 фоизлик комиссия жорий этди. Шунингдек, муқобил тўловлар ва компаниянинг ўқ-ин-апп харидлари учун ставкалар қайта кўриб чиқилди.

Янги комиссия ставкалари ва молиявий шартлар

Эслатиб ўтамиз, ўтган йили Европа Иттифоқи регуляторлари Apple'ни қоидаларга риоя қилмагани учун 500 миллион евро миқдорида жаримага тортган ва қўшимча санкциялар билан таҳдид қилган эди. Шундан сўнг тақдим этилган дастлабки ёндашув танқидчилар томонидан «ғаразли мувофиқлик» деб аталган ва унинг ҳаддан ташқари мураккаблиги норозиликларга сабаб бўлган эди.

Ҳозирги янгиланган шартларга кўра, анъанавий шартлардаги 30 фоизлик ставка ўрнига Apple ички харидлар комиссияси 26 фоиз қилиб белгиланди. Шу билан бирга, кичик бизнес дастурлари, мини-иловалар ҳамда видеоконтент ҳамкорлик дастурларида қатнашувчи аксарият дастурчилар учун имтиёзли 15 фоизлик ставка сақланиб қолади. Автоматик янгиланувчи обуналарга эга иловалар ҳам илк йилдан кейин ушбу имтиёздан фойдаланиши мумкин.

Муқобил иловалар дўконлари учун талаблар юмшатилди

Муқобил тўлов процессорларидан фойдаланадиган иловалар учун комиссия миқдори 20 фоизни ташкил этади, махсус дастурлардаги иштирокчилар учун эса бу кўрсаткич 10 фоизгача пасаяди. Шу билан бирге, дастурчилар танлаган тўлов усулига 12 ой давомида содиқ қолиши шарт қилиб қўйилди.

Янги қоидалар муқобил иловалар дўконини очишни истаган дастурчилар учун талабларни сезиларли даражада юмшатди. Авваллари бунинг учун Европа Иттифоқида миллионлаб юклаб олишларни тасдиқлаш ёки йирик молиявий ресурсларга эга эканини исботлаш талаб этилган бўлса, эндиликда очиқ акциядорлик жамияти мақоми, молиявий аудитлар ёки венчур молиялаштириш каби муқобил усуллар орқали ҳам молиявий барқарорликни кўрсатиш имконияти яратилди.

AppleApp StoreЕвропа ИттифоқиТехнологияларДастурчилар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Хитойликлар инсон рекордларини янгилаган робот яратдиХитойликлар инсон рекордларини янгилаган робот яратдиБугун, 21:57NASA ва ESA астронавтлари ХКСда очиқ космосга чиқдиNASA ва ESA астронавтлари ХКСда очиқ космосга чиқдиБугун, 21:54Камерага эга Apple қулоқчинлари махфийликка қандай таъсир қиладиКамерага эга Apple қулоқчинлари махфийликка қандай таъсир қиладиБугун, 21:25iQOO Neo 11 Ultra тақдим этилди: 9100 мАч батарея ва кучли Dimensity 9500MiQOO Neo 11 Ultra тақдим этилди: 9100 мАч батарея ва кучли Dimensity 9500MБугун, 19:55Расмий тақдимотгача ҳали вақт бор: iPhone 18 учун илк аксессуарлар сотувга чиқдиРасмий тақдимотгача ҳали вақт бор: iPhone 18 учун илк аксессуарлар сотувга чиқдиБугун, 19:29Xiaomi компанияси машҳур смартфонлар учун янгиланишларни тўхтатдиXiaomi компанияси машҳур смартфонлар учун янгиланишларни тўхтатдиБугун, 18:57
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Honor Робот Пҳоне илк бор футбол майдонида кўриниш берди: 4D камерали смартфон имкониятлари
Honor Робот Пҳоне илк бор футбол майдонида кўриниш берди: 4D камерали смартфон имкониятлари
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди