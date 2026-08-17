Хитой фазога навбатдаги Ер масофадан зондлаш сунъий йўлдошини чиқарди

·4·Техно
Хитой фазога навбатдаги Ер масофадан зондлаш сунъий йўлдошини чиқарди
Қисқача

Хитой 17-август куни Шанйси провинсиясидаги Тайюан космодромидан Ер масофадан зондлаш сунъий йўлдошини муваффақиятли орбитага олиб чиқди. Парвоз Пекин вақти билан 11:02 да амалга оширилди ва бу «Чанчжен» ракеталари оиласининг умумий уланишлар сонини 664 тага етказди. CZ-2C ракетаси космосга 88-чи маротаба кўтарилди, 2026-йил бошидан бери эса унинг тўртинчи парвози қайд этилди.

Хитой Шанйси провинциясидаги Тайюан космодромидан Ер масофадан зондлаш сунъий йўлдошини муваффақиятли орбитага олиб чиқди. ixbt.com маълумотига кўра, парвоз 17-август куни Пекин вақти билан соат 11:02 да (Москва вақти билан 06:02 да) амалга оширилган бўлиб, Хитой корпорацияси аэрокосмос фан ва техника (КАСК) миссиянинг муваффақиятли бажарилганини расман тасдиқлади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Мазкур муваффақиятли старт «Чанчжен» (Лонг Марч) ракеталари оиласи учун тарихий аҳамиятга эга бўлиб, мазкур сериядаги ташувчиларнинг умумий уланишлар сони 664 тага етди. Шу билан бирга, CZ-2C русумли ракета космосга 88-чи маротаба кўтарилди ва бу 2026-йил бошидан бери қайд этилган тўртинчи парвоз бўлди.

Техник кўрсаткичлар ва ракета имкониятлари

Фойдаланилган CZ-2C икки босқичли суюқ ёқилғида ишлайдиган ракета ҳисобланади. Унинг узунлиги тахминан 42 метрни ташкил этиб, диаметри 3,35 метрлик бош обтекатель (обтекател) билан жиҳозланган. Ушбу ташувчи ракета пастки еролди орбитасига 2,85 тоннагача бўлган фойдали юкни муваффақиятли етказиб бериш имкониятига эга.

Гарчи КАСК корпорацияси космик аппаратнинг аниқ номи ва унинг асосий вазифаларини сир сақлаётган бўлса-да, мутахассислар бу турдаги қурилмалар мамлакатнинг илмий ва амалий эҳтиёжлари учун муҳимлигини таъкидлайдилар. Хитой сўнгги йилларда космик салоҳиятини изчил ошириб, турли йўналишдаги дастурларни фаол амалга оширмоқда.

Хитойнинг фазовий фаоллиги ва келгуси режалари

Ҳозирги кунда Хитой Ер юзини кузатиш, метеорология, алоқа ва навигация тизимларини ўз ичига олган кенг қамровли сунъий йўлдош тармоқларини жадал ривожлантирмоқда. Шунингдек, мамлакат ўзининг улкан дастурлари доирасида ой ва сайёралараро тадқиқот лойиҳаларини ҳам муваффақиятли ҳаётга татбиқ этиб келмоқда.

Эслатиб ўтамиз, Хитой Халқ Республикаси фазовий тармоқдаги фаоллигини йилдан-йилга ошириб бормоқда. Жумладан, 2025-йил давомида мамлакат ўзининг миллий рекордини янгилаб, бир йил ичида жами 92 та космик парвозни амалга оширишга муваффақ бўлган эди.

ХитойКосмосЧанчженСуний ёлдошРакета
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Космосда Доом: афсонавий ўйин РУВДС сунъий йўлдошида ишга туширилдиКосмосда Доом: афсонавий ўйин РУВДС сунъий йўлдошида ишга туширилдиБугун, 17:58Redmi K100 Просмартфонлари савдоси кутилганидан паст келдиRedmi K100 Просмартфонлари савдоси кутилганидан паст келдиБугун, 16:24Samsung Galaxy S26 смартфони чўнтакда портлаб, эгасини жароҳатладиSamsung Galaxy S26 смартфони чўнтакда портлаб, эгасини жароҳатладиБугун, 15:57Starlink Индонезиядаги зилзила қурбонларига бепул интернет улашмоқдаStarlink Индонезиядаги зилзила қурбонларига бепул интернет улашмоқдаБугун, 14:50Galaxy Z Fold8 Ultra экранни алмаштириш нархи маълум қилиндиGalaxy Z Fold8 Ultra экранни алмаштириш нархи маълум қилиндиБугун, 14:23Сунъий интеллект ходимни ишдан бўшатди: Claude бошқарувидаги илк ҳолатСунъий интеллект ходимни ишдан бўшатди: Claude бошқарувидаги илк ҳолатБугун, 12:52
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Samsung Galaxy S27 серияси ҳақида илк тафсилотлар: Компания «Янги мўъжиза» устида ишламоқда
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди
Tesla болалар учун янги мувозанат велосипеди тақдим этди
Honor Робот Пҳоне илк бор футбол майдонида кўриниш берди: 4D камерали смартфон имкониятлари
Honor Робот Пҳоне илк бор футбол майдонида кўриниш берди: 4D камерали смартфон имкониятлари
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади
Tecno дунёдаги илк рамкасиз смартфонни намойиш этади