Хитойликлар инсон рекордларини янгилаган робот яратди

·0·Техно
Хитойликлар инсон рекордларини янгилаган робот яратди

Хитойнинг Unitree Robotics компанияси инсон жисмоний имкониятларига яқинлашаётган янги гуманоид робот — “Суперман”ни тақдим этди. Робот жойидан туриб 2 метр баландликка сакрай олиши ва 12,66 метр/сония, яъни 45,6 км/соат тезликда югуриши билан эътибор қозонди.

Компания маълумотларига кўра, роботнинг оёқлари 85 сантиметр узунликда бўлиб, у жойидан сакраш бўйича инсоннинг қайд этилган натижаларидан юқори кўрсаткични намойиш этган. Югуриш тезлиги эса 2009 йилда 100 метрга югуришда Усаин Болт қайд этган максимал тезлик — тахминан 12,4 м/сдан юқори.

“Суперман” оддий маиший вазифаларни бажаришга мўлжалланган роботдан кўра, аввало юқори тезлик ва ҳаракатчанлик имкониятларини намойиш этувчи платформа сифатида ишлаб чиқилган. Unitree маълумотларига кўра, унинг яратилиши атиги уч ойдан сал кўпроқ вақтни олган.

Янги роботнинг тақдимоти Пекинда бўлиб ўтадиган Жаҳон гуманоид роботлар ўйинлари арафасида амалга оширилди. Мусобақаларда роботларнинг югуриш ва сакраш каби жисмоний имкониятлари ҳам синовдан ўтказилиши кутилмоқда.

Шу билан бирга, мутахассислар роботнинг компания томонидан эълон қилинган рекорд кўрсаткичларини мустақил равишда тасдиқлаш масаласига эҳтиёткорлик билан ёндашмоқда. Шундай бўлса-да, “Суперман”нинг намойиши гуманоид роботлар қанчалик тез ва чаққон бўлиб бораётганини кўрсатди.

Oq robot odam ustidan balandlik oʻlchagich yonida orqaga salto qilmoqda.
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Charos
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Камерага эга Apple қулоқчинлари махфийликка қандай таъсир қиладиКамерага эга Apple қулоқчинлари махфийликка қандай таъсир қиладиБугун, 21:25iQOO Neo 11 Ultra тақдим этилди: 9100 мАч батарея ва кучли Dimensity 9500MiQOO Neo 11 Ultra тақдим этилди: 9100 мАч батарея ва кучли Dimensity 9500MБугун, 19:55Расмий тақдимотгача ҳали вақт бор: iPhone 18 учун илк аксессуарлар сотувга чиқдиРасмий тақдимотгача ҳали вақт бор: iPhone 18 учун илк аксессуарлар сотувга чиқдиБугун, 19:29Xiaomi компанияси машҳур смартфонлар учун янгиланишларни тўхтатдиXiaomi компанияси машҳур смартфонлар учун янгиланишларни тўхтатдиБугун, 18:57SpaceX Starship кемасини океандан муваффақиятли қутқардиSpaceX Starship кемасини океандан муваффақиятли қутқардиБугун, 18:20Apple macOS янгиланишида камерали AirPods тасвирланган видео топилдиApple macOS янгиланишида камерали AirPods тасвирланган видео топилдиБугун, 18:20
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Honor Робот Пҳоне илк бор футбол майдонида кўриниш берди: 4D камерали смартфон имкониятлари
Honor Робот Пҳоне илк бор футбол майдонида кўриниш берди: 4D камерали смартфон имкониятлари
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди
Ер сайёраси қора материяни қидирувчи улкан детекторга айланди