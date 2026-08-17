Хитой фазога навбатдаги Ер масофадан зондлаш сунъий йўлдошини чиқарди
Хитой 17-август куни Шанйси провинсиясидаги Тайюан космодромидан Ер масофадан зондлаш сунъий йўлдошини муваффақиятли орбитага олиб чиқди. Парвоз Пекин вақти билан 11:02 да амалга оширилди ва бу «Чанчжен» ракеталари оиласининг умумий уланишлар сонини 664 тага етказди. CZ-2C ракетаси космосга 88-чи маротаба кўтарилди, 2026-йил бошидан бери эса унинг тўртинчи парвози қайд этилди.
Хитой Шанйси провинциясидаги Тайюан космодромидан Ер масофадан зондлаш сунъий йўлдошини муваффақиятли орбитага олиб чиқди. ixbt.com маълумотига кўра, парвоз 17-август куни Пекин вақти билан соат 11:02 да (Москва вақти билан 06:02 да) амалга оширилган бўлиб, Хитой корпорацияси аэрокосмос фан ва техника (КАСК) миссиянинг муваффақиятли бажарилганини расман тасдиқлади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Мазкур муваффақиятли старт «Чанчжен» (Лонг Марч) ракеталари оиласи учун тарихий аҳамиятга эга бўлиб, мазкур сериядаги ташувчиларнинг умумий уланишлар сони 664 тага етди. Шу билан бирга, CZ-2C русумли ракета космосга 88-чи маротаба кўтарилди ва бу 2026-йил бошидан бери қайд этилган тўртинчи парвоз бўлди.
Техник кўрсаткичлар ва ракета имкониятлариФойдаланилган CZ-2C икки босқичли суюқ ёқилғида ишлайдиган ракета ҳисобланади. Унинг узунлиги тахминан 42 метрни ташкил этиб, диаметри 3,35 метрлик бош обтекатель (обтекател) билан жиҳозланган. Ушбу ташувчи ракета пастки еролди орбитасига 2,85 тоннагача бўлган фойдали юкни муваффақиятли етказиб бериш имкониятига эга.
Гарчи КАСК корпорацияси космик аппаратнинг аниқ номи ва унинг асосий вазифаларини сир сақлаётган бўлса-да, мутахассислар бу турдаги қурилмалар мамлакатнинг илмий ва амалий эҳтиёжлари учун муҳимлигини таъкидлайдилар. Хитой сўнгги йилларда космик салоҳиятини изчил ошириб, турли йўналишдаги дастурларни фаол амалга оширмоқда.
Хитойнинг фазовий фаоллиги ва келгуси режалариҲозирги кунда Хитой Ер юзини кузатиш, метеорология, алоқа ва навигация тизимларини ўз ичига олган кенг қамровли сунъий йўлдош тармоқларини жадал ривожлантирмоқда. Шунингдек, мамлакат ўзининг улкан дастурлари доирасида ой ва сайёралараро тадқиқот лойиҳаларини ҳам муваффақиятли ҳаётга татбиқ этиб келмоқда.
Эслатиб ўтамиз, Хитой Халқ Республикаси фазовий тармоқдаги фаоллигини йилдан-йилга ошириб бормоқда. Жумладан, 2025-йил давомида мамлакат ўзининг миллий рекордини янгилаб, бир йил ичида жами 92 та космик парвозни амалга оширишга муваффақ бўлган эди.
…