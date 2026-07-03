Эмболо ва Ндой Швейцарияни 1/8 финалга олиб чиқди
Швейцария миллий жамоаси ЖЧ-2026нинг 1/16 финалида Жазоирни 2:0 ҳисобида мағлуб этиб, турнирдаги юришини давом эттирди.
Европаликлар ҳар икки бўлим бошида биттадан гол киритди. Баҳс тақдирини Брель Эмболо ва Дан Ндойнинг аниқ зарбалари ҳал қилди.
Эмболо тезкор гол урди
Швейцария учрашувни жуда фаол бошлади ва 10-дақиқадаёқ ҳисобни очди.
Брель Эмболо Жазоир ҳимоясидаги имкониятдан фойдаланиб, жамоасини олдинга олиб чиқди. Биринчи бўлим швейцарияликларнинг минимал устунлиги билан якунланди.
Ндой иккинчи бўлим бошида нуқта қўйди
Танаффусдан сўнг Швейцарияга иккинчи голни уриш учун атиги бир дақиқа етарли бўлди.
46-дақиқада Дан Ндой рақиб дарвозасини ишғол қилиб, ҳисобни 2:0 кўринишига келтирди. Қолган вақтда Жазоир вазиятни ўзгартира олмади.
Кейинги рақиб ҳали номаълум
Ушбу ғалаба Швейцарияга Жаҳон чемпионатининг 1/8 финал босқичига йўлланма берди.
Европаликларнинг кейинги рақиби Колумбия — Гана учрашуви натижасига кўра аниқланади.
ЖЧ-2026. 1/16 финал
Швейцария — Жазоир — 2:0
Голлар: Эмболо, 10; Ндой, 46.
Швейцария: Кобел, Элведи, Аканжи, Родригес, Закария (Видмер, 87), Фройлер, Жака, Ндой (Эбишер, 87), Манзамби (Окафор, 71), Варгас (Риедер, 71), Эмболо.
Жазоир: Бенбут, Белгали, Манди, Бенсебаини, Аит-Нури, Зерруки, Бенталеб, Ауар, Маза, Шаиби, Маҳрез (Мусса, 71).
Швейцария плей-оффда ишончли ўйин кўрсатиб, соврин учун курашда қолди. Энди жамоани Колумбия ёки Ганага қарши яна бир жиддий синов кутмоқда.
…