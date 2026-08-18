Манчестер Сити мавсум бошида жиддий йўқотишга учради

·21·Спорт
Манчестер Сити мавсум бошида жиддий йўқотишга учради
Қисқача

Манчестер Сити ҳужумчиси Жереми Доку жароҳати сабаб 2026/27-йилги Англия Премер-лигаси 1-турида Борнмутга қарши ўйинни ўтказиб юборади. Белгиялик футболчи якшанба куни Арсеналга қарши Коммунитй Шиелд учрашувида болдиридан жароҳат олиб, танаффусда Джек Грилиш билан алмаштирилган. Дастлабки маълумотларга кўра, Доку бир неча ҳафта сафдан чиқиши мумкин, аммо унинг қайтиш муддати тиббий кўрикдан сўнг аниқланади.

Англия Премер-лигасининг янги 2026/27-йилги мавсуми бошланиши арафасида Манчестер Сити жамоаси ўзининг етакчи футболчиларидан биридан айрилди. Goal.com хабар беришича, ҳужумчи Жереми Доку жароҳат олиб, чемпионатнинг 1-туридан ўрин олган Борнмутга қарши баҳсни ўтказиб юбориши аниқ бўлди. Бу ҳолат жамоанинг мавсумолди режаларига жиддий путур етказди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Маълум бўлишича, белгиялик футболчи якшанба куни Милленниум стадионида Арсеналга қарши кечган Англия Суперкубоги — Коммунитй Шиелд учрашувида жароҳат олган. Ўйин давомида ўзини ноқулай ҳис қилган Доку танаффус вақтида алмаштирилиб, унинг ўрнига Джек Грилиш майдонга тушган эди. Ўша учрашувдаги мағлубият клуб учун қўшалоқ йўқотиш билан якунланди.

Жароҳат тафсилотлари ва Энзо Маресканинг бош оғриғи

Ҳозирча футболчининг яшил майдонларга қачон қайтиши аниқ эмас, бироқ дастлабки хабарларга кўра, Жереми Доку болдир қисмидан жароҳат олган. Ушбу муаммо уни бир неча ҳафта давомида сафдан чиқариши кутилмоқда. Бу эса жамоанинг янги бош мураббийи Энзо Мареска учун расмий учрашувлардаги илк синов олдидан катта бош оғриққа айланди.

Италиялик мутахассис айнан шу таркиб билан ўзининг Премер-лигадаги дебют ўйинига тайёргарлик кўраётган эди. Этиҳад стадионида ўтадиган илк расмий ўйин олдидан асосий таркиб футболчисининг сафдан чиққани мураббийлар штабининг тактик режаларини ўзгартиришга мажбур қилади.

Жаҳон чемпионатининг асоратлари

Клуб ичидаги манбаларнинг таъкидлашича, ушбу жароҳат тасодифий ҳолат эмас. Вужудга келган вазият футболчининг Белгия терма жамоаси сафида FIFA Жаҳон чемпионатида иштирок этгани ва ўша пайтдаги жисмоний зўриқишларнинг асорати бўлиши мумкинлиги борасида хавотирлар ортиб бормоқда.

Клуб тиббий штаби футболчининг тезроқ тикланиши учун барча чораларни кўраётган бўлса-да, мутахассислар бу каби жисмоний муаммолар узоқ давом этишидан хавотирда. Доку мавсумнинг энг қизғин паллаларга кириш палласида жамоага қачон ёрдам бера олиши яқин кунлардаги чуқурлаштирилган тиббий кўрикдан сўнг маълум бўлади.

Манчестер СитиЖереми ДокуПремер-лигаЭнзо МарескаФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Джо Ҳарт Пеп Гуардиоладан кейинги Манчестер Сити учун энг катта синовни айтдиДжо Ҳарт Пеп Гуардиоладан кейинги Манчестер Сити учун энг катта синовни айтдиБугун, 21:58Трой Парротт нега ҳамон Англия Премер-лигасига ўтмади?Трой Парротт нега ҳамон Англия Премер-лигасига ўтмади?Бугун, 21:13Челси раҳбариятида ўзгаришлар кутилмоқдаЧелси раҳбариятида ўзгаришлар кутилмоқдаБугун, 20:31Роналду Мессининг постида Instagram рекордини янгиладиРоналду Мессининг постида Instagram рекордини янгиладиБугун, 20:11Челси раҳбариятида ўзгаришлар: Тодд Боли ўз улушини сотиши мумкинЧелси раҳбариятида ўзгаришлар: Тодд Боли ўз улушини сотиши мумкинБугун, 20:10Жон Лукуми: «Ювентус» – Италиядаги энг буюк жамоа»Жон Лукуми: «Ювентус» – Италиядаги энг буюк жамоа»Бугун, 19:56
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди