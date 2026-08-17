Марк Кукуреля Реал Мадрид сафидаги дебютидан сўнг ўз таассуротлари билан бўлишди
Испаниялик ҳимоячи Марк Кукуреля Шалке 04 га қарши ўртоқлик учрашувида Реал Мадрид сафида дебют қилди. Учрашувнинг 61-дақиқасида захирадан майдонга тушган футболчи илк дақиқаларидан мамнун эканини билдирди. Кукуреля янги жамоадошлари ва кийиниш хонасидаги ижобий муҳит унинг мослашувига ёрдам бераётганини таъкидлади. Ҳимоячи йиллар давомида қилган меҳнатлари ўз қийматини кўрсатганидан хурсандлигини айтди.
Испаниялик ҳимоячи Марк Кукуреля Германиянинг Шалке 04 жамоасига қарши кечган ўртоқлик учрашувида Реал Мадрид сафидаги узоқ кутилган дебютини ўтказди. Велтинс-Арена стадионида бўлиб ўтган баҳсда футболчи майдонга тушиб, жамоанинг мавсумолди тайёргарлигига ўз ҳиссасини қўшди ва шундан сўнг ўзининг ижобий таассуротлари билан ўртоқлашди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Реалмадрид ТВ нашрига берган интервюсида Кукуреля узоқ кутилган илк дақиқаларидан мамнун эканини таъкидлади. Учрашувнинг 61-дақиқасида захирадан майдонга тушган испан футболчиси янги жамоасидаги илк дақиқаларини ўтказиб, ўйин амалиётига эга бўлди ва бу жамоанинг мавсумолди режаларини якунлашда муҳим қадам бўлди.
Янги жамоага мослашиш жараёни ва шериклар ёрдамиУчрашув якунланганидан кейин сўз олган футболчи шундай деди: Мен жуда хурсандман. Ўйлашимча, барчамиз учун ажойиб ўйин бўлди ва чемпионат бошланишидан олдин яхши натижа қайд этилди. Булар менинг илк дақиқаларим ва ўзимни жуда ғайратли ҳис қилмоқдаман. Кутиш узоқ давом этди, бироқ энди аста-секин ўйин ритмига кириб боряпман.
Кукуреля янги жамоадошлари унга тезда мослашишга ёрдам берганини алоҳида таъкидлаб ўтди. Унинг сўзларига кўра, кийиниш хонасидаги ижобий муҳит тўғридан-тўғри яшил майдондаги ўйинга ижобий таъсир кўрсатади ва бу билан ҳаммаси осонроқ кечмоқда.
Йиллар давомидаги меҳнат маҳсулиҲимоячи ўзининг босиб ўтган йўли ва қилинган ҳаракатларга тўхталиб ўтди. Унинг фикрича, ортда қолган йиллардаги тинимсиз меҳнатлар бекор кетмади ва ҳозирги муваффақиятлар барча қилинган саъй-ҳаракатларга муносиб жавоб бўлди.
Орқада жуда катта меҳнат ётибди ва йиллар давомида қилган барча ҳаракатларим ўз қийматини кўрсатди, дея қўшимча қилди футболчи. У бошига тушаётган барча воқеалардан мамнунлигини ва келгусида ҳам совринлар ютиб, мазкур тажрибадан завқланишда давом этишига умид билдирди.
Шундай қилиб, мавсум олдидан ўтказилган мазкур синов баҳси Мадрид клуби учун ҳам, янги келган футболчи учун ҳам фойдали якунланди. Эндиликда жамоа олдинда турган расмий чемпионат ўйинларига тайёргарликни якуний босқичга олиб чиқмоқда.
…