Джо Ҳарт Пеп Гуардиоладан кейинги Манчестер Сити учун энг катта синовни айтди

·26·Спорт
Джо Ҳарт Пеп Гуардиоладан кейинги Манчестер Сити учун энг катта синовни айтди
Қисқача

Жое Ҳарт Пеп Гуардиола кетганидан кейин Манчестер Сити учун энг катта синов ташқи босим бўлишини айтди. Клуб раҳбарияти янги бош мураббий Энзо Марескадан дарҳол мўжиза кутмаяпти ва жамоа имкониятларини реал баҳоламоқда. Мавсум бошида натижалар кутилгандек чиқмаса, ОАВ ва мухлислар Марескага эътироз билдиришлари мумкин.

Англия терма жамоасининг собиқ дарвозабони Джо Ҳарт Пеп Гуардиола кетганидан кейин Манчестер Сити жамоасини қандай ўзгаришлар кутаётгани ҳақида фикр билдирди. Унинг сўзларига кўра, клуб раҳбарияти янги бош мураббий Энзо Марескадан дарҳол мўъжиза кутмаяпти, бироқ ташқи муҳитда босим жуда юқори бўлиши аниқ. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

BBC Радио 5 Ливе эфирида сўз олган Джо Ҳарт Манчестер Сити ўтиш даврига кириб бораётганини таъкидлади. Клуб охирги йиллар давомида Пеп Гуардиола қўл остида улкан муваффақиятларга эришди ва Англия футболида мутлақ устунлик қилди. Эндиликда эса жамоа янги босқичга қадам қўймоқда.

Ички вазминлик ва ташқи босим

Ҳартнинг фикрича, Манчестер Сити раҳбарияти мавсум олдидан мураббий зиммасига ҳаддан ташқари оғир вазифаларни юкламайди. Ички муҳитда жамоанинг имкониятлари реал баҳоланмоқда ва таркибдаги табиий ўзгаришлар жараёни тўғри тушунилмоқда.

„Клуб бу мавсум учун ўзига ўта улкан ва имконсиз талаблар қўяётгани йўқ. Раҳбарият жамоада ҳалиям етарлича сифат ва рақобатбардош таркиб борлигига ишонади“, — дея таъкидлади Джо Ҳарт.

Шунга қарамай, мутахассис ташқи босим ҳақида ҳам огоҳлантирди. Агар мавсум бошида натижалар кутилгандек чиқмаса, оммавий ахборот воситалари ва мухлислар Энзо Марескага дарҳол эътироз билдира бошлаши табиий.

Трансферлар ва рақобат

Ҳозирги вақтда Манчестер Сити трансфер бозорида фаол ҳаракат қилмоқда. Клуб Лилле жамоасининг 18 ёшли иқтидорли футболчиси Айёуб Боуадди трансфери бўйича музокаралар олиб бормоқда, шунингдек Челси ярим ҳимоячиси Энзо Фернандесга ҳам қизиқиш билдириляпти.

Бироқ мавсум бошидаги дастлабки синовлар, жумладан Арсеналга қарши кечган Коммунитй Шиелд баҳсида 0:3 ҳисобидаги мағлубият жамоа учун жиддий сигнал бўлди. Арсенал сўнгги йилларда Манчестер Сити ҳукмронлигига барҳам бериб, Англия Премер-лигасининг асосий фаворитига айланди ва энди чемпионлик мақомини ҳимоя қилиш вақти келди.

Джо ҲартМанчестер СитиЭнзо МарескаПеп ГуардиолаАнглия Премер-лигаси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Барселона Родри трансферини эълон қилдиБарселона Родри трансферини эълон қилдиБугун, 22:37Конор Галлахер илк фарзандини кутаётганини эълон қилдиКонор Галлахер илк фарзандини кутаётганини эълон қилдиБугун, 22:35Манчестер Сити мавсум бошида жиддий йўқотишга учрадиМанчестер Сити мавсум бошида жиддий йўқотишга учрадиБугун, 21:56Трой Парротт нега ҳамон Англия Премер-лигасига ўтмади?Трой Парротт нега ҳамон Англия Премер-лигасига ўтмади?Бугун, 21:13Челси раҳбариятида ўзгаришлар кутилмоқдаЧелси раҳбариятида ўзгаришлар кутилмоқдаБугун, 20:31Роналду Мессининг постида Instagram рекордини янгиладиРоналду Мессининг постида Instagram рекордини янгиладиБугун, 20:11
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди