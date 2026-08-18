Манчестер Сити мавсум бошида жиддий йўқотишга учради
Манчестер Сити ҳужумчиси Жереми Доку жароҳати сабаб 2026/27-йилги Англия Премер-лигаси 1-турида Борнмутга қарши ўйинни ўтказиб юборади. Белгиялик футболчи якшанба куни Арсеналга қарши Коммунитй Шиелд учрашувида болдиридан жароҳат олиб, танаффусда Джек Грилиш билан алмаштирилган. Дастлабки маълумотларга кўра, Доку бир неча ҳафта сафдан чиқиши мумкин, аммо унинг қайтиш муддати тиббий кўрикдан сўнг аниқланади.
Англия Премер-лигасининг янги 2026/27-йилги мавсуми бошланиши арафасида Манчестер Сити жамоаси ўзининг етакчи футболчиларидан биридан айрилди. Goal.com хабар беришича, ҳужумчи Жереми Доку жароҳат олиб, чемпионатнинг 1-туридан ўрин олган Борнмутга қарши баҳсни ўтказиб юбориши аниқ бўлди. Бу ҳолат жамоанинг мавсумолди режаларига жиддий путур етказди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Маълум бўлишича, белгиялик футболчи якшанба куни Милленниум стадионида Арсеналга қарши кечган Англия Суперкубоги — Коммунитй Шиелд учрашувида жароҳат олган. Ўйин давомида ўзини ноқулай ҳис қилган Доку танаффус вақтида алмаштирилиб, унинг ўрнига Джек Грилиш майдонга тушган эди. Ўша учрашувдаги мағлубият клуб учун қўшалоқ йўқотиш билан якунланди.
Жароҳат тафсилотлари ва Энзо Маресканинг бош оғриғиҲозирча футболчининг яшил майдонларга қачон қайтиши аниқ эмас, бироқ дастлабки хабарларга кўра, Жереми Доку болдир қисмидан жароҳат олган. Ушбу муаммо уни бир неча ҳафта давомида сафдан чиқариши кутилмоқда. Бу эса жамоанинг янги бош мураббийи Энзо Мареска учун расмий учрашувлардаги илк синов олдидан катта бош оғриққа айланди.
Италиялик мутахассис айнан шу таркиб билан ўзининг Премер-лигадаги дебют ўйинига тайёргарлик кўраётган эди. Этиҳад стадионида ўтадиган илк расмий ўйин олдидан асосий таркиб футболчисининг сафдан чиққани мураббийлар штабининг тактик режаларини ўзгартиришга мажбур қилади.
Жаҳон чемпионатининг асоратлариКлуб ичидаги манбаларнинг таъкидлашича, ушбу жароҳат тасодифий ҳолат эмас. Вужудга келган вазият футболчининг Белгия терма жамоаси сафида FIFA Жаҳон чемпионатида иштирок этгани ва ўша пайтдаги жисмоний зўриқишларнинг асорати бўлиши мумкинлиги борасида хавотирлар ортиб бормоқда.
Клуб тиббий штаби футболчининг тезроқ тикланиши учун барча чораларни кўраётган бўлса-да, мутахассислар бу каби жисмоний муаммолар узоқ давом этишидан хавотирда. Доку мавсумнинг энг қизғин паллаларга кириш палласида жамоага қачон ёрдам бера олиши яқин кунлардаги чуқурлаштирилган тиббий кўрикдан сўнг маълум бўлади.
…