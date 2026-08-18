Джо Ҳарт Пеп Гуардиоладан кейинги Манчестер Сити учун энг катта синовни айтди
Жое Ҳарт Пеп Гуардиола кетганидан кейин Манчестер Сити учун энг катта синов ташқи босим бўлишини айтди. Клуб раҳбарияти янги бош мураббий Энзо Марескадан дарҳол мўжиза кутмаяпти ва жамоа имкониятларини реал баҳоламоқда. Мавсум бошида натижалар кутилгандек чиқмаса, ОАВ ва мухлислар Марескага эътироз билдиришлари мумкин.
Англия терма жамоасининг собиқ дарвозабони Джо Ҳарт Пеп Гуардиола кетганидан кейин Манчестер Сити жамоасини қандай ўзгаришлар кутаётгани ҳақида фикр билдирди. Унинг сўзларига кўра, клуб раҳбарияти янги бош мураббий Энзо Марескадан дарҳол мўъжиза кутмаяпти, бироқ ташқи муҳитда босим жуда юқори бўлиши аниқ. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
BBC Радио 5 Ливе эфирида сўз олган Джо Ҳарт Манчестер Сити ўтиш даврига кириб бораётганини таъкидлади. Клуб охирги йиллар давомида Пеп Гуардиола қўл остида улкан муваффақиятларга эришди ва Англия футболида мутлақ устунлик қилди. Эндиликда эса жамоа янги босқичга қадам қўймоқда.
Ички вазминлик ва ташқи босимҲартнинг фикрича, Манчестер Сити раҳбарияти мавсум олдидан мураббий зиммасига ҳаддан ташқари оғир вазифаларни юкламайди. Ички муҳитда жамоанинг имкониятлари реал баҳоланмоқда ва таркибдаги табиий ўзгаришлар жараёни тўғри тушунилмоқда.
„Клуб бу мавсум учун ўзига ўта улкан ва имконсиз талаблар қўяётгани йўқ. Раҳбарият жамоада ҳалиям етарлича сифат ва рақобатбардош таркиб борлигига ишонади“, — дея таъкидлади Джо Ҳарт.
Шунга қарамай, мутахассис ташқи босим ҳақида ҳам огоҳлантирди. Агар мавсум бошида натижалар кутилгандек чиқмаса, оммавий ахборот воситалари ва мухлислар Энзо Марескага дарҳол эътироз билдира бошлаши табиий.
Трансферлар ва рақобатҲозирги вақтда Манчестер Сити трансфер бозорида фаол ҳаракат қилмоқда. Клуб Лилле жамоасининг 18 ёшли иқтидорли футболчиси Айёуб Боуадди трансфери бўйича музокаралар олиб бормоқда, шунингдек Челси ярим ҳимоячиси Энзо Фернандесга ҳам қизиқиш билдириляпти.
Бироқ мавсум бошидаги дастлабки синовлар, жумладан Арсеналга қарши кечган Коммунитй Шиелд баҳсида 0:3 ҳисобидаги мағлубият жамоа учун жиддий сигнал бўлди. Арсенал сўнгги йилларда Манчестер Сити ҳукмронлигига барҳам бериб, Англия Премер-лигасининг асосий фаворитига айланди ва энди чемпионлик мақомини ҳимоя қилиш вақти келди.
…