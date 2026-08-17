Марк Кукуреля Реал Мадрид сафидаги дебютидан сўнг ўз таассуротлари билан бўлишди

·14·Спорт
Марк Кукуреля Реал Мадрид сафидаги дебютидан сўнг ўз таассуротлари билан бўлишди
Қисқача

Испаниялик ҳимоячи Марк Кукуреля Шалке 04 га қарши ўртоқлик учрашувида Реал Мадрид сафида дебют қилди. Учрашувнинг 61-дақиқасида захирадан майдонга тушган футболчи илк дақиқаларидан мамнун эканини билдирди. Кукуреля янги жамоадошлари ва кийиниш хонасидаги ижобий муҳит унинг мослашувига ёрдам бераётганини таъкидлади. Ҳимоячи йиллар давомида қилган меҳнатлари ўз қийматини кўрсатганидан хурсандлигини айтди.

Испаниялик ҳимоячи Марк Кукуреля Германиянинг Шалке 04 жамоасига қарши кечган ўртоқлик учрашувида Реал Мадрид сафидаги узоқ кутилган дебютини ўтказди. Велтинс-Арена стадионида бўлиб ўтган баҳсда футболчи майдонга тушиб, жамоанинг мавсумолди тайёргарлигига ўз ҳиссасини қўшди ва шундан сўнг ўзининг ижобий таассуротлари билан ўртоқлашди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Реалмадрид ТВ нашрига берган интервюсида Кукуреля узоқ кутилган илк дақиқаларидан мамнун эканини таъкидлади. Учрашувнинг 61-дақиқасида захирадан майдонга тушган испан футболчиси янги жамоасидаги илк дақиқаларини ўтказиб, ўйин амалиётига эга бўлди ва бу жамоанинг мавсумолди режаларини якунлашда муҳим қадам бўлди.

Янги жамоага мослашиш жараёни ва шериклар ёрдами

Учрашув якунланганидан кейин сўз олган футболчи шундай деди: Мен жуда хурсандман. Ўйлашимча, барчамиз учун ажойиб ўйин бўлди ва чемпионат бошланишидан олдин яхши натижа қайд этилди. Булар менинг илк дақиқаларим ва ўзимни жуда ғайратли ҳис қилмоқдаман. Кутиш узоқ давом этди, бироқ энди аста-секин ўйин ритмига кириб боряпман.

Кукуреля янги жамоадошлари унга тезда мослашишга ёрдам берганини алоҳида таъкидлаб ўтди. Унинг сўзларига кўра, кийиниш хонасидаги ижобий муҳит тўғридан-тўғри яшил майдондаги ўйинга ижобий таъсир кўрсатади ва бу билан ҳаммаси осонроқ кечмоқда.

Йиллар давомидаги меҳнат маҳсули

Ҳимоячи ўзининг босиб ўтган йўли ва қилинган ҳаракатларга тўхталиб ўтди. Унинг фикрича, ортда қолган йиллардаги тинимсиз меҳнатлар бекор кетмади ва ҳозирги муваффақиятлар барча қилинган саъй-ҳаракатларга муносиб жавоб бўлди.

Орқада жуда катта меҳнат ётибди ва йиллар давомида қилган барча ҳаракатларим ўз қийматини кўрсатди, дея қўшимча қилди футболчи. У бошига тушаётган барча воқеалардан мамнунлигини ва келгусида ҳам совринлар ютиб, мазкур тажрибадан завқланишда давом этишига умид билдирди.

Шундай қилиб, мавсум олдидан ўтказилган мазкур синов баҳси Мадрид клуби учун ҳам, янги келган футболчи учун ҳам фойдали якунланди. Эндиликда жамоа олдинда турган расмий чемпионат ўйинларига тайёргарликни якуний босқичга олиб чиқмоқда.

Марк КукуреляРеал МадридШалке 04Испания футболиТрансфер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Атлетико Мадрид Хулиан Альварес трансфери ва унинг спорт формасидан хавотирдаАтлетико Мадрид Хулиан Альварес трансфери ва унинг спорт формасидан хавотирдаБугун, 18:33Интер Куртис Жонес трансфери бўйича Ливерпул билан музокараларни бошлайдиИнтер Куртис Жонес трансфери бўйича Ливерпул билан музокараларни бошлайдиБугун, 17:58Ямаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирдиЯмаль туғилган кунида ғайриоддий “пушти зиёфат” уюштирдиБугун, 17:30Жейми Каррагер Ливерпулнинг тактик услубини кескин танқид қилдиЖейми Каррагер Ливерпулнинг тактик услубини кескин танқид қилдиБугун, 17:16Микел Артета Англия Премер-лигасининг янги қоидасини масхара қилдиМикел Артета Англия Премер-лигасининг янги қоидасини масхара қилдиБугун, 16:16Реал Мадрид Мартин Зубименди трансферига қизиқиш билдирмоқдаРеал Мадрид Мартин Зубименди трансферига қизиқиш билдирмоқдаБугун, 16:15
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Самимий лаҳза: Абдуқодир Ҳусанов Қозоғистон афсонасига видеомурожаат йўллади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Криштиану Роналду Португалия терма жамоасидаги фаолиятини якунлаш санасини белгилади
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановдан сўнг: «Ланс» яна бир ўзбек юлдузини нишонга олди
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
Абдуқодир Ҳусановнинг илк ўйини неча баллга лойиқ кўрилди?
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди
ФИФА Абдуқодир Ҳусановнинг ҳайратланарли кўрсаткичларини эълон қилди